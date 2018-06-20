Архангельск, 20 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Архангельске стартовал 24-й Международный фестиваль уличных театров. Церемония открытия состоялась накануне, 19 июня. Однако гости не смогли полюбоваться ставшим традиционным карнавальным шествием, от него организаторы решили отказаться, поэтому первая встреча с артистами фестиваля в этот раз произошла в Петровском парке и на площади перед театром драмы, на главной сцене которого и проходило торжественное открытие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, это не единственные изменения в формате в 2018 году.

Николай Гернет ИА REGNUM Международный фестиваль уличных театров

Николай Гернет ИА REGNUM Фестиваль уличных театров

Николай Гернет ИА REGNUM Международный фестиваль уличных театров смешит и пугает

Так, на этот раз фестиваль продлится не семь дней, как обычно, а пять — с 19 по 23 июня. Фестиваля не будет и в день города, так как театр уедет на гастроли в Вологду. Ещё одно нововведение — в последний день мероприятие из фестиваля уличных театров превратиться в большой музыкальный фестиваль, гостями которого станут The Hatters, Антоха МС и СБПЧ.

Николай Гернет ИА REGNUM Фото на память

Николай Гернет ИА REGNUM Танцевальное шоу на фестивале

Идею отказаться от некоторых традиций уже на открытии в театре драмы объяснил создатель фестиваля Виктор Панов. По его словам, которые приводит сайт 29.ru, дело не только в ограниченном бюджете: роль сыграло, что в этом году на фестиваль приглашены малочисленные коллективы — красочного яркого шествия могло бы просто не получиться. Однако в следующем году, который станет для фестиваля юбилейным, организаторы пообещали провести десятидневную феерию уличной театральной культуры с красочными карнавалами и многочисленными участниками.

Николай Гернет ИА REGNUM Международный фестиваль уличных театров

Николай Гернет ИА REGNUM Международный фестиваль уличных театров

Николай Гернет ИА REGNUM Международный фестиваль уличных театров

Николай Гернет ИА REGNUM Личный транспорт участников

Церемония открытия, на которой гости смогли полюбоваться картонным оркестром под руководством тирана, глотанием мечей, жонглированием стульями, осталась в этом году без приветствий со стороны городских и областных чиновников. Однако это пошло мероприятию только на пользу: в большом зале театра драмы царила почти домашняя атмосфера. На сцену один за другим выходили с приветственными номерами коллективы.

Николай Гернет ИА REGNUM Картонный оркестр

Николай Гернет ИА REGNUM Экстремальное шоу

Николай Гернет ИА REGNUM Экстремальное шоу

Николай Гернет ИА REGNUM Барабанщики

Не обошлось и без больших сюрпризов. В этом году поднимать настроение гостей фестиваля все дни его проведения будут колумбийские барабанщики AAINJAA, которое очень запомнились горожанам в 2017 году. Они с радостью приняли приглашение организаторов праздника и снова приехали в Россию.

Закрытие фестиваля обещает быть столь же необычным, как и открытие — 23 июня пройдет большой музыкальный фестиваль в клубе М33.