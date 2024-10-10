5 октября в Омской области, на 129-м километре трассы Омск — Муромцево — Седельниково четыре человека погибли в страшной аварии. Виновником стал вышедший на дорогу лось.

ИА Регнум

Вечером «Лада-Гранта», ехавшая из Омска, врезалась в животное и вылетела на встречку, где столкнулась с «Тойотой-Ярис». Прибыв на место ДТП, полиция обнаружила мёртвого лося и две искорёженные машины. Водитель и два пассажира «Лады» погибли. В «Тойоте» за рулём сидела женщина, погиб пассажир — её муж. На заднем сиденье в детском кресле находился 6-летний ребёнок: его с матерью доставили в больницу, врачи борются за их жизнь.

К сожалению, подобные ДТП случаются в России регулярно. В сентябре–октябре у лосей идёт гон. Самцы пробегают десятки километров в поисках самки, часто на их пути оказываются трассы. Вдоль дорог растут молодые деревья, они привлекают лосей, которые останавливаются перекусить. Время особенной активности животных — от заката до полуночи, а также часы рассвета.

Лесные великаны очень пугливы, при приближении машины могут броситься ей навстречу. Столкновение с лосём крайне опасно: центр тяжести у них расположен так, что они влетают прямо в лобовое стекло. Туша весом до полутонны на тонких длинных ногах — ноги подрезаются бампером, а тело лося летит в салон машины. На большой скорости это оборачивается страшными последствиями.

Тверская область — лидер по количеству наездов на диких животных в России, рассказывает ИА Регнум заместитель начальника Госавтоинспекции по Тверской области Антон Егорьев. В 2024 году в регионе зарегистрировано 34 ДТП, в которых погибли четыре человека, 45 получили ранения.

«А если говорить о ДТП с материальным ущербом, так называемые «мелочовки», где причинен ущерб транспортному средству и погибло либо пострадало животное, таких ДТП у нас в этом году 241», — делится статистикой Егорьев.

Если вы за рулём увидели лося на дороге, ни в коем случае нельзя сигналить и пытаться объехать животное, даёт рекомендации водителям подполковник полиции Егорьев. Лось может испугаться, броситься в любую сторону, попасть под встречный автомобиль. Нужно остановиться, включить «аварийку». И только после того, как лось уйдёт с дороги, ехать дальше.

Убежал в лес и там умер

В Тверской области в последние годы нарушились пути миграции лосей — их перекрыла новая скоростная трасса Москва — Санкт-Петербург «Нева», поясняет ИА Регнум юрист и охотовед Валерий Соколов. Поэтому сохатых начали встречать там, где их раньше не было.

Животные добираются даже до центра Твери: в 2023 году по соцсетям и Telegram-каналам гуляло видело с лосем, который плыл по Волге вдоль городской набережной и не мог выбраться из реки из-за гранитного парапета.

Сбитый лось считается причинением вреда охотничьим ресурсам государства. За любое сбитое животное предусмотрен штраф: за оленя придётся заплатить 70 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч, за косулю и кабана — 40 тысяч. Волк, лиса, енот — 200 рублей.

За лося плата самая высокая. «Существует методика, утверждённая Министерством природных ресурсов РФ, по которой рассчитывается размер вреда. Что касается лося, ущерб составляет 80 тысяч рублей, а беременная самка — 120 тысяч. Это фиксированная сумма, которая взимается с владельца транспортного средства», — отмечает Валерий Соколов.

Но если автомобиль застрахован, есть полис ОСАГО, ущерб возмещается не из кошелька водителя, а страховой компанией, поясняет он. Чтобы страховая выплатила компенсацию, ДТП с лосем должны оформить сотрудники ГИБДД. Они учтут обстоятельства дела, составят справку об аварии, протокол и определение об отсутствии административного нарушения. Водитель получит копии документов.

Даже если животное получило травму и убежало в лес, а машина пострадала незначительно, столкновение с диким животным всё равно считается ДТП — нанесён ущерб государству. А оставление места аварии наказывается лишением водительских прав.

«После столкновения животное может находиться в состоянии шока, пробежать несколько метров и в лесу погибнуть. Всё равно будет нанесён ущерб», — говорит собеседник ИА Регнум.

Если водитель попытается увезти тушу сбитого животного с места ДТП, полиция может квалифицировать это как браконьерство.

