Андрей Тесля

Автор

Историк русской общественной мысли XIX в., к.филос.н., с.н.с., доц., научный руководитель Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград). Автор книг: «Первый русский национализм... и другие» (М.: Европа, 2014; 2-е изд. - М.: Европа, КДУ, 2016); «Последний из “отцов”»: Биография Ивана Аксакова (СПб.: Владимир Даль, 2015); «Русские беседы: лица и ситуации» (М.: РИПОЛ классик, 2017); «Русские беседы: уходя щая натура» (М.: РИПОЛ классик, 2018); «Русские беседы: соперник “большой русской нации”» (М.: РИПОЛ классик, 2018) и др.