13-летний подросток несётся по улице Николая Буды в Канске, преследуя пенсионерку с тяжёлыми сумками. Догнав, пинает её в спину, сбивает с ног. Видео с таким содержанием появилось в начале августа в сообществе «ЧП Канск» в соцсети ВКонтакте.

ИА Регнум

Следующий ролик — тот же подросток нападает сразу на двух старушек. Они пытаются скрыться, а подросток бежит за ними и осыпает пинками. Голос за кадром подначивает: «Давай, давай!», звучат смех и нецензурная брань.

Канск — небольшой город в Красноярской области. Быстро выяснилось, что парень и его друзья давно развлекаются подобным образом. Очевидцы пишут, что ребята, сбившись в компанию человек пять-семь, кидались камнями в старика, дразнили через окно девушку-инвалида.

В соцсетях на ролики отреагировали предсказуемо. Посыпались в том числе угрозы: «Начинаем охоту на тебя», «Теперь твоя жизнь станет адом», «За твою голову награда — 100 тысяч». Родители подростков даже написали заявление в полицию, сообщив о поступающих в адрес детей угрозах.

После обнародования шокирующих видео прокуратура, Следственный комитет и МВД начали проверку. Дело взял на личный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Традиционные способы наказания в таких случаях — штрафы или даже исправительная колония. Но это подростки. Задача общества состоит в том, чтобы не дать им озлобиться, превратиться в закоренелых преступников. Помочь с кривой дорожки вернуться на ровную.

«Бывает, что подросток попадает в колонию за то, что ограбит ларёк, а дальше всю жизнь проводит по тюрьмам. Выходит, только чтобы совершить очередной проступок и сесть», — рассказывает ИА Регнум участковый уполномоченный полиции Андрей Иванов.

В случае с канскими хулиганами в прокуратуре Красноярского края решили пойти другим путём: подросткам устроили трудотерапию.

«Сегодня подростки явились на беседу к прокурору. Разговор был непростым, но внушительным. С извинениями подростки поехали к пенсионерам и предложили свою посильную помощь в приусадебном хозяйстве нуждающимся пожилым гражданам», — говорится в сообщении прокуратуры.

Это не снимет с парней ответственность, но, по мнению сотрудников прокуратуры, даст педагогический эффект.

Опубликовано видео, как мальчики общаются с одной из бабушек. Подростки находятся на территории частного дома и помогают женщине складывать дрова. После они должны приступить к прополке огородов и картофельно-полевым работам.

В то же время местный житель, посмотрев ролик, отметил: помогли малолетние хулиганы совершенно другой женщине — не той, которую пинали. Он призвал подростков найти именно обиженных ими старушек и помочь конкретно им.

«Возможно, личное извинение будет иметь более сильный воспитательный эффект, но сам факт, что ребята трудятся и приносят пользу обществу, уже очень значим», — комментирует ситуацию ИА Регнум клинический психолог Евгения Палиева.

По её словам, это нельзя назвать трудотерапией в медицинском смысле слова. Скорее это коррекция поведения здоровых подростков. При этом гуманные методы лечения психических заболеваний, напоминает Палиева, появились относительно недавно.

«300 лет назад на душевнобольных обычно смотрели как на диких животных, потерявших рассудок. Они не несли моральной ответственности, но подвергались презрению и насмешкам со стороны общественности, иногда содержались в сумасшедших домах в ужасающих условиях, часто в цепях. Примерно так требуют поступить с мальчиками комментаторы в социальных сетях.

В этом случае мы с двух сторон видим феномен моральной травли, которая практикуется, чтобы показать своё превосходство: сначала подростки унижали более слабых, теперь комментаторы унижают их. Но заставить извиниться и помочь — гораздо более действенный метод исправления, чем травля и физическое наказание», — считает клинический психолог.

Свой взгляд на проблему есть и у историка Олега Чистякова. Он отмечает, что нередко молодые люди меняются, когда в их жизни появляется значимый авторитетный взрослый.

«СМИ пишут, что подростки в Канске были поклонниками сериала «Слово пацана». В этом сериале есть положительная героиня, девушка-инспектор по делам несовершеннолетних, которая пытается вытянуть из трясины уличных банд одного из героев, и у неё это почти получается», — говорит Чистяков ИА Регнум.

Также он напомнил об уникальном опыте советского педагога Антона Макаренко, создавшего методику перевоспитания малолетних правонарушителей. В её основе лежала народная педагогика, в том числе концепция «общего дела», то есть воспитания и обучения через привлечение к посильному труду — для достижения понятных и обозримых целей и общей пользе.

По Макаренко, коллективный труд был одним из главных методов воспитания.

«Антон Макаренко был для своих воспитанников тем самым авторитетным взрослым, сделавшим из беспризорников, которые творили вещи похлеще, чем эти ребята в Канске, героев Великой Отечественной войны. Рискну предложить познакомить этих подростков с участниками программы «Время героев», вернувшимися с СВО. Возможно, эта встреча изменит их жизнь», — сказал Чистяков.