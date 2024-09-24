Эта история началась весной, когда в руки российских бойцов на луганском направлении попали покрывала, способные делать их «невидимыми» — защищать от (почти) всевидящего ока тепловизоров.

Маргарита ИА Регнум

Покрывала для фронта изготавливали волонтёры из сёл Липецкой области. Местные жители сами шили и надевали на них маскировочные сети, благодаря чему бойцы для «теплаков» становились неотличимы от камня или дерева. Люди сами выезжали и тестировали покрывала в поле. Причём это вовсе не программисты или разного рода технари, а учителя, библиотекари и пенсионеры.

Бойцы покрывала оценили, но была проблема: размер — 1,6 на 2,1 метра, бегать в них неудобно. Решили доработать изделие: раскроили покрывала и сшили себе костюмы. Новость о чудесной новинке распространилась быстро. Сейчас на разных точках фронта одна за другой появляются швейные мастерские или даже целые цеха, где российские военные создают «тепловизорные костюмы».

Поначалу шили руками, но подключились волонтёры и раздобыли не только швейные машинки, но и материалы — дорогостоящие ткани, из которых шьют маскировочные покрывала. Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в своём Telegram-канале объявляла сбор денег для одной из мастерских. Собрано 768 тысяч рублей, бойцам закупили три швейных машинки, доставили покрывала липецких волонтеров. Теперь в свободное от работы время штурмовики и операторы БПЛА шьют костюмы для себя и бойцов.

В мастерской побывала волонтёр Маргарита, которая привезла бойцам всё необходимое. Цех, рассказала она, военные обустроили в ЛНР в непосредственной близости от линии боестолкновения. Сюда отправляют танкистов, страдающих от проблем с ногами и спиной после ранений и нагрузок. Здесь они шьют «костюмы»: вырезают горло, пришивают капюшон, делают отверстия для ног, нарукавники и фрагменты защиты на ноги — вроде краг у наездников. На верхней части тела получается что-то вроде пончо, объясняет Маргарита ИА Регнум, — руки закрыты, но свободны.

«Я приехала, меня очень тепло встретили. Попала как раз в момент, когда двое бойцов сидели шили. Потом зашёл еще мужчина с палочками. Они рассказали, что раньше никто из них не учился и не умел шить. А вот пришлось — научились», — рассказывает Маргарита.

Маргарита ИА Регнум Бойцы шьют защитные костюмы

Мужчина с палочками — старший по цеху. Ему 67 лет, служит по контракту — подписал его, потому что на фронте находится его сын. Мужчина рассказал, что для службы «не сгодился» — колени не выдержали нагрузок на полигоне, физически быть полезным он вряд ли сможет, но теперь руководит пошивочным цехом.

Другие мастера тоже признаются, что раньше с шитьём и рукоделием дела не имели. Молодой военный, с которым тоже пообщалась Маргарита, — танкист после лазарета, которому еще предстоит лечение. Но сидеть без дела парень не смог.

«Кто-то шьёт, другие организуют процесс. Один мужчина мне сказал: я — штатный офицер, моряк. Семь лет был моряком, а теперь мне сказали: надо шить. Ну шить так шить!» — вспоминает волонтёр.

О том, что бойцам в условиях современной технологичной войны необходимы принципиально новые средства защиты, речь идёт давно. Если в XX веке еще использовались средства маскировки, придуманные во времена Англо-бурской войны, сейчас они зачастую бессмысленны.

Маргарита объяснила ИА Регнум, как действуют покрывала и костюмы, ткани для которых она привезла в ЛНР.

«Мавики» и другая дорогая техника оснащены приборами ночного видения, которые, в зависимости от режима, светятся красным или белым светом, заметив человека. Благодаря тому, что в эти покрывала вшиты две пленки блестящей защиты, между слоями образуется подушка, которая не выпускает тепло: то есть источник тепла попросту скрыт, соответственно, человек становится невидим для тепловизора», — отмечает волонтёр.

Она уточняет, что покрывала и костюмы бывают разные: ткань из материала, который используют женщины в Липецкой области, обходится в девять тысяч рублей за 250 метров, у других выходит девять тысяч всего за 50 метров.

Маргарита ИА Регнум Бойцы шьют защитные костюмы

«Мы остановились на этих плёнках, потому что они многофункциональны. Помимо того что она закрывает от «теплака», её можно использовать и как походный коврик, и в яме от дождя укрыться, не замёрзнуть. Она же играет роль носилок, выдерживает до 150 килограммов», — рассказала Маргарита.

Мастера, которых посетила волонтёр, потрясли её до глубины души.

«Когда я увидела, как они там на месте шьют, просто была поражена. Они сказали: привезите нам ткани, мы всё пошьем из ваших покрывал.

У нас сейчас объёмы, конечно, огромные. Я решила поехать и отвезти сама, чтобы всё увидеть своими глазами. Потому что бывают случаи, когда заходишь, а у бойцов маскировочные сети висят вместо обоев! Сердце кровью обливается: тётушки, женщины стараются, плетут круглыми сутками, а повесили вот так, не по назначению», — поделилась впечатлениями собеседница ИА Регнум.

Фронту Маргарита помогает уже два года: начинала вместе с сыном-старшеклассником с изготовления блиндажных свечей. Живёт женщина в Липецкой области, по работе бывает в разных сёлах и районных центрах региона. Там организовать волонтёрскую деятельность гораздо легче, чем в городе: не нужно арендовать дорогие помещения, есть сельские клубы и ДК, а в них — коллективы, готовые помогать. И в селе «все друг друга знают, всё как-то проще», признаётся волонтер.

Сейчас она тщательно планирует все поездки. Объезжая сёла, она развозит два-три мешка заготовок — нарезанных лент для плетения маскировочных сетей, оставляет их, а на обратном пути забирает готовые изделия.

Раньше выбираться в Донбасс Маргарите удавалось нечасто, но в последние пару месяцев она бывает там каждые выходные.

«Буквально на прошлой неделе сказала себе: всё, в эти выходные не поеду, нужно выдохнуть, — говорит волонтёр. — Но тут ребята прислали фотки, как они сидят за машинками, попросили привезти им материал. Я подумала: а что если я поеду через неделю? Они что, неделю будут просто сидеть и смотреть на эти машинки? И поехала».