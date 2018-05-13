Архангельск, 13 мая, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Архангельске стартовал первый фестиваль морского флота Арктики, организованный по инициативе Арктического морского университета им. В.И. Воронина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Николай Гернет ИА REGNUM
Ледоколы прибывают в Архангельск
Николай Гернет ИА REGNUM
Фестиваль морского флота Арктики

Фестиваль, который открылся церемонией торжественного построения активистов на причалах морского-речного вокзала (МРВ), посвящен сразу трем круглым датам: 325-летию государственного судостроения в России, 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта и 15-летию со дня основания «Росморпорта».

Николай Гернет ИА REGNUM
Торжественное открытие фестиваля
Николай Гернет ИА REGNUM
Торжественное открытие фестиваля
Николай Гернет ИА REGNUM
Построение «Школы соловецких юнг»
Николай Гернет ИА REGNUM
Фестиваль морского флота Арктики

Отмечается, что 13 мая на причалах МРВ собрались кадеты и курсанты учебных заведений Архангельска, а также учащиеся школы Соловецких юнг, юнармейцы.

Николай Гернет ИА REGNUM
Кадеты ждут открытия фестиваля
Николай Гернет ИА REGNUM
«Школа соловецких юнг» на ледоколе «Диксон»
Николай Гернет ИА REGNUM
Фестиваль морского флота Арктики
Николай Гернет ИА REGNUM
Фестиваль морского флота Арктики

У причала рядом с МРВ выстроились ледоколы «Капитан Евдокимов», «Диксон», «Капитан Чадаев», а также научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». В течение ближайших дней горожане и гости Архангельска смогут подняться на борт вышеуказанных кораблей.

Николай Гернет ИА REGNUM
Вид с Научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на ледокол «Диксон» и на морской речной вокзал
Николай Гернет ИА REGNUM
Ледокол «Капитан Чадаев» встречает гостей
Николай Гернет ИА REGNUM
Вид с Научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на ледокол «Диксон»
Николай Гернет ИА REGNUM
Вид с ледокола «Диксон» на ледокол «Капитан Чадаев»
Николай Гернет ИА REGNUM
Юные гости поднимаются на борт ледокола

То, что фестиваль морского флота Арктики позволит в очередной раз напомнить о возможностях порта Архангельск, уверены организаторы.

«Фестиваль — это отправная точка для дальнейшего развития нашего порта, который с момента основания города имел громадное значение. Сегодня мы говорим о возрождении порта, говорим о возрождении Русского Севера, — подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова. — Не связывать эти события мы никак не можем».

Николай Гернет ИА REGNUM
Гости фестиваля
Николай Гернет ИА REGNUM
Ветеран судостроения и флота на фестивале

По ее словам, именно в Архангельске начинается «дорога в Арктику».

Николай Гернет ИА REGNUM
Фестиваль морского флота Арктики