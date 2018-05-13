В Архангельске открылся фестиваль морского флота Арктики
Архангельск, 13 мая, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Архангельске стартовал первый фестиваль морского флота Арктики, организованный по инициативе Арктического морского университета им. В.И. Воронина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Фестиваль, который открылся церемонией торжественного построения активистов на причалах морского-речного вокзала (МРВ), посвящен сразу трем круглым датам: 325-летию государственного судостроения в России, 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта и 15-летию со дня основания «Росморпорта».
Отмечается, что 13 мая на причалах МРВ собрались кадеты и курсанты учебных заведений Архангельска, а также учащиеся школы Соловецких юнг, юнармейцы.
У причала рядом с МРВ выстроились ледоколы «Капитан Евдокимов», «Диксон», «Капитан Чадаев», а также научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». В течение ближайших дней горожане и гости Архангельска смогут подняться на борт вышеуказанных кораблей.
То, что фестиваль морского флота Арктики позволит в очередной раз напомнить о возможностях порта Архангельск, уверены организаторы.
«Фестиваль — это отправная точка для дальнейшего развития нашего порта, который с момента основания города имел громадное значение. Сегодня мы говорим о возрождении порта, говорим о возрождении Русского Севера, — подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова. — Не связывать эти события мы никак не можем».
По ее словам, именно в Архангельске начинается «дорога в Арктику».