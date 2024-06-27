В конце весны 2024 года тысячи жителей Донецкой Народной Республики узнали, что их недвижимость формально им не принадлежит. Причём произошло это еще до вхождения региона в состав России, а вскрылось только сейчас.

ИА Регнум

«Родители в феврале отправились в МФЦ — хотели нашу квартиру переоформить по всем правилам, потому что мы теперь Россия. Тогда они узнали, что это больше не наша квартира, — рассказывает ИА Регнум Олеся Крылова, собственник одной трети жилплощади в Киевском районе Донецка: это южнее Авдеевки, в районе донецкого аэропорта. — На наше имущество наложен арест, мы ничего с жильём не можем сделать. Судя по всему, нас таких — сотни тысяч!»

Олеся показывает электронную копию постановления №341 ГКО ДНР «Об утверждении Перечня имущества, обращённого в собственность Донецкой Народной Республики». Государственный комитет обороны появился с началом СВО, а был расформирован сразу после вхождения субъекта в состав РФ, 30 сентября. Примечательно, что постановление № 341 датировано 29 сентября 2022 года, за день до вступления в силу итогов референдума о вхождении в состав России.

Рядом — письменное приложение: наименование — квартира, площадь — 65 квадратов, порядковый номер жилья, обращённого в пользу Республики, — 206 071. Получается, счёт перевалил за вторую сотню тысяч арестованных объектов недвижимости и движется к третьей.

При этом непонятны критерии попадания в список: почему именно эти квартиры? Они не бесхозные, не являются объектами «критически важной инфраструктуры, оставшейся в собственности Украины».

«Мой отец — военный пенсионер, получил эту квартиру за службу в советской армии. Никогда никуда не выезжал, на Украине дел никаких не имел», — объясняет Олеся.

Также важно, что все документы, такие как приведённая выше выписка, люди получают от тех, кто уже пытался оспорить решение в суде — безуспешно. То есть фактически невозможно узнать, попал ли ты в «арестованный» список, пока сам не попробуешь совершить сделку с квартирой: продать, обменять или подарить её.

Когда Крылова начала разбираться в этой теме, выяснилось, что многие формально лишившиеся жилья люди — социально уязвимы: пенсионеры, инвалиды.

«Валентина, инвалид второй группы. У неё на войне в 2015 году убили мужа, в 2022-м — сына. Не могу, говорит, больше в этой квартире находиться — тяжко и тоскливо смотреть на стены, которые ещё помнят её двух самых дорогих на свете мужчин. Поэтому захотела продать жильё и переехать. А когда пришла за выпиской из реестра, оказалось, что дом теперь в собственности Республики», — рассказывает девушка.

Всего в созданном Олесей сообществе «Арест жилья в ДНР» во «ВКонтакте» сейчас — 5892 человека.

В Администрации ДНР в начале июня заявили, что проблемная ситуация возникла из-за технической накладки.

«В течение месяца ожидается принятие необходимых нормативно-правовых актов, после чего будет опубликован алгоритм действий собственников жилья и телефоны для консультаций», — сообщили в пресс-службе администрации.

Примерно такой же ответ дали в канцелярии зампреда Госдумы Петра Толстого. На парламентском бланке сказано, что постановление ГКО Республики от 29 сентября 2022 года отменено, а сама ситуация находится под контролем. Тем не менее «письма счастья» по-прежнему приходят жителям ДНР.

Суды дончанам не по карману

На недавней встрече с советником главы ДНР Яном Гагиным жена одного из бойцов, воюющих на фронте, спросила его об арестованных квартирах и том, как же всё-таки инициативной группе записаться на личную встречу с главой Республики, чтобы тот выслушал граждан напрямую?

Гагин в ответ заявил, что попасть к Денису Владимировичу нельзя из соображений безопасности. И предложил направить жалобу в прокуратуру.

«Идти в прокуратуру, в суд — на всё это нужны юристы, время, здоровье и деньги. А эти ресурсы далеко не у всех есть», — рассказывает ИА Регнум ещё одна пострадавшая жительница Донецка Татьяна Трофимчук.

Она записала видео из своей квартиры в знак подтверждения, что жильё — не бесхозное и досталось ей по наследству от родителей со всеми необходимыми документами.

«Мы узнавали, сколько стоит только лишь первичная подготовка к ведению дела — от пятидесяти тысяч рублей. При средней зарплате по региону вполовину меньше, чем эта сумма. Да и то, никаких гарантий адвокаты не дают. Потому что непонятно, кто вообще будет ответчиком.

ГКО больше нет, а никакие другие органы или ответственные лица, которые, по идее, должны курировать вопрос, никем не назначены. Их попросту нет. Зато есть наши арестованные квартиры, с которыми мы ничего не можем сделать», — рассказывает Трофимчук.

При этом люди продолжают платить коммуналку за арестованную недвижимость.

Что делать пострадавшим

В субботу, 22 июня, глава Республики Денис Пушилин выступил с видеообращением, в котором сообщил, что подписал указ, нормализующий ситуацию с регистрацией квартир в регионе.

По словам главы ДНР, причиной проблем «послужила техническая ошибка, связанная с постановлением №347, которое было принято региональным комитетом по обороне и безопасности». Теперь владельцы недвижимости, столкнувшиеся с трудностями в регистрации, должны написать обращение в администрацию главы региона и предоставить копии правоустанавливающих документов. Отправленные же ранее обращения уже взяты на контроль.

«В случае подтверждения информации о наличии на квартиру права частной собственности заявителя вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами имущества. О его решении будут проинформированы заявители и управление Росреестра ДНР. После получения информации о положительном решении гражданин может обращаться с заявлением о регистрации своей квартиры», — сказал Пушилин.

При этом само постановление №341 ГКО ДНР от 29 сентября 2022 года не подлежит отмене, заявил ИА Регнум один из депутатов Народного Совета ДНР.

«На сегодняшний день есть указ главы, где люди могут обратиться в межведомственную комиссию — туда входят силовики, представители Росреестра, администрации главы. Комиссия рассматривает документы, видит, что да — у гражданина, действительно, есть право собственности, даёт заключение, что он может идти и регистрировать собственность в Росреестр», — рассказал депутат.

После получения документа о праве собственности — «потому что очень много случаев мошенничества и отжима квартир», — хозяину выдаётся письменное уведомление, его нужно направить в Росреестр, добавил собеседник ИА Регнум.

Состав межведомственной комиссии будет формироваться отдельным распоряжением Пушилина.

Техническая ошибка, заявил депутат НС ДНР, возникла из-за того, что решения исполкомов иностранного государства, Украины, не являются основанием для внесения в Росреестр объекта и данных собственника. В связи с этим «собрали данные по всем администрациям местным, проводили инвентаризацию, смотрели, действительно ли Ивановы владеют этой квартирой — такой же процесс был в Российской Федерации после распада Советского Союза».

«Это такая особенность переходного периода», — подытожил собеседник издания.