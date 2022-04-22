Игорь Мазурин
Последние публикации
Крейсер «Москва»: Монреальский протокол против ВМФ России
С введением в 1987 году запретов Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (МП), на производство и использование якобы озоноопасных фреонов (см. «Фреоновая версия разрушения озоносферы — совершенно очевидный домысел!»), в число которых входят и пожаротушащие бромфреоны...
22 апреля 2022
Монреальский протокол — барьер для реализации Парижского соглашения
Организационные условия декарбонизации российской энергетики Выполнение обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, принятых Россией в Парижском климатическом соглашении, требует оценки реальных возможностей решения этой задачи, которая предполагает достижение высочайшего...
18 февраля 2022
Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания
Надо начать с того, что с момента появления фреоновой гипотезы разрушения озоносферы Молины-Роуленда в 1974 году её несостоятельность детально была проанализирована на семинарах Лаборатории высоких напряжений ЭНИН им. Г. М. Кржижановского, которую возглавлял академик Валерий Иванович Попков. В этих...
20 апреля 2021
Воспоминания энергетика, «попавшего под каток» Монреальского договора
Моё обращение в Минприроды РФ (см. «Письмо министру экологии «О выходе из тупика Монреальского протокола»), уже второе по счёту за последние пять лет. В нём речь идёт о стратегии выхода из системного кризиса в холодильной отрасли российской промышленности, а также пожаротушении и производстве...
1 февраля 2021
Письмо министру экологии «О выходе из тупика Монреальского протокола»
Министру природных ресурсов и экологии РФ А. А. Козлову. Копия: заместителю председателя Совбеза РФ Д. А. Медведеву Исх. № 01−33 от 25.12.2020 Рег. № 1 378 612 от 25.12.2020 * * * Уважаемые Александр Александрович и Дмитрий Анатольевич! Обратиться повторно в Минэкологии и непосредственно к Вам от...
28 января 2021
Вопрос правительству: нам что, не нужна своя холодильная промышленность?
Существует два очевидных законных сценария отмены запретов Монреальского протокола на применение «озоноопасных» веществ. Первый — скопировать регламент ЕС, разрешивший использование запещённых фреонов из-за отсутствия для них альтернатив. Второй — организовать для запрещенных веществ 99%-й рецикл...
6 октября 2020
Как освободить экономику из «озонозащитного» плена?
Пресловутый Монреальский протокол, положения которого преследуют цель получения максимальной выгоды ТНК, висит, как кандалы на ногах российской холодильной промышленности и не только. Игорь Мазурин на ИА REGNUM предлагает три способа, как можно обойти положения вредоносного и научно необоснованного...
9 июля 2020
Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 3
Начало читайте в статьях «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 1» и «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 2». * * * Монреальская головоломка была решена в России уже в 1989 году Сообщение о возможности решения задачи создания...
3 июля 2020
Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 2
Начало читайте в статье «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 1». * * * История внедрения озонобезопасного и токсичного хладагента R-134a в России Роль главного эксперта в выборе альтернативы запрещаемым Монреальским протоколом озоноопасным феронам в России взяла...
1 июля 2020
Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 1
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации». —...
30 июня 2020
Вулканы — главные свидетели преступлений Монреальского протокола
О значении открытия фторированных углеводородов для мировой цивилизации Проблема выбора рабочих тел энергетических циклов существует с момента появления паровых машин. Поначалу она существовала в виде контроля качества воды, заправляемой в котлы паровых машин, поскольку до начала прошлого века...
13 июня 2020
Климатические гипотезы как инструмент создания глобальных кризисов
Посвящается памяти соавтора и друга климатолога Евгения Фёдоровича Уткина, ответственного секретаря Межведомственной комиссии по охране озонового слоя при Минрироды РФ с 1993 по 1997 годы. История международных природоохранных договоров насчитывает всего три десятилетия, однако за этот короткий...
6 июня 2020
Отрицательное заключение на мусоросжигающие заводы Hitachi Zosen: 17 + 1
И всё-таки она вертится! Это бедолага Галилео Галилей воскликнул в сердцах, имея в виду вращение Земли вокруг Солнца, хотя на некоторое время ему пришлось согласиться с обратным утверждением под угрозой быть поджаренным на костре инквизиции. Прогресс человеческого общества к сегодняшнему дню, с...
27 августа 2019
Троянский конь западного мусоросжигания: российская наука в роли Кассандры
Чем грозит «идолопоклонство» перед якобы наилучшими доступными западными технологиями пламенного мусоросжигания, которые используются на заводах Hitachi Zosen Inova, выбранных для реализации федерального приоритетного проекта «Чистая страна»? Почему исправление провалившейся мусорной реформы...
26 июля 2019
Лучшие российские технологии переработки отходов лучше доступных западных
Доклад члена-корреспондента РАЕН, доктора технических наук, профессора Игоря Михайловича Мазурина (НИУ «МЭИ») «Наиболее доступные отечественные технологии переработки бытовых отходов и проблемы их использования в России» на заседании Общественно-экспертного совета по содействию выходу из мусорного...
18 июля 2019
Мусорная реформа превращается в пироманию: Всё сжечь любой ценой!
Стенограмма выступления член-корреспондента РАЕН, доктора технических наук, профессора Игоря Михайловича Мазурина на круглом столе в ГД РФ «О состоянии экологической безопасности населения Российской Федерации в современных условиях, в том числе в Москве и Московской области» 20 июня 2019 года. * *...
24 июня 2019
НДТ — наихудшие дорогие технологии
Выбор технологии, подходящей для конкретного случая, всегда был достаточно непростой задачей в любом виде хозяйственной деятельности человека. Для того и была создана система высшего образования в России, чтобы дать необходимый уровень знаний будущему специалисту для решения такой задачи. Но...
8 июня 2019
Мусорная реформа успешно реализована! Есть ли выход?
Доклад член-корреспондента РАЕН, доктора технических наук, профессора Игоря Михайловича Мазурина «Почему западные подходы к переработке отходов зашли в тупик? Имеющиеся альтернативы. Результаты сравнительного системного анализа» на заседании Общественно-экспертного совета по выходу из мусорного...
31 января 2019
Без своих технологий из мусорного кризиса не выйти
По первому впечатлению, в правительственном решении проблемы переработки ТКО весь запал ушёл в технологию поиска виновных. Объявленная правительством борьба с несанкционированными свалками в 2018 году потерпела очередное поражение — их существование узаконили. По новому плану правительства для их...
15 января 2019
О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России
Специально для ИА REGNUM авторами предоставлена статья сотрудников Национального исследовательского университета «МЭИ» профессора И. М. Мазурина, инженера-эколога В. В. Понуровской и заведующего учебной лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники С. П. Колотухина «Системный анализ задачи...
1 ноября 2018