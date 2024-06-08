В пятницу, 7 июня, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По традиции глава государства затронул широкий спектр тем — от вопросов актуальной международной повестки дня до национальной идеи и проблемы миграции.

РИА Новости/Павел Бедняков Владимир Путин

Одним из самых насущных вопросов, затронутых в ходе мероприятия, стала тема украинского конфликта. Говоря об обстановке на фронте, лидер страны отметил, что приоритетом здесь является не скорость выполнения задач, а сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих.

Результат, а не скорость

Как отметил глава государства, у ВС РФ нет проблем с количеством личного состава, так что необходимость проводить мобилизацию отсутствует. Многие граждане добровольно подписывают контракт с Вооруженными силами — в прошлом году в военкоматы пришли более 300 тысяч человек, а за прошедшие месяцы этого года уже порядка 160 тысяч.

Говоря об Украине, президент подчеркнул, что принудительная мобилизация, идущая там, позволяет ВСУ лишь восполнять текущие потери. При этом Киеву не обойтись без снижения возрастного порога — такую задачу поставили перед киевским режимом его заокеанские кураторы.

«Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условием продолжения поддержки снижение уровня мобилизации по возрасту — 25–23, 20, 18, может быть, сразу 18», — рассказал Путин.

Оценивая внутриполитическую ситуацию на Украине и ее влияние на будущее СВО, он еще раз обратил внимание на то, с кем придется заканчивать конфликт. »Предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины показывает, что действующие исполнительные органы власти легитимность утратили», — пояснил Владимир Путин, добавив, что, видимо, речь идет об узурпации власти.

Найти тех, с кем вести переговоры, все же будет возможно, но для достижения прочных договоренностей Россия стремится к выполнению поставленных в рамках СВО задач и обязательно добьется победы.

В ходе мероприятия несколько раз поднималась тема перспективы использования оружия массового уничтожения в ходе боевых действий. Владимир Путин призвал обращаться на это счет к российской военной доктрине, отметив, что применение ядерного оружия возможно лишь в исключительных ситуациях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

В ходе СВО ВС РФ набираются опыта и повышают свою эффективность, а российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует действенность работы. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — уточнил президент.

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Что касается ядерных испытаний, то Россия может провести их, но пока в этом нет необходимости. Касательно же ранее озвученной возможности военных поставок в дружественные страны в ответ на поставки Западом оружия киевскому режиму, Россия, по словам Путина, оставляет за собой право на такие меры, но пока этого не происходит.

Проблему надо проработать

Говоря о состоянии российской миграционной политики, Владимир Путин усомнился в её эффективности. Здесь стоит напомнить, что острота вопроса связана с высоким уровней коррупции на всех этапах процесса приезда мигрантов в Россию — от сдачи языкового экзамена за деньги до незаконного получения вида на жительство.

Разрастанию негатива в обществе способствует и социальная безответственность многих бизнесменов, которые в погоне за прибылью лоббируют завоз рабочей силы низкой квалификации и без разумных ограничений.

Есть претензии к плохому знанию приезжими русского языка, наших традиций. Несомненно, есть необходимость в развитии центров адаптации мигрантов и в России, и за рубежом, но это лишь один из аспектов комплексной проблемы.

Трудовые мигранты России нужны, но только люди определенной квалификации и со знанием языка и традиций, пояснил глава государства. «Мы обсуждаем это с коллегами. Я и перед правительством, и перед Советом безопасности поставил задачу вернуться к этому вопросу, и как можно быстрее», — заверил Владимир Путин.

При этом он обратил внимание, что в многонациональной стране должна существовать общая идея, которая объединяет всех россиян. И ею может быть «в самом хорошем, прямом, а не квасном смысле этого слова» патриотизм. А участники СВО, защищающие нашу страну, являются ярким ему примером.

В разговоре о ценностях был затронут и вопрос изменения культуры в России: не утратит ли она из-за разворота в сторону Востока и в сторону Азии свои «гены европейской культуры»? Президент отметил, что элементы своего наследия сейчас утрачивает именно Европа, а Россия становится центром традиционных европейских ценностей.

«Европейская культура отравляется сегодняшними глобальными либералистами, которые во главу угла ставят не интересы своих собственных народов и свой культурный код, а свои какие-то оторванные от реальной действительности идеи, связанные с глобальным либерализмом», — уверен Путин.

При этом, как подчеркивает глава государства, разворачиваться на Восток Россия начала задолго до событий на Украине — именно там по экономическим причинам сегодня формируется новый мировой центр. Он привел этому веский пример: общий ВВП стран БРИКС сегодня больше, чем совокупный ВВП государств «Большой семёрки».

Воспользоваться потенциалом

В целом теме сотрудничества в рамках БРИКС Владимир Путин уделил особое внимание. Президент напомнил, что в текущем году к работе объединения уже присоединились новые участники: Саудовская Аравия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия, — а в перспективе у БРИКС есть потенциал для присоединения и других стран.

В комментарии для ИА Регнум заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин говорит, что уже более 40 стран выразили интерес в присоединении к союзу. Эксперт отмечает, что гибкость объединения позволяет желающим государствам принять участие в его деятельности в различных форматах.

«Есть возможности расширять круг не за счет приема новых членов, а за счет подключения к разнообразным мероприятиям в формате БРИКС+ или БРИКС аутрич», — говорит он.

Сегодня в рамках объединения прорабатывается вопрос создания своей, неподвластной санкционному вмешательству платежной инфраструктуры. При этом отношения в формате БРИКС будут развиваться и в сфере безопасности, и в области гуманитарного сотрудничества, а также в других отраслях.

Козюлин полагает, что в перспективе сотрудничество стран в области экономики и финансов будет более глубоким, напоминая, что ранее появилась идея создания альтернативной валюты объединения и изменения существовавшей тогда финансовой системы. «Эта идея и план такой сохраняются, и в нынешней ситуации для России это очень привлекательно», — говорит собеседник ИА Регнум.

Несмотря на серьезное давление Вашингтона и его сателлитов, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества». Москва укрепляет отношения с дружественными странами и готова предлагать другим государствам полноформатное технологическое партнерство.

Сегодня наша страна активно развивается, в прошлом году российский ВВП прибавил 3,6%, а в 2024-м ожидается прирост на 5,4%, что превышает среднемировые темпы. Важно отметить, что такую динамику роста России обеспечивают несырьевые отрасли.

Для поступательного и полноценного развития Россия будет поддерживать несырьевой, неэнергетический экспорт — к 2030 году его объём должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом. Также, как говорит лидер страны, к 2030 году импорт должен сократиться до 17%, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить на 60% в реальном выражении относительно 2020 года.

По словам Владимиру Путина, Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Тем не менее работать надо «вдолгую», постоянно повышая эффективность действующего оборудования и технологических процессов.

Президент заверил, что власти продолжат «наращивать поддержку позитивных изменений». При этом, как говорит Путин, меры экономической политики должны быть не только эффективными, но и справедливыми, так что особое внимание будет также сосредоточено на снижении бедности, сокращении социального неравенства и поддержке семей с детьми.

Как в ходе выступления подчеркнул президент, успехи развития экономики уже видны — наша страна занимает четвёртое место в мире по паритету покупательной способности. «Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. […] Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу», — предостерег глава государства от шапкозакидательских настроений и обозначил приоритеты работы на будущее.