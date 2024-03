Николай Гернет

Автор

Фотограф, журналист из Архангельска. Победитель и финалист российских и международных фотоконкурсов «Nation Geographic», «Best of Russia», конкурса РГО «Самая красивая страна», Global Arctic Awards, HUMANITY PHOTO AWARDS, Environmental Photographer of the Year, International Filter Photo Contest и не только. Огромный опыт в съемке природы, диких животных, макросъемке, аэросъемке и тд. В данный момент Николай работает фотографом Национального парка "Русская Арктика". <a href=http:///www.nat-geo.ru/photo/user/16494 target=_blank >www.nat-geo.ru</a>