Некоторое время назад в Лотошино Московской области начальник отдела охотничьего надзора попытался помочь водителю, сбившему косулю. Якобы животное выжило, а охотник пристрелил его, чтобы облегчить страдания. Затем зверя доставили в ветлечебницу, чтобы зафиксировать произошедшее. Но патруль ГИБДД определил, что тушка косули в багажнике — это незаконная добыча. Водителя судили по статье «Незаконная охота» — штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Интеллектуальный «электронный пастух»

На маршрутах миграции диких животных в России установлены соответствующие дорожные знаки. Причём ставят их там, где водители уже налетали на зверей. В этих местах автомобилистам стоит быть особо аккуратными: не разгоняться, чтобы можно было при необходимости остановиться. Если вплотную к трассе подходит лес, нужно оценивать, сможете ли вы затормозить в случае появления дикого животного.

В Подмосковье, по оценке охотоведов, насчитывается больше 10 тысяч лосей. Идущий по МКАД в районе Химок сохатый уже не редкость — подобный случай зафиксировали в конце сентября.

Несколько лет назад в районе подмосковного Егорьевска «Ниссан-Альмера» врезался во взрослого лося. Водитель и трое пассажиров погибли на месте. Под Коломной после столкновения с лосем микроавтобус вылетел на встречку, погибли пять человек.

Самыми опасными дорогами области, где смертельные встречи лосей с машинами происходят чаще всего, считаются участки дорог А-107, А-108, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» на территории Богородского, Орехово-Зуевского, Дмитровского, Волоколамского городских округов, а также Истры, Наро-Фоминска, Можайска и Павловского Посада.

Большая часть аварий происходит в промежутке с семи вечера до двух часов ночи.

Согласно действующим строительным нормам и правилам, «при пересечении автомобильной дорогой путей миграции животных необходимо разрабатывать специальные мероприятия по обеспечению безопасного и беспрепятственного их передвижения». Чтобы животные не выходили на проезжую часть, устанавливаются специальные сетки и перила.

Особую опасность дикие животные представляют на скоростных трассах. На трассе М-11 Москва — Петербург зверопроходы проложили под дорожным полотном. Трассу снабдили системой «электронный пастух», которая удерживает диких животных на пути миграции и направляет их через дорогу в специально отведенном месте.

«Электронный пастух» — это интеллектуальная система с датчиками и электрооборудованием, со средствами оповещения участников движения о приближении к месту выхода животных.

Вдоль трассы установлены специальные устройства, отпугивающие лосей: забор из проволоки с напряжением 12 вольт, через каждые 100 метров — специальный проход с лазерными датчиками.

Однако даже это не всегда спасает. В начале сентября появилось видео с камер наблюдения за трассой «Нева»: на проезжую часть в районе Вышнего Волочка вышел молодой медведь. К счастью, водители успели его заметить — четыре километра весь поток ехал со скоростью, с которой бежал по дороге косолапый.

Бдительность и еще раз бдительность

23 сентября в Министерстве сельского хозяйства под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева прошло совещание, посвящённое вопросам охотничьих ресурсов. Речь шла о внесении изменений в Стратегию развития охотничьего хозяйства РФ до 2030 года.

Одна из насущных проблем — точно неизвестно, какое количество диких животных, тех же лосей, сегодня обитают в России. Их считают по старинной методике, зимнему маршрутному учёту: егеря фиксируют следы на снегу. Но егерей мало — метод крайне ненадёжен. Есть более точный способ: вести подсчёт при помощи беспилотников, оснащённых тепловизором, но далеко не все охотхозяйства могут себе это позволить.

Чтобы регулировать лосиную численность, охотникам выдаётся квота добычи от 8 до 15% от поголовья на конкретной территории. Но количество поголовья опять-таки величина неопределённая. На Торжокский район Тверской области, где работают 42 охотхозяйства, выдаются 63 лицензии на лося в год. Это очень мало, считают охотники: для регуляции популяции нужно не меньше 100 лицензий на район.

Гон у лосей продлится до ноября. А зимой они начнут выходить на дороги, чтобы лизать пескосоляную смесь, которой для борьбы с гололёдом посыпают проезжую часть. Весной же лосихи приносят детёнышей и отгоняют от себя прошлогодних телят — в мае «молодёжь» сбивается в небольшие стада и тоже прибегает к дорогам щипать свежие ветки придорожных кустов.

Водителям же нужно быть бдительными и следить за скоростью. На 60 километрах в час ДТП с лосями не так опасны, отмечают сотрудники Тверской госавтоинспекции.