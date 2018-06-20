Архангельск принимает 24-й Международный фестиваль уличных театров
Архангельск, 20 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Архангельске стартовал 24-й Международный фестиваль уличных театров. Церемония открытия состоялась накануне, 19 июня. Однако гости не смогли полюбоваться ставшим традиционным карнавальным шествием, от него организаторы решили отказаться, поэтому первая встреча с артистами фестиваля в этот раз произошла в Петровском парке и на площади перед театром драмы, на главной сцене которого и проходило торжественное открытие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, это не единственные изменения в формате в 2018 году.
Так, на этот раз фестиваль продлится не семь дней, как обычно, а пять — с 19 по 23 июня. Фестиваля не будет и в день города, так как театр уедет на гастроли в Вологду. Ещё одно нововведение — в последний день мероприятие из фестиваля уличных театров превратиться в большой музыкальный фестиваль, гостями которого станут The Hatters, Антоха МС и СБПЧ.
Идею отказаться от некоторых традиций уже на открытии в театре драмы объяснил создатель фестиваля Виктор Панов. По его словам, которые приводит сайт 29.ru, дело не только в ограниченном бюджете: роль сыграло, что в этом году на фестиваль приглашены малочисленные коллективы — красочного яркого шествия могло бы просто не получиться. Однако в следующем году, который станет для фестиваля юбилейным, организаторы пообещали провести десятидневную феерию уличной театральной культуры с красочными карнавалами и многочисленными участниками.
Церемония открытия, на которой гости смогли полюбоваться картонным оркестром под руководством тирана, глотанием мечей, жонглированием стульями, осталась в этом году без приветствий со стороны городских и областных чиновников. Однако это пошло мероприятию только на пользу: в большом зале театра драмы царила почти домашняя атмосфера. На сцену один за другим выходили с приветственными номерами коллективы.
Не обошлось и без больших сюрпризов. В этом году поднимать настроение гостей фестиваля все дни его проведения будут колумбийские барабанщики AAINJAA, которое очень запомнились горожанам в 2017 году. Они с радостью приняли приглашение организаторов праздника и снова приехали в Россию.
Закрытие фестиваля обещает быть столь же необычным, как и открытие — 23 июня пройдет большой музыкальный фестиваль в клубе М33.