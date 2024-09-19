У каждого времени свои герои. Военное время открыло своих. За минувшие десять лет весь Алчевск (ЛНР) узнал благотворительную организацию «Хорошие руки» и её руководителя Марину Тесьминецкую. А она и сама за эти годы узнала о себе много нового.

Из личного архива Марина Тесьминецкая за работой

В 2014 году многие растерялись, отчаялись. Это и понятно: обстрелы, опустевший город, продуктов в магазинах нет — а если бы и были, купить не на что, не платят ни зарплат, ни пенсий.

Люди ждали помощи, а Марина ринулась помогать другим, хотя сама могла бы просить поддержки: трое детей, младший перед войной родился, совсем кроха. Кто-то бросал своих стариков, а она взяла в семью еще двоих детей.

«Я всегда знала, что я сильная, просто не было возможности себя проявить, — говорит Тесьминецкая. — Никогда не боялась работы, не боялась остаться одна. После развода осталась с двумя детьми, но была безумно счастлива, мне так всё нравилось! Я жизни не боюсь».

Очень страшно стало многим. На вокзале, пока еще ходили поезда, сутками стояли очереди за билетами. Люди сначала пытались уехать туда, где есть родные или хотя бы знакомые, потом — хоть куда-нибудь, лишь бы уехать. Оставшимся пришлось нелегко: налаженная жизнь рухнула.

Марина признаётся: если бы не грудной ребенок на руках — пошла бы в ополчение. Воевала бы, но сын был совсем мал. И тогда она и еще несколько женщин придумали пункт взаимопомощи. Открылся он в салоне красоты, хозяйкой которого была одна из организаторов доброго дела.

Выглядело это, мягко говоря, необычно: в сохранившихся косметических ароматах салона, среди его сверкающих витрин — склад: банки, коробки, пакеты. Приходят встревоженные, расстроенные люди — уходят повеселевшие. Это и было главным.

Горожане приносили всё, чем могли поделиться: банку консервов, пачку крупы, лишнее полотенце… А они, авторы идеи, распределяли помощь нуждающимся. Скольких за это время спасли от голода! Сколько будущих мамочек собрали в роддом, скольких встретили из роддома, всё собрав для младенцев. Легко придумавшееся название «Хорошие руки» оказалось точным.

Когда жизнь в «Хороших руках»

Тогда, если называть вещи своими именами, задача «Хороших рук» определялась очень просто: не дать умереть ближнему. А потом и жизнь понемногу стабилизировалась — стихийно придуманный пункт взаимопомощи неожиданно вырос в благотворительную организацию.

Горожане по-прежнему несли всё, чем были готовы поделиться с нуждающимися, но появились и постоянные спонсоры, в том числе заграничные. Уже на системной основе помогали инвалидам, старикам, социально незащищенным. Достать лекарства, поддержать во время лечения, помочь пройти реабилитацию…

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917197" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Марина Тесьминецкая

Сотни не просто благодарных — счастливых от того, что выручили в самую трудную минуту, дали силы жить дальше.

«Хорошие руки» изменили и жизнь Марины и её мужа Константина. Уже долгое время благотворительная организация помогала семье, жившей неподалеку от Тесьминецких. Там была беда: после гибели старшего сына под Дебальцево мама слегла от инсульта. Постельная больная в квартире на девятом этаже, и все заботы — на плечах подростка, младшего сына. Правда, отец Никиты жил в том же подъезде двумя этажами ниже, но бывшая семья совершенно его не волновала.

Константин Тесьминецкий ездил с Никитой и в пенсионный фонд, и в управление соцзащиты, и получать гуманитарку, «Хорошие руки» собирали средства — пока шла перекомиссия, мама несколько месяцев не получала пенсию, семье было очень тяжело. Когда мамы Никиты не стало, занимались похоронами. А когда пришли забирать мальчика в приют — Константин просто не смог его отдать.

Все поддержали решение — и родители Марины, и дети. Лиля, младшая дочь, была «за» обеими руками. Она знала всю ситуацию, плакала, когда мама Никиты умерла. Маленькому Костику сказали: это Никита, твой брат. И малыш с радостной непосредственностью отреагировал: «Никита, брат! Где же ты так долго был, что я тебя никогда не видел?»

Мальчишки, вопреки большой разнице в возрасте, с первого дня почувствовали себя родными, у них оказались похожие характеры — оба спокойные и добрые.

Слова духовника оказались пророческими

В день похорон мамы Никиту крестили, крёстным отцом стал Константин.

Тут-то Марине и вспомнилось многое. Этот брак и для неё, и для Кости был вторым. В багаже — не самые приятные воспоминания. На пути к попытке еще раз создать семью — тревога: растут дочери, совсем не хочется привезти в дом отчима, который не сможет их принять и полюбить. Но все сомнения перевешивало понимание: это любовь.

«Когда мы встретились с Костей, оба поняли, что такое настоящая любовь, не каждому везёт ее в жизни встретить, — признаётся Марина. — Это действительно вторая половина, продолжение тебя, когда человека от себя абсолютно не отделяешь. Старшая моя дочь, Алина, была уже почти взрослая, нормально отнеслась. Она очень серьёзная, понимающая, хотела маме счастья. С Лилей посложнее было, она с характером, ей тогда всего пять лет было. Через год поженились, поняли, что готовы к браку».

Из личного архива Марина Тесьминецкая с детьми

А три года спустя выяснилось, что Тесьминецкие станут родителями. Ох и смешанные были чувства! С одной стороны — безусловно, счастье. С другой, будущей маме уже под сорок, старшей дочери — 19, даже неловко как-то…

Но родился сын — и осталось только счастье. Его назвали в честь отца, Константином. Он и оказался копией папы — и внешне, и характером: такой же добрый, сопереживающий, очень мягкий для мальчика. Папин сын.

