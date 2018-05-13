Архангельск, 13 мая, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Архангельске стартовал первый фестиваль морского флота Арктики, организованный по инициативе Арктического морского университета им. В.И. Воронина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Николай Гернет ИА REGNUM Ледоколы прибывают в Архангельск

Николай Гернет ИА REGNUM Фестиваль морского флота Арктики

Фестиваль, который открылся церемонией торжественного построения активистов на причалах морского-речного вокзала (МРВ), посвящен сразу трем круглым датам: 325-летию государственного судостроения в России, 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта и 15-летию со дня основания «Росморпорта».

Николай Гернет ИА REGNUM Торжественное открытие фестиваля

Николай Гернет ИА REGNUM Торжественное открытие фестиваля

Николай Гернет ИА REGNUM Построение «Школы соловецких юнг»

Николай Гернет ИА REGNUM Фестиваль морского флота Арктики

Отмечается, что 13 мая на причалах МРВ собрались кадеты и курсанты учебных заведений Архангельска, а также учащиеся школы Соловецких юнг, юнармейцы.

Николай Гернет ИА REGNUM Кадеты ждут открытия фестиваля

Николай Гернет ИА REGNUM «Школа соловецких юнг» на ледоколе «Диксон»

Николай Гернет ИА REGNUM Фестиваль морского флота Арктики

Николай Гернет ИА REGNUM Фестиваль морского флота Арктики

У причала рядом с МРВ выстроились ледоколы «Капитан Евдокимов», «Диксон», «Капитан Чадаев», а также научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». В течение ближайших дней горожане и гости Архангельска смогут подняться на борт вышеуказанных кораблей.

Николай Гернет ИА REGNUM Вид с Научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на ледокол «Диксон» и на морской речной вокзал

Николай Гернет ИА REGNUM Ледокол «Капитан Чадаев» встречает гостей

Николай Гернет ИА REGNUM Вид с Научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на ледокол «Диксон»

Николай Гернет ИА REGNUM Вид с ледокола «Диксон» на ледокол «Капитан Чадаев»

Николай Гернет ИА REGNUM Юные гости поднимаются на борт ледокола

То, что фестиваль морского флота Арктики позволит в очередной раз напомнить о возможностях порта Архангельск, уверены организаторы.

«Фестиваль — это отправная точка для дальнейшего развития нашего порта, который с момента основания города имел громадное значение. Сегодня мы говорим о возрождении порта, говорим о возрождении Русского Севера, — подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова. — Не связывать эти события мы никак не можем».

Николай Гернет ИА REGNUM Гости фестиваля

Николай Гернет ИА REGNUM Ветеран судостроения и флота на фестивале

По ее словам, именно в Архангельске начинается «дорога в Арктику».