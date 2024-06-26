Печерский районный суд Киева 25 июня отправил под домашний арест народного депутата Украины, члена партии Зеленского «Слуга народа» Николая Тищенко. Сам арестованный отметил это событие ужином в дорогом ресторане, после чего прибыл к правоохранителям, надел электронный браслет и отправился домой.

ИА Регнум

Суд над Тищенко запомнился крылатыми фразами народного депутата. Казалось, его устами заговорил мэр Киева Виталий Кличко.

«Коррупционеры должны нас бояться с вами. Нас с вами вообще никто не должен бояться», — заявлял Тищенко, обращаясь к участникам судебного заседания.

До этого, общаясь в коридоре суда с журналистами, Тищенко творчески переосмыслил пословицу о собаке и караване.

«Как говорят: «Караван лает, а собака идёт». Понятно?» — прокомментировал Тищенко критику в отношении нет.

Эти слова вызвали у журналистов смех. А вот самому депутату вряд ли было весело: впервые за всю его скандальную политическую карьеру Тищенко пришлось серьёзно отвечать за содеянное.

От ресторатора до «Котлеты»

Николай Тищенко родился в 1972 году в Киеве, окончил Киевский инженерно-строительных институт по специальности «инженер-механик», однако по специальности не работал. Как утверждают украинские СМИ, во многом благодаря спортивному прошлому: во время учёбы Тищенко стал мастером спорта по дзюдо и присоединился к ОПГ братьев Савлоховых. Тогда он, по сообщениям украинских масс-медиа, и получил прозвище «Коля Оболонский».

Однако в конце 90-х Тищенко отошёл от ОПГ и сконцентрировался на развитии ресторанного бизнеса. Точных сведений, откуда у него на это появились деньги, нет. По одной версии, окончательно с преступностью Тищенко не порвал и его финансировала группировка Савлоховых. По другой — деньги на бизнес Тищенко дала его сестра, проживавшая в Москве.

В любом случае сеть ресторанов «Мировая карта», позже переименованная в «Козырную карту», быстро росла и стала одной из самых успешных в стране. Сам же Тищенко решил не ограничиваться ресторанами и с середины «нулевых» приступил к штурму СМИ. Удачливый ресторатор стал мелькать в популярных телешоу.

В 2011 году связанный с олигархом Виктором Пинчуком телеканал СТБ пригласил Тищенко стать судьёй кулинарного шоу «Мастер Шеф». «Судил» Тищенко пять лет. В 2017 году он стал ведущим программы «Ревизор» на «Новом канале», а в 2018 году уже участвовал в проекте «Танцы со звёздами».

В 2019 году Тищенко решил конвертировать свою узнаваемость в политическую карьеру — пошёл на выборы в Верховную раду. Стал членом партии «Слуга народа» и выдвинул свою кандидатуру по округу в Святошинском районе Киева. Несмотря на то, что агитацию Тищенко проводил с нарушениями, что зафиксировали общественники и ЦИК, он всё равно победил.

А уже 29 августа 2019 года, на траурных мероприятиях, посвящённых поражению украинских военных в «Иловайском котле», Тищенко в первый раз опозорился как депутат: не смог ответить на вопрос журналистки, пятилетие какой трагедии отмечается в этот день в стране. Дальше скандалы и конфузы посыпались один за другим.

Из-за подобного яркого случая Тищенко получил своё прозвище «котлета». В декабре 2021 года, во время открытия новогодней площадки возле Офиса президента, он заявил журналистам, что изюминкой его праздничного стола будет «митбол по-киевски». На возражения, что блюдо называется котлетой, Тищенко заявил: он вводит новые тренды!

«Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодёжь. А молодёжь — всегда на передовой. Украинская молодёжь всегда диктует новые тренды», — утверждал Тищенко, которому на тот момент было 49 лет.

После этого за ним и закрепились прозвища «Коля Котлета» и менее популярное «Коля Митбол».

Неудачная зимовка

Но если дурацкие оговорки или неуместное поведение ещё можно было терпеть, то демонстративное пренебрежение украинскими законами общество депутату не прощало.

В апреле 2020 года, в самый разгар карантина, когда ресторанный бизнес на Украине очень страдал, выяснилось: принадлежащий Тищенко ресторан «Велюр» продолжает работать и принимает украинскую элиту — политиков и бизнесменов.

Тищенко попытался оправдаться: мол, ресторан работает только как место для встреч, но не как заведение общепита. Прибывшая по вызову в ресторан полиция застала там только персонал заведения, а Тищенко удалось избежать ответственности.

Спустя несколько месяцев, в июле, тот же «Велюр» анонсировал, что будет работать всю ночь, что шло вразрез с запретом Кабмина. Тогда Тищенко сослался на постановление местных властей, хотя оно противоречит правительственному документу, имеющему приоритетное значение.

Следующий громкий скандал прогремел уже после начала СВО. В январе 2023 года в соцсетях Тищенко опубликовал фотографии из Таиланда, сопроводив их подписью, что поехал в тёплые страны зимовать, так как «это семейная традиция».

