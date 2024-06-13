Настоящий детектив развернулся в акватории Карибского моря, где США бросили значительные ресурсы армии и военно-морских сил на поиски российской атомной подводной лодки «Казань», которая прибыла в регион для участия в учениях.

ИА Регнум

Военные корабли и самолёты постоянно патрулируют морские границы США и отдельные районы Карибского моря, пытаясь обнаружить следы российской субмарины. Накануне в регион вошла группа военных кораблей и судов ВМФ России: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и буксир «Николай Чикер». В День России, 12 июня, корабли прибыли с «неофициальным визитом» в порт Гаваны на Кубе.

В Минобороны России сообщили, что за несколько часов до захода в кубинский порт тактическая корабельная ударная группа «завершила учения по применению высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям».

Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев ранее заявлял, что визит на Кубу — только одна из задач дальнего похода кораблей, а совершается он в рамках программы международного сотрудничества с государствами Карибского бассейна. В военном ведомстве также заявили, что во время визита на Кубу экипажи кораблей и судов обеспечения будут участвовать в протокольных мероприятиях.

В свою очередь в министерствах иностранных дел России и Кубы подчеркнули, что подлодка «Казань» не несёт ядерного оружия, а действия группы ВМФ России не угрожают опасности в регионе. Но в США на учения отреагировали очень болезненно.

Ищут корабли и вертолёты

Вашингтон не рассматривает визит российской эскадры как угрозу: официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что визиты российских кораблей в Карибское море происходят регулярно, поэтому у рядовых американцев нет никаких оснований для беспокойства.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, армия США отслеживает визит российских кораблей на Кубу с начала июня, а корабли ВМС и береговой охраны США «будут продолжать наблюдение».

Американский телеканал ABC News сообщил, что к слежке за российской подлодкой привлекли три эсминца американских ВМС, катер береговой охраны, а также корабли ВМС Франции.

Но и это далеко не полный список сил, вовлеченных в поиски одной российской подлодки. Пользователи сервисов, занимающихся мониторингом воздушного трафика, отметили необычайную активность американских ВМС у берегов штата Флорида.

Сообщается, что ВМС США запустили в небо «охотника за подводными лодками» — самолёт разведки P-8 Poseidon. В том же районе заметили разведывательный самолёт ВМС Канады Lockheed P-3 Orion. Самолёты носились вдоль участка побережья между городами Джексонвиль и Мельбурн в штате Флорида. Повышенная активность американской авиации объясняется тем, что российская подлодка прошла в непосредственной близости от американского побережья, сообщает местное издание Miami Herald.

Очевидно, что действия российских кораблей вызвали серьёзную озабоченность в Пентагоне, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Об этом говорит количество задействованных в поисках ресурсов.

По оценке Матвийчука, даже без ядерных вооружений на борту АПЛ «Казань» считается очень мощной боевой единицей, так что реакция Пентагона вполне объяснима.

«Наша лодка — носитель ядерного оружия. Это АПЛ проекта «Ясень», элемент ядерной триады. Да, сейчас она их не несёт на борту, но в боекомплект входят крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон». Последние по мощности могут приближаться к ядерным вооружениям. Поэтому понятно, почему они так напрягаются, когда лодка проходит в 50 километрах от их побережья», — заявил эксперт.

Для США и их союзников усиление позиций России в Карибском регионе — сильная головная боль, поэтому активность наших военных кораблей будут отслеживать с привлечением любых доступных ресурсов, добавил собеседник ИА Регнум.

Призрак «Карибского кризиса»

Задействование крупных сил ВМС и авиации сразу трёх стран для слежки за сравнительно небольшой группой российских кораблей объясняется еще одним страхом США и их союзников: они боятся, что в регионе появятся российские военные объекты.

В 1962 году размещение советских ядерных ракет на Кубе вызвало крайне резкую реакцию со стороны США и едва не привело к началу мировой войны.

Ситуация разрешилась благополучно, но для Штатов угроза повторения «Карибского (он же кубинский) кризиса» недопустима. Вашингтон бдительно следит, чтобы в регионе не появились иностранные военные объекты.

И хотя ни Россия, ни страны Карибского региона не заявляли о возможности их появления, американские СМИ и эксперты бьют тревогу, выступая с заявлениями в духе «новый Карибский кризис — русские снова у наших границ».

«И Китай, и Россия работают над созданием постоянных военных объектов на Кубе, всего в 90 милях от побережья США! Спровоцирует ли это новый кризис? Станут ли российские и китайские военные корабли у нашего побережья рутинным явлением?» — задаётся вопросом издание US Civil Defence News.

С аналогичным заявлением выступил и бывший резидент КГБ в США Джек Барски, выступая в эфире программы The Hill на канале NewsNation.

«Вы должны беспокоиться о таких вещах. Нельзя относиться к этому как к обычным учениям», — заявил Барски.

Общий посыл западной прессы сводится к тому, что визит российских кораблей сам по себе не несёт угрозы США, но журналисты и эксперты обеспокоены, что летом в Карибском море должны пройти учения с привлечением авиации и контингентов из других стран региона. Об этом ранее сообщало агентство Reuters.

У России — традиционно хорошие отношения с рядом стран Латинской Америки, среди которых Куба, Венесуэла и Никарагуа. Для США же постоянное российское военное присутствие в регионе — один из главных страхов со времён Холодной войны. Впрочем, пока это только страхи, не подкреплённые реальностью.

«Мы показываем, что готовы к сотрудничеству, в том числе в военной сфере, с Кубой, с другими державами региона. И будем сотрудничать, это суверенное дело двух стран — США не имеют к этому отношения. Следует ожидать, что в будущем наше сотрудничество с государствами региона будет только развиваться, что для американцев неприятно, они будут стараться мешать», — прогнозирует Анатолий Матвийчук.

А тем временем Пентагон продолжает искать российскую подлодку. Опубликованные в Сети спутниковые снимки показывают, что у побережья Флориды уже находятся эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Donald Cook, а также фрегат Королевского военно-морского флота Канады HMCS Ville de Quebec. Рядом с ними — суда береговой охраны.

Ожидается, что после выхода российской эскадры из порта Гаваны к американским и канадским судам присоединятся противолодочные самолёты и беспилотники разведки.

США прекрасно понимают, что могут столкнуться с очень сильным военным конкурентом в Карибском море.