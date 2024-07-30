Жить в тени станет сложнее: 30 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки об ужесточении правил выдачи сим-карт и деанонимизации публичных каналов в мессенджерах. Ранее поправки были поддержаны профильным комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

ИА Регнум

Взялись за такое ужесточение правил депутаты потому, что нелегальные SIM-карты часто используются мошенниками, террористами и иностранными спецслужбами для реализации своих преступных планов, а анонимные каналы и паблики в ряде случаев публикуют сознательно искаженную информацию.

Как считается, внесенные в законы поправки помогут пресечь подобную деятельность и помочь соблюсти баланс между интересами государства и общества.

Покупателю нужно представиться

Согласно новой мере, одобренной законодателями, в России будет существенно упорядочен оборот сим-карт. Во-первых, чтобы они не продавались около метро или не привозились курьерами, как это часто происходит сегодня; теперь ужесточится проверка достоверности сведений об абоненте.

Оператору связи до начала оказания услуг нужно будет подтвердить сведения о гражданине с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) МВД, через идентификацию на «Госуслугах» или в МФЦ, отделениях «Почты России», банках, а также офисах оператора.

Кроме того, по согласованным депутатами нормам россияне смогут оформить на себя максимум 20 «симок», а иностранные граждане — не больше десяти. Таким образом, будет исключена ситуация, когда тысячи «симок» оформляются с неизвестными целями на одного гражданина.

Еще одним новшеством станет то, что на «Госуслугах» в личном кабинете гражданина будут отражены все зарегистрированные на него телефонные номера. Если же человек такую сим-карту не регистрировал, то он через портал сможет прекратить оказание по ней услуг.

Оплачивать телефонный номер анонимно наличными средствами будет запрещено. Пополнять баланс таким образом станет возможно только с обязательной идентификацией физического лица — плательщика с передачей сведений о нём оператору связи. Оплата же наличными средствами через терминалы будет доступна только в случае соответствия таких терминалов требованиям, установленным правительством.

Новые правила безопасности

Одним из принципиальных моментов является ужесточение доступа к российским сим-картам иностранных граждан. Теперь иностранцы должны будут пройти тщательную проверку и сдать биометрию — при этом для них вводится запрет на дистанционное обслуживание.

Сим-карта иностранца привязывается к идентификационному номеру телефона (IMEI). В случае смены гаджета обладателю паспорта другого государства придется согласовать изменения в договоре об услугах, иначе оператор связи не сможет предоставлять ему свои услуги. Оплачивать в России услуги связи офлайн граждане других государств смогут только по паспорту.

Как отметил в комментарии для ИА Регнум первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, дело не в самих иностранных гражданах, многие из которых приезжают в Россию с абсолютно законными целями.

«Суть законопроекта — в устранении правовых пробелов, которые позволяли бесконтрольно приобретать SIM-карты и затем использовать их для совершения противоправных действий. Такая ситуация недопустима, решение зрело давно», — объясняет он.

В целом, существование анонимности в виртуальном мире и деятельность теневого рынка сим-карт — в том числе, для приезжих из-за рубежа — является угрозой для стабильности российского общества, с такой точкой зрения соглашаются и другие эксперты. Как поясняет ИА Регнум российский общественный деятель и правозащитник, экс-сотрудник органов общественной безопасности МВД, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, российские спецслужбы по сей день периодически предотвращают смертоносные акции терроризма в различных регионах России, которые замышляются, в том числе, и с использованием таких «серых симок».

«Неужели жизнь и безопасность граждан может быть поставлена в один ряд с интересами анонимных антироссийских экстремистских сообществ, мошенников, «инфоцыган», псевдоврачей, авантюристов и иных маргинальных представителей блогосферы?»— говорит он.

По мнению собеседника агентства, законопроект в своем текущем виде смог удачно совместить требования государства и потребности общества. «Непосредственно моя позиция, как правозащитника, основана на приоритете личной безопасности наших граждан и общественной безопасности в целом», — подчеркивает Шлыков.

Тому, кто честен, нечего бояться

Еще одна крупная поправка в законодательстве затронет владельцев и ведущих страниц в социальных сетях.

Депутаты ГД РФ предлагают обязать авторов каналов с постоянной аудиторией от десяти тысяч человек подать в реестр Роскомнадзора (РКН) сведения о себе в порядке, который установит правительство.

Как отмечает глава парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, многие такие каналы «превосходят традиционные СМИ» по влиянию, но их владельцы «практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки».

По замыслу законодателей, после подтверждения факта регистрации канала в РКН мессенджер промаркирует его отметкой, означающей, что канал внесен в соответствующий перечень. Для тех же, кто не станет предоставлять в РКН нужные сведения, предусмотрены ограничительные меры. «Отдельно подчеркну — речи о блокировке каналов без идентификации не идёт», — поясняет Хинштейн.

Такие каналы получат запрет на размещение рекламы, а также запрет на репост их сообщений. Кроме того, им будет ограничено распространение информации о возможностях финансирования канала и его владельца. За неоднократный репост из незарегистрированного канала уже зарегистрированный канал может быть исключён из реестра РКН.

Стоит отметить, что это не единственное новшество в плане регулирования мессенджеров, предлагаемое сегодня законодателями. Также по умолчанию будет ограничено получение их пользователями звонков и сообщений с незнакомых номеров. По мнению главы комитета информполитики, это нанесет серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры после того, как работа системы «Антифрод» фактически искоренила звонки с подменных номеров.

Говорить от своего имени

Многие российские общественники и авторы публичных Telegram-каналов с аудиторией более 10 тысяч человек уже поддержали этот законопроект. Так, публицист и политолог Никита Томилин отмечает, что такие меры являются частью мировой практики. По его мнению, за каждым каналом должен стоять понятный человек, который несёт ответственность за свои слова.

«Поэтому я и веду авторский канал, не прячась за абстрактным названием. Всё, что я тут пишу — моя позиция и мнение», — пишет он в своем телеграм-паблике.

Однако, как полагает член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Агранович, поставленная задача является технически непростой. Она объясняет, что во время проведения СВО и объявленной нам Западом информационной войны анонимные каналы в мессенджерах разжигают волнения и призывают к незаконным действиям внутри России.

«Настоящая политика — это говорить от своего имени. Что мы все и делаем, методом проб и ошибок», — уверена Агранович.

В разговоре с ИА Регнум юрист и владелец авторского канала Илья Ремесло также подчеркивает, что против нашей страны сегодня ведется массированная информационная спецоперация со стороны как украинских, так и западных спецслужб, которые зачастую используют такие ресурсы. Кроме того, по словам Ремесло, есть и другой аспект этой проблемы — владельцы анонимных каналов за счет фейков выигрывают конкуренцию за читателя у честных авторов, при этом сознательно дезинформируя его.

«У меня тоже есть канал, в нем более 10 тысяч человек — около 80 тысяч, и я не могу себе позволить нарушать действующий закон, распространять непроверенные сообщения, делать вбросы, чтобы привлечь аудиторию», — говорит собеседник ИА Регнум. — А люди, у которых анонимные каналы, могут себе это позволить без всяких ограничений».