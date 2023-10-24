Москва, 24 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В России к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» подключились более 200 операторов связи, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Олег Елков/ТАСС

«В этом году завершили создание системы противодействия подмене номера в телефонных сетях — системы «Антифрод», — цитирует его ТАСС. — Она уже работает и обеспечивает блокировку вызовов с подменой номера более чем у 200 операторов связи».

Глава ведомства добавил, что до марта 2024 года Роскомнадзор намерен подключить всех оставшихся операторов связи.

Система «Антифрод» ежедневно обрабатывает около 283 млн звонков, выявляет и блокирует порядка 2 млн вызовов с подменой, уточнил замглавы ведомства Олег Терляков.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России вступили в силу новые правила Центрального банка, позволяющие быстрее выявлять телефонных мошенников.

Так, ЦБ сейчас получает от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. До этого указывался лишь конечный получатель похищенного, а новые правила позволят раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 признакам.