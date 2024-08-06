Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Как показала практика, этот шаг дал огромный толчок отечественному агропромышленному комплексу, укрепил продовольственную безопасность страны и доказал, что своё не только не хуже, но и в разы лучше импортных продуктов.

ИА Регнум

Десять лет назад Крым и Севастополь, как заявил Владимир Путин, вернулись в родную гавань. Это историческое событие вызвало шквал негодования на Западе и, как следствие, вал антироссийских санкций. Однако обрушить российскую экономику не получилось — ни в 2014-м, ни в 2022 году, когда в ответ на СВО на Россию началось беспрецедентное экономическое давление.

Санкции не достигли желаемого эффекта в первую очередь из-за грамотных и своевременных мер, которые предприняло российское правительство. В 2014-м одной из мер стал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Уже на следующий день после его опубликования был введён запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и других стран.

Сложились все условия

В марте 2024 года Владимир Путин подвёл промежуточные итоги господдержки отечественных аграриев. По его словам, объём государственных вливаний в отрасль за десять лет вырос с 258 до почти 450 миллиардов рублей — и сумма будет только расти.

Рост цен, отметил он, в этих условиях был неизбежен, но власти сознательно пошли на такой шаг, ожидая со временем положительного эффекта. В конечном итоге это и произошло.

Также Путин отметил, что созрели подходящие условия для развития отечественного АПК.

«Это люди, кадры, талантливое предпринимательское сообщество. Это земля, водные ресурсы, растущие возможности новейших технологий, их использование», — отмечал Путин.

Россия — единственная крупная экономика мира, биоресурсы которой воспроизводятся и растут в условиях интенсивного использования (например, рыба, леса и прочие возобновляемые природные ресурсы). Также Россия входит в список мировых лидеров по площади обрабатываемых и пахотных земель, отмечал в комментарии ИА Регнум финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Даже в случае полного прекращения поставок в Россию импортного продовольствия голод россиянам не грозит. Под руководством Минпромторга РФ идёт работа по финансированию и развитию производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также формирование механизмов поддержки компаний и проектов», — заявил эксперт.

Накормим себя и весь мир

Фактически западные санкции возымели обратный эффект: из страны-импортёра Россия превратилась в одного из главных производителей продовольствия в мире.

Если в последнем досанкционном году экспорт продовольствия из РФ составлял 16,3 миллиарда рублей, то в 2023-м — уже 43,5 миллиарда (это уже после «нокаутирующих» американских и европейских санкций против России).

В 2013 году в нашу страну ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем отправлялось в другие страны. С 2020 года в РФ экспорт в сфере АПК превышает импорт. По итогам 2023 года — на 24%.

В то же время успехи отечественного агропромышленного комплекса были бы невозможны без обновления имеющейся и строительства новой инфраструктуры. В животноводстве, например, за 10 лет сдано более 3,4 тысячи подобных объектов.

По молочному скотоводству реконструкция и модернизация проведена на 885 молочных фермах, еще 1433 объекта построили с нуля. Это позволило увеличить объём производства молока почти на 3 миллиона тонн.

Растёт производство основных видов продукции растениеводства — зерновых, сои, сахарной свёклы. А урожай картофеля по итогам 2023 года составил максимальные за последние 30 лет 8,6 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше уровня 2013 года.

Кроме того, за 10 лет существенно выросли объемы производства плодоовощной продукции в целом. В 2023 году получен рекордный урожай овощей на уровне 7,5 миллиона тонн — в 1,7 раза выше показателя 2013 года.

Не пармезаном единым

Еще один важный эффект господдержки АПК в условиях санкций — импортозамещение, которое россияне в прямом смысле видят своими глазами, приходя в магазины. Многие заграничные бренды пропали, на их место пришёл отечественный производитель. Контрсанкции открыли ему дорогу и создали подходящие условия для работы.

Не оправдались опасения скептиков, что российские производители не дотянут по качеству до иностранных конкурентов. В 2023 году ВЦИОМ провёл опрос и выяснил: 39% россиян считают, что российское продовольствие лучше импортного, еще треть находит качество отечественных и импортных продуктов примерно одинаковым.

Взрывной рост случился и в нетипичных прежде для России сферах АПК. Сыроварение, виноделие, производство ягод и фруктов, рыбная промышленность — эти направления развились в технологиях и объёмах. Сегодня уже никого не удивить отечественным пармезаном или страчателлой.

Согласно экспертной оценке Национального союза производителей молока, сегодня в России работают более тысячи сыроваренных предприятий — в 2023 году они сварили около 800 тысяч тонн сыра. Российские сыроделы поставляют свой товар в страны СНГ, работают над выходом на рынки стран Китая, Малайзии, Филиппин и Саудовской Аравии.

Равнение на аграриев

За 10 лет сельское хозяйство вернуло себе статус ключевой отрасли экономики. В ней трудятся 5,7% граждан страны — каждый восемнадцатый человек в России. В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию АПК России, способствовало притоку инвестиций, созданию рабочих мест в сельском хозяйстве и в смежных отраслях.

В то же время сельское хозяйство показало пример другим отраслям экономики и укрепило уверенность страны в преодолении внешнего давления. Успехи АПК стали ориентиром для всей российской экономики. По его примеру она перестраивалась под сложившиеся условия и открывала новые рынки сбыта.