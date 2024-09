3 сентября российские войска нанесли удар высокоточным оружием по территории Института связи в Полтаве, где базировались украинские военные. В министерстве обороны сообщили, что на базе учреждения был развёрнут центр подготовки технических специалистов для украинских войск, в том числе операторов дронов.

ИА Регнум

По данным местных властей, в результате атаки погибли 53 человека, пострадали около 300. Однако эти цифры, очевидно, не окончательные: почти сразу после удара появились кадры с мест, на которых запечатлены убитые украинские военные, оказавшиеся под завалами здания.

Еще вечером во вторник Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского бойца и заявил о как минимум 180 раненых. В свою очередь американская газета The New York Times написала, что удар по центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для украинской армии на фоне военных провалов в Донбассе. А британская The Times назвала удар одним из самых страшных с момента начала украинского конфликта.

В то же время местные власти сообщили, что атаке подверглись корпуса некоего «учебного заведения», хотя на самом деле речь идёт о колледже военного института связи, где проходили подготовку специалисты для обслуживания радиолокационных станций (РЛС) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным украинских источников, удар произошёл во время построения личного состава во дворе заведения, что привело к большому количеству жертв. Сам факт массового построения военнослужащих в ходе боевых действий вызвал негодование у многих журналистов, депутатов Рады и авторов Telegram-каналов, которые обвиняют командование ВСУ в халатности и «советских методах обучения личного состава».

При этом на Украине сознательно уходят от обсуждения другого аспекта, без которого атака не достигла бы такого успеха — тотального доминирования российской авиации. Именно использование беспилотников позволило нанести противнику тяжёлые потери, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«Они полагали, что Полтава — слишком далеко от фронта, находится вне зоны действия наших разведывательных средств. Однако мы контролировали этот объект, он был в перечне критических. Возможно, беспилотники его мониторили в режиме 24/7. Когда увидели возможность нанести удар, приняли решение. Думаю, между обнаружением цели и приказом о нанесении удара прошло 20–30 минут», — сказал эксперт.

По его мнению, руководство учебного центра могло вывести личный состав на построение для встречи высокопоставленной делегации, например, из числа иностранных военных советников. Однако скорее всего произошедшее объясняется банальной халатностью.

Тем более это далеко не первый подобный инцидент, случившийся по вине командования отдельных соединений ВСУ.

Хроника массовых построений

Тот факт, что в ВСУ спустя два с половиной года масштабных военных действий до сих пор находятся отдельные «особо одарённые» командиры, вызвал негодование в украинских СМИ. К примеру, военный обозреватель Юрий Бутусов прямым текстом обвинил командование в коррупции, которая позволяет покрывать допускающих ошибки командиров.

«Неудивительно, что массовые собрания продолжаются. Ответственности никакой нет, анализа нет, ошибки, из которых власть не извлекает уроков, продолжаются. И жертвы умножаются», — заявил Бутусов.

В числе аналогичных инцидентов можно вспомнить удар по расположению 128-й бригады в Запорожской области осенью 2023 года. Что характерно, личный состав подразделения построили на плацу для встречи высокого начальства. Самым же болезненным для ВСУ оказался удар по Яворовскому полигону в Львовской области в самом начале СВО: тогда корректировка удара осуществлялась благодаря десяткам фото, опубликованным в социальных сетях иностранными наёмниками.

Отсутствие ответственности порождает повторение подобных инцидентов, считает военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«То, что в Киеве рука руку моет, давно известно. После предыдущих «ударов по построениям» никто не был отправлен в отставку, никого публично не судили за халатность. Вот и все причины такой «необучаемости». И нет никаких причин думать, что и эта атака их чему-то научит», — заявил эксперт ИА Регнум.

При этом украинские источники отмечают, что командование ВСУ знало о «висящих» дронах наведения в воздухе, но не отдало приказа военнослужащим спуститься в подвалы. Что особенно странно, учитывая недавние удары по Полтавской области, которые были осуществлены благодаря связке беспилотника наведения и ракетного комплекса.

Связка дрона и «Искандера»

Летом 2024 года российские войска отработали тактику нанесения ударов по военным объектам ВСУ, находящимся на значительном удалении от линии фронта. Отмечалось, что российские беспилотники коррекции и наведения в круглосуточном режиме мониторят аэродромы, военные базы и предприятия ВПК, отслеживая перемещения военной техники и личного состава.

В начале июля российские войска нанесли ракетный удар по авиабазе «Миргород», в результате чего были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два самолёта получили повреждения. Теперь эту же тактику применили при ударе по центру подготовки ВСУ. Стоит ожидать, что в список целей будут попадать всё новые объекты.

В целом же один точный удар по учебному центру может нанести противнику гораздо больший урон, чем тысячи снарядов, выпущенных на линии фронта, отмечает Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что этот центр занимался подготовкой операторов БПЛА, операторов цифровых платформ обеспечения стрельбы, комплексов связи Starlink. Был уничтожен боевой потенциал, инструкторы и технические специалисты.

Первое следствие — теперь они не поедут на фронт, например, в Курскую область. Второе — будут сохранены жизни наших военнослужащих. Так что последствия этого удара для противника ещё только предстоит оценить», — сказал эксперт.

НАТО спешит на помощь

В Киеве могут сколько угодно игнорировать проблемы в армии, подставляя собственных военных под новые удары. Но на Западе, очевидно, серьёзно обеспокоены из-за перспективы потерять дорогостоящие вооружения, ранее поставленные Киеву. Например, истребители F-16.

Только за минувшую неделю страны НАТО анонсировали ряд поставок дополнительных комплексов ПВО для Киева. Румыния одобрила передачу Украине одной батареи зенитной ракетной системы Patriot. Власти Германии готовятся поставить ВСУ дополнительно шесть зенитных комплексов IRIS-T, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В свою очередь США готовы расщедриться на поставки для ВСУ крылатых ракет класса «воздух — земля» JASSM с дальностью поражения от 370 до 800 километров, запуск которых может осуществляться с истребителей F-16.

«На Западе видят, что наши возможности по нанесению ударов вглубь территории противника возрастают.

Решение усиливать украинскую ПВО, на мой взгляд, запоздалое, потому что наши дроны уже «прописались» в их воздушном пространстве. Так что сейчас они будут лихорадочно рассредотачивать технику и личный состав, а мы будем ждать, когда они потеряют бдительность, чтобы ударить снова», — говорит Александр Михайловский.

Для Киева возможностью сохранить лицо может стать попытка некого ответного удара или провокации. Однако никакая авантюра не вернёт ВСУ потерянных специалистов, тела которых продолжают извлекать из-под завалов училища.