14 июля в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае вспыхнул мощный природный пожар. Из-за стоящей в регионе сухой и жаркой погоды пламя быстро распространялось, на территории Новороссийска ввели режим ЧС. Мэр города Андрей Кравченко попросил жителей помочь с тушением пожара.

ИА Регнум

Около полудня 14 июля на хуторе Дюрсо под Новороссийском загорелся реликтовый лес. В первые минуты огонь охватил около одного гектара. Бить тревогу спасатели, местные жители и туристы окрестных баз отдыха начали спустя пару часов: пламя стремительно разрасталось, вскоре перекинувшись на территорию турбазы «Голубая волна».

Сотрудники МЧС приступили к эвакуации людей: уже в первые часы эвакуировали более 220 человек.

К трём часам дня пылали уже 20 гектаров: огонь нёсся вперед с огромной скоростью из-за сильного ветра, жаркой и сухой погоды. В МЧС сообщили, что в тушении лесного массива задействованы 85 специалистов, 23 единицы техники и вертолёт.

В Новороссийске власти привлекали к тушению не только спасателей, но и волонтёров и пожарных из Абрау-Дюрсо, Геленджика и Анапы. Мэр сообщил об эвакуации туристов с еще нескольких баз отдыха.

Пожар охватил леса между Анапой и Абрау-Дюрсо, затем перекинулся на территорию государственного природного заповедника «Утриш», в который туристы приезжают, чтобы полюбоваться старинным маяком, средиземноморскими бабочками и редкими тропическими птицами. Из-за пожара заповедник временно приостановил работу.

Ситуация обострялась, власти Новороссийска обратились к добровольцам: всех, у кого есть мотоциклы и квадроциклы, призвали подвозить воду на гору. Но к вечеру воскресенья победить огонь не удалось: пламенем были охвачены несколько баз отдыха, а турбаза «Фрегат» полностью выгорела. Спасатели продолжали эвакуировать людей, в Минздраве сообщили об одном пострадавшем.

Борьба с пожаром продолжалась всю ночь — лишь к половине десятого утра в понедельник в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что очаги пожаров потушены. Пострадали два человека, повреждены или уничтожены 68 построек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902183" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар под Новороссийском

Пожар в Абрау-Дюрсо особо опасен в том числе потому, что всего в четырёх километрах от посёлка расположен крупнейший в России завод шампанских вин, а значительную территорию вокруг занимают виноградники. Если огонь их поглотит, восстановить посадки будет практически невозможно.

15 июля начальник пресс-службы МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Абрау-Дюрсо — по статье 261 УК РФ: «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».

Окурки, костры и глобальное потепление

Краснодарский край — не самый пожароопасный регион страны. По данным МЧС, около 80% лесных пожаров в России ежегодно происходят в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Только за 2023 год зафиксировали более 350 тысяч возгораний.

А весна 2024 года началась с огненного смерча в Приморском крае.

«Огненный смерч, или огненный торнадо, ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — рассказывала пресс-секретарь регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Варвара Коридзе.

Леса начинают гореть уже в марте–апреле, в этом году больше других пострадали Приморье, где объявлен особый противопожарный режим, и Астраханская область. Весной под угрозой оказался заповедник «Земля леопарда», где живут редкие дальневосточные леопарды — в России осталось всего 150 особей, заповедник занимается восстановлением популяции.

Около 80% пожаров возникают по вине человека, уверяют в МЧС. Незатушенные окурки или костры после шашлыков — самые частые причины. Сухой и сильный ветер молниеносно разносит огонь, из-за чего искра превращается в катастрофу регионального масштаба. Помимо очевидной опасности для людей и животных, экологи отмечают, что пострадавшая от интенсивного огня земля не восстанавливается, а выгоревший лес превращается в низкорослый кустарник.

Кроме того, крупные лесные пожары всё чаще случаются из-за глобального потепления и таяния льдов в Арктике, отмечают ученые. Эта проблема затрагивает, конечно, не только Россию, но и Северную Америку, и Австралию.

В России с начала 2024 года режим ЧС из-за пожаров вводили в Алтайском крае, Амурской области и Забайкалье, Республике Саха, Республике Тыва, отдельных районах Свердловской, Иркутской областей, Красноярского края, Республики Бурятия и Чукотского автономного округа.

11 июля президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с темы лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Прогноз остаётся неблагоприятным, в ряде субъектов установилась сухая жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Всего в тушении лесных пожаров задействовано свыше шести тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов», — доложил глава МЧС Александр Куренков.

Он отметил, что пожароопасный сезон в этом году начался на месяц раньше из-за аномальной жары и гроз — лето 2024 может стать самым горячим за 30 лет. По поручению Путина особо пострадавшие регионы получат дополнительные средства на ликвидацию последствий пожаров.

Штрафы повысили, но этого мало

В России действует система штрафов для неосторожных туристов и курильщиков, по чьей вине разгораются пожары. Суммы штрафов повысили в 2022 году. За брошенный в лесу окурок гражданину грозит денежное наказание от 15 до 60 тысяч рублей, организации или компании — от 100 тысяч до 2 миллионов. При этом если по вине человека загорелся лес, он может попасть за решётку: максимальное наказание — до четырёх лет лишения свободы и обязательство возместить ущерб.

Еще одна частая опасная история — мангалы в необорудованных местах и шашлыки на продажу без регистрации ИП: частные лица за это заплатят от 5 до 20 тысяч рублей, компании — от 40 до 80 тысяч рублей.

В экстренных случаях также вводятся запреты на посещения лесов. Весной запрет ввели в Свердловской области, которая в 2023 году установила всероссийский антирекорд по количеству лесных пожаров.

«Будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Это ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах», — заявляла пресс-служба губернатора региона Евгения Куйвашева.

В свою очередь, в интервью «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников в июне сообщал, что нарушителей противопожарной безопасности в лесу ловят постоянно. Он привёл пример: один из виновников пожара в 2024 году в Амурской области — местный фермер, который пытался выжечь собственное поле. Помимо штрафа мужчина обязан выплатить более 5 миллионов рублей за работу пожарных и ущерб от последствий.

Согласно отчёту МЧС, опубликованному в мае, за минувшие годы инспекторы выявили более 3,3 миллиона нарушений и назначили штрафы на сумму 5,1 миллиарда рублей. В то же время, отмечается в отчёте, действующих мер борьбы с нарушителями недостаточно.

«Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения», — сказано в пояснительной записке.