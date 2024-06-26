«Караван лает, собака идёт». В Киеве арестован кум Ермака депутат Тищенко
Печерский районный суд Киева 25 июня отправил под домашний арест народного депутата Украины, члена партии Зеленского «Слуга народа» Николая Тищенко. Сам арестованный отметил это событие ужином в дорогом ресторане, после чего прибыл к правоохранителям, надел электронный браслет и отправился домой.
Суд над Тищенко запомнился крылатыми фразами народного депутата. Казалось, его устами заговорил мэр Киева Виталий Кличко.
«Коррупционеры должны нас бояться с вами. Нас с вами вообще никто не должен бояться», — заявлял Тищенко, обращаясь к участникам судебного заседания.
До этого, общаясь в коридоре суда с журналистами, Тищенко творчески переосмыслил пословицу о собаке и караване.
«Как говорят: «Караван лает, а собака идёт». Понятно?» — прокомментировал Тищенко критику в отношении нет.
Эти слова вызвали у журналистов смех. А вот самому депутату вряд ли было весело: впервые за всю его скандальную политическую карьеру Тищенко пришлось серьёзно отвечать за содеянное.
От ресторатора до «Котлеты»
Николай Тищенко родился в 1972 году в Киеве, окончил Киевский инженерно-строительных институт по специальности «инженер-механик», однако по специальности не работал. Как утверждают украинские СМИ, во многом благодаря спортивному прошлому: во время учёбы Тищенко стал мастером спорта по дзюдо и присоединился к ОПГ братьев Савлоховых. Тогда он, по сообщениям украинских масс-медиа, и получил прозвище «Коля Оболонский».
Однако в конце 90-х Тищенко отошёл от ОПГ и сконцентрировался на развитии ресторанного бизнеса. Точных сведений, откуда у него на это появились деньги, нет. По одной версии, окончательно с преступностью Тищенко не порвал и его финансировала группировка Савлоховых. По другой — деньги на бизнес Тищенко дала его сестра, проживавшая в Москве.
В любом случае сеть ресторанов «Мировая карта», позже переименованная в «Козырную карту», быстро росла и стала одной из самых успешных в стране. Сам же Тищенко решил не ограничиваться ресторанами и с середины «нулевых» приступил к штурму СМИ. Удачливый ресторатор стал мелькать в популярных телешоу.
В 2011 году связанный с олигархом Виктором Пинчуком телеканал СТБ пригласил Тищенко стать судьёй кулинарного шоу «Мастер Шеф». «Судил» Тищенко пять лет. В 2017 году он стал ведущим программы «Ревизор» на «Новом канале», а в 2018 году уже участвовал в проекте «Танцы со звёздами».
В 2019 году Тищенко решил конвертировать свою узнаваемость в политическую карьеру — пошёл на выборы в Верховную раду. Стал членом партии «Слуга народа» и выдвинул свою кандидатуру по округу в Святошинском районе Киева. Несмотря на то, что агитацию Тищенко проводил с нарушениями, что зафиксировали общественники и ЦИК, он всё равно победил.
А уже 29 августа 2019 года, на траурных мероприятиях, посвящённых поражению украинских военных в «Иловайском котле», Тищенко в первый раз опозорился как депутат: не смог ответить на вопрос журналистки, пятилетие какой трагедии отмечается в этот день в стране. Дальше скандалы и конфузы посыпались один за другим.
Из-за подобного яркого случая Тищенко получил своё прозвище «котлета». В декабре 2021 года, во время открытия новогодней площадки возле Офиса президента, он заявил журналистам, что изюминкой его праздничного стола будет «митбол по-киевски». На возражения, что блюдо называется котлетой, Тищенко заявил: он вводит новые тренды!
«Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодёжь. А молодёжь — всегда на передовой. Украинская молодёжь всегда диктует новые тренды», — утверждал Тищенко, которому на тот момент было 49 лет.
После этого за ним и закрепились прозвища «Коля Котлета» и менее популярное «Коля Митбол».
Неудачная зимовка
Но если дурацкие оговорки или неуместное поведение ещё можно было терпеть, то демонстративное пренебрежение украинскими законами общество депутату не прощало.
В апреле 2020 года, в самый разгар карантина, когда ресторанный бизнес на Украине очень страдал, выяснилось: принадлежащий Тищенко ресторан «Велюр» продолжает работать и принимает украинскую элиту — политиков и бизнесменов.
Тищенко попытался оправдаться: мол, ресторан работает только как место для встреч, но не как заведение общепита. Прибывшая по вызову в ресторан полиция застала там только персонал заведения, а Тищенко удалось избежать ответственности.
Спустя несколько месяцев, в июле, тот же «Велюр» анонсировал, что будет работать всю ночь, что шло вразрез с запретом Кабмина. Тогда Тищенко сослался на постановление местных властей, хотя оно противоречит правительственному документу, имеющему приоритетное значение.
Следующий громкий скандал прогремел уже после начала СВО. В январе 2023 года в соцсетях Тищенко опубликовал фотографии из Таиланда, сопроводив их подписью, что поехал в тёплые страны зимовать, так как «это семейная традиция».
