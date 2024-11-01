Рассвет на высоте нескольких тысяч метров. Рядом — такие же безумцы, единомышленники и друзья, любящие путешествия и жаждущие приключений. Это воспоминания методиста Ровеньковского центра детского, юношеского туризма и краеведения Катерины Строгановой — утончённой, обаятельной женщины с чувством юмора.

ИА Регнум

Общаешься с ней и сразу понимаешь — с таким человеком хочется дружить, варить уху в котелке, сплавляться на байдарках… А еще у Кати глаза цвета неба, очень добрые. Искренняя улыбка и чарующий смех.

«Я пришла на Станцию туристов достаточно поздно — в 14 лет. Отправилась с группой в первое путешествие. Очень хотелось песен у костра под гитару, ночевать в палатках и, конечно же, приключений, потому что, если честно, до этого возраста я вообще никуда не ездила.

Помню, мы отправились в Крым, потом на Деркул… Первый год моего посещения Станции стал настоящим калейдоскопом путешествий, которые я никогда не забуду. Было так весело и интересно, у меня появились новые друзья, со многими из которых я и сегодня поддерживаю связь», — вспоминает Катерина.

Разнообразная и насыщенная жизнь захлестнула девушку: Станцию она посещала вплоть до студенчества. А потом снова пришла — уже на практику, отправилась в первый инструкторский поход. Обучение на местности проходила в Крыму, получила сертификат инструктора туризма.

Правда, специальность Строганова выбрала иную, не связанную с туризмом, — она училась на социального работника на Ровеньковском факультете Луганского государственного педагогического университета.

На вопрос, почему так произошло, Катерина отвечает не задумываясь: хотела помогать людям. И у неё получается. Коллеги любят за честность и редкую в наше время человечность, а дети — просто обожают. Когда приходят на тренировку, окружают Катю со всех сторон, обнимают, рассказывают о школьных и семейных радостях. Она каждого выслушает, поможет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926695" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Методист Ровеньковского центра детского, юношеского туризма и краеведения Катерина Строганова

По профессии Строганова проработала недолго — всего полгода. Трудилась в Обществе Красного Креста. Признаёт, что и там смогла почувствовать себя в своей стихии, понимала, что выполняет очень важную и нужную людям работу.

Но один случай определил дальнейшую судьбу Катерины. Однажды она встретила директора Центра туризма Эллу Куликову, которая и предложила вернуться в «родную гавань». На следующий день Катя уже писала два заявления — на увольнение и о приёме на новую работу.

«Сразу же началась бурная деятельность. Я достаточно долго была здесь воспитанницей, поэтому точно знала, что хочу дать детям. Работала на базе Нагольно-Тарасовской школы, ездила два раза в неделю туда на занятия с воспитанниками. И у меня сформировался достаточно плотный дружный коллектив.

Состоял он в основном из мальчиков, но были, конечно, и девчонки. Скажу по секрету: они мне показывали нашу местность больше, чем я им. И попутешествовать пришлось немало. Мы были, например, в Крыму, прошли там свой категорийный поход. Много путешествовали по родному краю. Потом я перевела эту группу на базу Центра туризма. Ко мне до сих пор приходят мои выпускники и благодарят за те путешествия», — рассказывает женщина.

ИА Регнум

В этом году исполнилось 15 лет, как Катерина работает в Центре туризма. В альбоме бережно хранятся накопившиеся за это время фотографии из разных уголков России. А неподалёку — многочисленные грамоты, медали и кубки, которые ровенчане привозят с соревнований разных уровней.

«В Крыму очень много путешествовали. Я составляла маршруты по горам и проводила по ним детей, так готовила их к более сложным походам. Для себя мы в этом году совсем недавно открыли путешествие по рекам. У нас появились байдарки. И мы начали пробовать себя в водном туризме.

Маршруты небольшие, четырёхдневные, но уже достаточно серьёзные. Это Калитва, Ростовская область. Нам с детьми пришлось преодолевать небольшие пороги, ночевать у реки. Это сложный вид туризма. Особенно когда ветер дует в лицо и замедляет движение. Приходилось и веслами поработать», — делится Катерина.

ИА Регнум

В тёплое время года она с воспитанниками убирает и косит траву в Валентиновской балке, очищает склон, делает снегозадержание, чтобы снег зимой не улетал. А когда снег выпадает, туристы берут лыжи и сноуборды. Со снаряжением помогают друзья и спонсоры.

«Там у нас с ребятами проходят полноценные тренировочные походы, где мы учимся правильной технике катания на горных лыжах и сноубордах. Дети с удовольствием принимают в этом участие, готовят ароматную кашу на костре, весело проводят время вместе. Подключаем родителей, они тоже всегда в этом участвуют с особым энтузиазмом. Мы дружим с родителями», — рассказывает Строганова.

Она уверена, что в таких походах дети учатся не только правилам походной жизни. Преподаватели в первую очередь формируют из них личностей — достойных, сильных, честных, которые уважают других и сами пользуются уважением.

«Они познают, что такое преодоление трудностей вместе с друзьями. И, конечно же, это здоровый образ жизни, закалка организма, путешествия, свежий воздух круглосуточно. Что это может заменить?» — задаёт риторический вопрос женщина.

ИА Регнум

Прошлый учебный год не стал исключением. Было много соревнований и путешествий. Педагоги с детьми участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию, туризму и скалолазанию. Завоевали призовые места на республиканском и всероссийском этапах. Но на достигнутом останавливаться не собираются, впереди — новые вершины. Причём в прямом смысле.

«Моя гордость — выпускники, которые приходят в центр туризма работать. Они продолжают дело, которым мы все живем. Воспитывают детей так, как воспитывали их. И это самое ценное!

Наша общая гордость — Александр Дорожуков. Он был воспитанником Центра туризма, а сегодня он гид известного во всём мире клуба «7 Вершин». Недавно он выложил в сеть несколько фотографий из Новой Зеландии и Австралии, где покорял горные вершины.

У нас много выпускников, которые занимаются туризмом, альпинизмом, скалолазанием. Ребята поступают в вузы Луганска, Санкт-Петербурга, Москвы… Я надеюсь, что они продолжат заниматься туризмом. И круг наших единомышленников будет становиться всё шире», — надеется Катерина.

ИА Регнум

Есть также воспитанники, которые занимаются промышленным альпинизмом — это высокооплачиваемая и престижная профессия.

«Центр туризма — это моя жизнь. Моя любовь, моё увлечение, моя страсть. Самое красноречивое доказательство моих слов, наверное, то, что уже мой 11-летний сын занимается в Центре туризма. Он видел, как горели мои глаза, когда я рассказывала ему про наши путешествия, и сам попросился сюда. Вот и ответ. Я люблю, обожаю свою работу!» — не скрывает Строганова.