В воюющей стране фото не оценили, депутату пришлось выкручиваться. Он организовал встречу с представителями украинской диаспоры. При этом Тищенко изворачивался как мог. Сначала говорил, что поехал по поручению Офиса президента, но после того, как и в ОП, и в Раде заявили, что депутата никуда не посылали, заявил, что «не хотел ехать за государственный счёт», поэтому отправился в вояж в частном порядке.

Примечательно, что тогда же, в январе 2023 года, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий представителям власти выезжать за границу «с негосударственной целью». Тищенко вновь оправдывался: выехал еще до указа.

Однако оправдания не помогли. На волне общественного недовольства депутата исключили из фракции партии «Слуга народа» в парламенте. Но мандат Тищенко сохранил.

Непотопляемость скандального депутата местные комментаторы объясняли тем, что Тищенко — кум главы Офиса президента Украины, «серого кардинала» украинской политики Андрея Ермака.

Однако летний скандал 2024 года может поставить точку в политической карьере «Коли Котлеты».

Дорогие кол-центры и бесценные «ветераны»

На мошеннические кол-центры Тищенко обратил внимание ещё в июле 2023 года. Тогда он заявлял, что в Киеве якобы обнаружен «работающий на Россию» центр, собирающий данные об украинских военных и ПВО. Прибывшего на защиту кол-центра депутата из «Слуги народа» Олега Семинского Тищенко обвинил в причастности к работе организации. Семинский уверял: на месте оказался по вызову владельцев помещения.

Тогда же в интернете появилась запись телефонного разговора Тищенко, в котором он признавался в финансовой заинтересованности и рассказывал о схемах прикрытия кол-центров. Цена — миллион долларов.

«Единоразовая крупная константа. Например, рубль большой. Мы работаем и мы побежали. Дальше мы формируем историю, мне нужна будет ежемесячная константа — рубль. Это не для меня, это, грубо говоря, надо один раз дать большую константу, чтобы перебить историю на нас и мы забрали всё под себя, всё решение. И дальше я закрою всю страну», — заявил Тищенко.

Депутат предсказуемо назвал запись фейком, а «крышевать» кол-центры не перестал.

В июне 2024 года Тищенко нагрянул в кол-центры Днепропетровска — неформальной украинской столицы телефонного мошенничества. Именно на улицах этого города и состоялась судьбоносная встреча Тищенко и его охраны с бывшим бойцом подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрием Павловым, известным под позывным «Сын».

Украинские СМИ пытаются скормить гражданам такую версию: 20 июня прогуливающийся с коляской со своим ребёнком Павлов подошёл к депутату и спросил, по какому праву тот ходит по городу с охраной и оружием. В ответ Тищенко и его спутница начали хамить молодому «ветерану», а охрана депутата в итоге скрутила «Сына». Наличие коляски с ребёнком охранников Тищенко не смутило.

Итог — общественное возмущение и суд, увенчавшийся домашним арестом нардепа.

Однако, как утверждает ряд украинских журналистов, на самом деле история с кол-центрами в Днепре-Днепропетровске и Павловым несколько сложнее. Известный блогер Анатолий Шарий 21 июня в своём Telegram описал иную версию произошедшего.

По его словам, часть батальона «Кракен» и «Третьей штурмовой» бригады крышуют ОПГ «Девятки» — «бригаду», которая занимается кол-центрами. А работают «Третья штурмовая» и «Кракен» под крышей Сергея Лысака, председателя областной военной администрации, бригадного генерала СБУ.

Однако для украинского общества, благодаря усилиям мейнстримных СМИ, всё выглядело как беспредел охамевшего от безнаказанности депутата по отношению к молодому отцу и «ветерану боевых действий».

В итоге от Тищенко отрёкся даже его кум Ермак: глава ОП написал в своём телеграм-канале, что с депутатом давно не общается.

За самого Тищенко тем временем взялись правоохранители. Впрочем, он, судя по поведению, верит, что сможет избежать ответственности. Во время обысков он на глазах у правоохранителей, при включённой камере, разбил два своих мобильных телефона. А уже в суде просил отдать ему обнаруженную при обысках наличность: мол, ему не хватает на жизнь.

Но вряд ли теперь Тищенко удастся выйти сухим из воды. Он стал слишком токсичным активом для Ермака и посягнул на интересы очень серьёзных людей.

Персонажи, подобные Тищенко по социальному бэкграунду и манере поведения, вновь и вновь воспроизводятся в украинской политике. И лозунг очищения её от подобных «бандитов» и коррупционеров регулярно использовался для мобилизации общества. После 2014 года в политику массово повалили «ветераны АТО», а в 2019 году с приходом Зеленского большинство старой элиты смыло «зелёной волной». Вместо прежних ставленников олигархов и их окружения тон начали задавать откровенно прозападные «соросята».

Казалось, что подобным Тищенко персонажам, выходцам из 90-х с криминальным прошлым, здесь уже не место. Но тем не менее он легко сделал карьеру уже в новых условиях. А это значит, что покуда существует украинский «политикум», в нём всегда найдётся место косноязычным и харизматичным охотникам за «большим рублём», желающим «забрать всё под себя». А опыт предшественников таких людей ничему не учит.