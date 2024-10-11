Курск, 11 октября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли усадьбу князей Барятинских в посёлке Марьино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

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По информации главы области, со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 11 октября было зафиксировано пять прилётов в посёлке Марьино Рыльского района.

«В результате атаки повреждено административное здание на территории объекта культурного наследия федерального значения — ансамбля «Усадьба Барятинских «Марьино»", — написал Смирнов в Telegram-канале.

При обстреле, уточнил губернатор, никто из мирных жителей не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября и. о. министра культуры Курской области Роберт Григорьян сообщил, что ВСУ ракетным ударом уничтожили Глушковский краеведческий музей. Музей фактически потерян, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв. По его словам, от здания остался только остов, всё, что было внутри, погибло.

Беловский музей ВСУ обстреляли ещё до начала вторжения в регион, в здании сильно пострадала крыша. В настоящее время в здании перекрыта крыша, сохранён тепловой контур, уточнил Пушкарёв.