В воюющей стране фото не оценили, депутату пришлось выкручиваться. Он организовал встречу с представителями украинской диаспоры. При этом Тищенко изворачивался как мог. Сначала говорил, что поехал по поручению Офиса президента, но после того, как и в ОП, и в Раде заявили, что депутата никуда не посылали, заявил, что «не хотел ехать за государственный счёт», поэтому отправился в вояж в частном порядке.
Примечательно, что тогда же, в январе 2023 года, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий представителям власти выезжать за границу «с негосударственной целью». Тищенко вновь оправдывался: выехал еще до указа.
Однако оправдания не помогли. На волне общественного недовольства депутата исключили из фракции партии «Слуга народа» в парламенте. Но мандат Тищенко сохранил.
Непотопляемость скандального депутата местные комментаторы объясняли тем, что Тищенко — кум главы Офиса президента Украины, «серого кардинала» украинской политики Андрея Ермака.
Однако летний скандал 2024 года может поставить точку в политической карьере «Коли Котлеты».
Дорогие кол-центры и бесценные «ветераны»
На мошеннические кол-центры Тищенко обратил внимание ещё в июле 2023 года. Тогда он заявлял, что в Киеве якобы обнаружен «работающий на Россию» центр, собирающий данные об украинских военных и ПВО. Прибывшего на защиту кол-центра депутата из «Слуги народа» Олега Семинского Тищенко обвинил в причастности к работе организации. Семинский уверял: на месте оказался по вызову владельцев помещения.
Тогда же в интернете появилась запись телефонного разговора Тищенко, в котором он признавался в финансовой заинтересованности и рассказывал о схемах прикрытия кол-центров. Цена — миллион долларов.
«Единоразовая крупная константа. Например, рубль большой. Мы работаем и мы побежали. Дальше мы формируем историю, мне нужна будет ежемесячная константа — рубль. Это не для меня, это, грубо говоря, надо один раз дать большую константу, чтобы перебить историю на нас и мы забрали всё под себя, всё решение. И дальше я закрою всю страну», — заявил Тищенко.
Депутат предсказуемо назвал запись фейком, а «крышевать» кол-центры не перестал.
В июне 2024 года Тищенко нагрянул в кол-центры Днепропетровска — неформальной украинской столицы телефонного мошенничества. Именно на улицах этого города и состоялась судьбоносная встреча Тищенко и его охраны с бывшим бойцом подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрием Павловым, известным под позывным «Сын».
Украинские СМИ пытаются скормить гражданам такую версию: 20 июня прогуливающийся с коляской со своим ребёнком Павлов подошёл к депутату и спросил, по какому праву тот ходит по городу с охраной и оружием. В ответ Тищенко и его спутница начали хамить молодому «ветерану», а охрана депутата в итоге скрутила «Сына». Наличие коляски с ребёнком охранников Тищенко не смутило.
Итог — общественное возмущение и суд, увенчавшийся домашним арестом нардепа.
Однако, как утверждает ряд украинских журналистов, на самом деле история с кол-центрами в Днепре-Днепропетровске и Павловым несколько сложнее. Известный блогер Анатолий Шарий 21 июня в своём Telegram описал иную версию произошедшего.
По его словам, часть батальона «Кракен» и «Третьей штурмовой» бригады крышуют ОПГ «Девятки» — «бригаду», которая занимается кол-центрами. А работают «Третья штурмовая» и «Кракен» под крышей Сергея Лысака, председателя областной военной администрации, бригадного генерала СБУ.
Однако для украинского общества, благодаря усилиям мейнстримных СМИ, всё выглядело как беспредел охамевшего от безнаказанности депутата по отношению к молодому отцу и «ветерану боевых действий».
В итоге от Тищенко отрёкся даже его кум Ермак: глава ОП написал в своём телеграм-канале, что с депутатом давно не общается.
За самого Тищенко тем временем взялись правоохранители. Впрочем, он, судя по поведению, верит, что сможет избежать ответственности. Во время обысков он на глазах у правоохранителей, при включённой камере, разбил два своих мобильных телефона. А уже в суде просил отдать ему обнаруженную при обысках наличность: мол, ему не хватает на жизнь.
Но вряд ли теперь Тищенко удастся выйти сухим из воды. Он стал слишком токсичным активом для Ермака и посягнул на интересы очень серьёзных людей.
Персонажи, подобные Тищенко по социальному бэкграунду и манере поведения, вновь и вновь воспроизводятся в украинской политике. И лозунг очищения её от подобных «бандитов» и коррупционеров регулярно использовался для мобилизации общества. После 2014 года в политику массово повалили «ветераны АТО», а в 2019 году с приходом Зеленского большинство старой элиты смыло «зелёной волной». Вместо прежних ставленников олигархов и их окружения тон начали задавать откровенно прозападные «соросята».
Казалось, что подобным Тищенко персонажам, выходцам из 90-х с криминальным прошлым, здесь уже не место. Но тем не менее он легко сделал карьеру уже в новых условиях. А это значит, что покуда существует украинский «политикум», в нём всегда найдётся место косноязычным и харизматичным охотникам за «большим рублём», желающим «забрать всё под себя». А опыт предшественников таких людей ничему не учит.