Курск, 20 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. ВСУ нанесли ракетный удар по построенной в XIX веке усадьбе князей Барятинских в Курской области, сообщил Telegram-канал Mash.

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Территория усадьбы оцеплена, сказано в сообщении.

Тип ракет, которые использовали ВСУ для нанесения удара, будет установлен специалистами, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в посёлке Марьино. Было зафиксировано пять прилётов. В результате атаки повреждения получило административное здание. Жители не пострадали.

Ранее 20 ноября американское информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран сообщило, что ВСУ впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.