После рождения малыша супруги осознанно пришли к мысли о венчании.

«Отец Роман, наш духовник, наш большой друг, сказал напутственное слово: семья создается для продления рода, желаю вам, чтобы вы пришли ко мне крестить ребенка. Мы посмеялись: поздно уже, и детей трое. А он нам сказал: не зарекайтесь, пути Господни неисповедимы», — вспоминает Марина.

И вышло так, что 11 августа, в день рождения Марины, Тесьминецкие венчались, а в конце августа пришли к отцу Роману крестить сына! Слова священника оказались поистине пророческими.

Добровольное дело

Марина не скрывает: когда-то совсем иначе представляла себе свою жизнь. Мечтала поступить в юридический, работать в милиции, но развал Советского Союза разрушил её планы, как и тысяч других. Работала продавцом в детском магазине, любила своих маленьких покупателей. Растила детей. А потом началась война.

«Каждый человек до определенного момента не знает, на что способен. Наверное, нас судьба подталкивает, направляет, — говорит она. — Я бы до войны не подумала, что буду заниматься благотворительностью, волонтёрством. Так получилось. Раньше знала, но не задумывалась, что у нас в городе есть приют для детей, есть дети-инвалиды, которые нуждаются в помощи. А попадаешь в эту сферу… Не просто появляется сострадание — это становится делом».

Для Марины это стало и делом, и профессией. На пятом году войны ей довелось поработать на подмене в городском приюте для несовершеннолетних — и появилось ясное ощущение: «Это моё!».

Из личного архива Семья Марины Тесьминецкой

Она понимала, что здесь могут работать только самоотверженные люди, что этих трудных детей обязательно нужно любить. И знала, что есть в ней и любовь, и самоотверженность. Не остановилась перед тем, чтобы в 42 года стать студенткой педагогического колледжа. Поначалу немного смущалась, что сидит за партой взрослая тётенька рядом с мальчишками и девчонками. Но учиться так нравилось, что о смущении вскоре забыла. Окончила колледж на отлично и получила работу, к которой стремилась: стала воспитателем в приюте. Вместе с нею туда пошел работать и преданный муж.

Тогда Тесьминецкие не думали, что новая работа принесёт очередные изменения в их семью. Хотя, зная их, это можно было предположить.

Богдану было восемь. Маму его вскоре должны были лишить родительских прав. И так этот мальчик запал в душу Константину, что Марина по секрету говорила: «Может, надо готовиться еще к одному сыну…» Она мысленно возвращалась к временам, когда обсуждали с мужем судьбу Никиты. Парню было 15. От того, как пройдут следующие четыре-пять лет, зависело, как сложится его дальнейшая жизнь — образование, навыки, профессия, модель семьи.

Восьмилетний Богдан со всей очевидностью был трудным ребенком. Но также было понятно, как ему нужна семья, родные люди. Очень маленький и худенький, рыжеволосый, с дефектами речи — одногодки не принимали «гадкого утёнка».

У Тесьминецких появился еще один сын…

Взрослые дела повзрослевших детей

Дети выросли. 23-летний Никита, получивший медицинское образование, решил, что должен быть на передовой. Дома эту тему не обсуждал — поставил перед фактом: «Мама, я подписал контракт». Смириться с мужским решением сына было нелегко… Богдану уже 18. Бывшего «гадкого утёнка» не узнать: высокий, крепкий, мускулистый парень с каштановой шевелюрой, раскованный, уверенный в себе — каким и должен быть любимый ребенок.

«Он всё это время себя делал, занимался тайским боксом, занимал призовые места», — рассказывает Марина.

Его будущее тоже определилось: парень поступил в Донецкое высшее военное командное училище. Скоро присяга.

Младшему — общей радости Костику — исполнилось 11, он тоже мечтает продолжить учёбу не в обычной школе, а в кадетском корпусе. Марина уверена: дети выбрали для себя такой путь неслучайно. Их героем, образцом для подражания был старший брат Марины — Виталий Исаев с позывным «Таксист», участник СВО, погибший в бою. Смерть его — общая боль.

А для мальчишек — еще и горячее желание стать такими же смелыми, стойкими, настоящими мужчинами.

Из личного архива Погибший в СВО Виталий Исаев с позывным «Таксист»

«Брат погиб в 2022-м, награжден медалью «За отвагу» посмертно, — рассказывает Марина. — Рассказы о войне для него были табу, как и для нашего дедушки, участника Великой Отечественной. Никогда ничего не рассказывал. Как дед воевал, мы узнали после его смерти из современных источников. И каким брат был на войне, я узнала от его сослуживцев. Он погиб в поселке Светличное, прикрывая отход товарищей. Там был стратегически очень важный перекресток, его держали в течение суток, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения. Виталий попал под миномётный обстрел… Сослуживцы говорили о нём: это человек, на которого можно было положиться. Он давно воевал, мог ходить в разведку, сидеть в засаде. С ним было легко, всегда прикроет спину, говорили они».

Дети выросли, почти все разлетелись. Но они знают: есть родной дом, самый лучший и уютный. Там папа и мама. Там неизменно любят и ждут.

«С мужем мы уже 10 лет, и семья с каждым годом крепче, — говорит Марина. — У других с годами чувство остывает, а у нас наоборот: становимся ближе, роднее. Муж, спасибо ему огромное, — такая помощь, такая поддержка, всегда первый советчик, во всем меня поддерживал. Без этого ничего не получилось бы. Он всегда рядом. Внешне суровый, серьезный, а внутри — добрый маленький мальчик… Всё в моей жизни выстраданное, всё так важно, ничем бы не поступилась. Но всё и правда начинается с любви. Главное — найти своего человека в жизни. Я нашла».