Это можно считать мистикой, но ровно через 100 лет после выдвижения претензий на западные районы нынешней Курской области Украина вновь стремится взять под свой контроль российские Суджу и Рыльск.

Иван Шилов ИА Регнум

Летом 1924 года специальная комиссия Президиума ЦИК СССР приступила к рассмотрению проекта партийно-государственного руководства Украины о передаче под власть Харькова (тогдашней столицы УССР) значительной части Курской и Воронежской губерний и приграничных волостей Брянщины.

Ссылаясь на большое число украинцев в Суджанском и Рыльском уездах, харьковские чиновники претендовали на эту часть Курской губернии, а также входившие тогда в её состав Белгород, Грайворон и Путивль.

По первой всероссийской переписи населения 1897 года малороссийский язык являлся родным для без малого 48% жителей Суджи и 31% населения Рыльского уезда. Курские малороссы являлись потомками «черкас» — переселенцев из Поднепровья, массовая миграция которых на южную окраину Российского государства происходила в XVII веке.

Здесь они получали большие налоговые льготы и участвовали в обустройстве Белгородской оборонительной линии, защищавшей Россию от набегов крымцев. На территории образованной в XVIII веке Курской губернии размещались поселения Сумского и Ахтырского полков слободских казаков.

Однако миграция сюда шла не только из Малороссии, но и из великороссийских губерний. В связи с этим на западе и юге Курской губернии формировался смешанный состав населения, а по мере разрушения патриархальных устоев набирал силу процесс русификации местных малороссов.

«Жители подгородных слобод г. Суджи — малороссияне, но, находясь в частых сношениях с русскими, изменили язык, только у стариков сохранились прямые формы малороссийского наречия, у молодых смесь малороссийского с великорусским», — отмечали ещё в XIX веке местные краеведы.

«Этнографическая чересполосица» была одним из главных аргументов курских властей в 1924 году, выступивших против передачи почти половины губернии Украине. Ведь украинские поселения не образовывали сплошного массива, а перемежались с русскими. Кроме того, они обращали внимание, что местные украинцы в языковом плане имели существенные отличия от титульного этноса Украинской ССР.

«Язык населения в значительной части пограничной с УССР полосы Курской губернии является средним, переходным от украинского к великорусскому», — говорилось в заключении губернского планового отдела на украинский проект изменения границ.

При этом курские чиновники считали приоритетными не этнические, а экономические критерии проведения межреспубликанской границы. Изъятие «украинских» уездов они отвергали на том основании, что эти местности составляли сырьевую базу сахарной промышленности губернии.

Между тем по проекту экономического районирования Госплана, производству сахара предстояло стать экономической основой для всего Центрального Черноземья РСФСР.

Также выдвигался аргумент, что граница Курской магнитной аномалии «совпадает примерно с существующей ныне южной административной границей». Раздел региона залегания полезных ископаемых между двумя республиками, с точки зрения курских хозяйственников, мог негативно отразиться на его освоении.

Завершающим аккордом шагов Курска в территориальном размежевании с Украиной стало контрпредложение — передать из состава УССР Курской губернии Новгород-Северский уезд, а также части Груховского и Кролевецкого уездов Черниговской губернии.

Получив столь обстоятельные обоснования с российской стороны, комиссия Президиума союзного ЦИКа запросила у Харькова более основательную аргументацию по предлагаемому разграничению.

В ответ Всеукраинский ЦИК решил подкрепить свою позицию мнением двух крупных украинских историков — академиков Михаила Грушевского и Дмитрия Багалея. Оба они настаивали на том, что в культурно-историческом плане юго-запад Курской губернии являлся частью Слободской Украины, центром которой был Харьков. А значит, данная часть Слобожанщины должна быть присоединена к Украинской ССР.

Грушевский даже рассматривал регион как «украинский «Новый Свет», где украинский крестьянин искал себе места для своей работы, свободной от панской польской эксплуатации».

На что оперативно возразил воронежский историк Сергей Введенский, напомнивший украинскому коллеге, что спорные территории к моменту появления здесь в XVII веке украинских переселенцев были освоены населением русских сторожевых городков. Поэтому считать их «Новым Светом» как никому не принадлежавшей областью применительно к XVII веку нельзя.

В начале 1925 года комиссия Президиума ЦИК по урегулированию границ вынесла своё окончательное решение. Согласно ему территория Курской губернии (как и Воронежской) претерпевала минимальные изменения. Самой существенной уступкой Украине была передача той Путивльского уезда. При этом РСФСР обязывалась создать в двух приграничных губерниях украинские округа для проведения политики украинизации.

Но через два года ЦК Компартии Украины вновь поставил вопрос о передаче УССР «украинских» районов Курской и Воронежской губерний (и в придачу Шахтинского и Таганрогского округов). Аргументация строилось на необходимости активизировать украинизацию этих регионов.

Новая попытка сдвинуть межреспубликанскую границу на восток предпринималась в апреле 1928 года при образовании Центрально-Чернозёмной области (и упразднении Курской и Воронежской губерний. ЦК КП (б)У направил соответствующее обращение в ЦК ВКП (б). Сохранился и черновик личного послания лидера украинских большевиков Лазаря Кагановича Иосифу Сталину с просьбой выслушать мнение украинских партийных руководителей «по национальному вопросу».

Однако все эти попытки оказались тщетными. Причину такого исхода объясняет высказывание самого Сталина на встрече с украинскими писателями в феврале 1929 года: «У нас каждый раз, когда такой вопрос ставится, начинают рычать: а как миллионы русских на Украине угнетаются, не дают образованию на родном языке развиваться, хотят насильственно украинизировать и т.д.».

Таким образом, в 1920-е годы российским коммунистам ещё хватало сил, чтобы парировать территориальные претензии своих единомышленников из «братских» союзных республик. Но вот в начале 1950-х, когда уроженец Курской губернии Никита Хрущев решил отдать Украине Крым, помещать ему общественное мнение в России уже не смогло.

В 1920-х украинские национал-коммунисты не удовлетворились присоединением к их республике земель Новороссии и Харькова, а активно пытались отодвинуть границы Украины на восток. И это неудивительно, ведь территориальная экспансия была постоянной заботой украинских элит. Где-то она имела успех, как, например, в случаях Закарпатья или Крыма, а где-то вынуждена была останавливаться, как в Молдавии, Полесье или на Курщине.