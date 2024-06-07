Москва нашла способ наказать Запад за поставки дальнобойного оружия на Украину, которым предполагается бить по территории России. Способ юридически чистый и прагматично-эффективный.

ИА Регнум

С юридической точки зрения США и другие страны имеют полное право поставлять Украине, не находящейся ни под санкциями ООН, ни в состоянии войны с Россией, любые вооружения, кроме ядерных. После чего американские ракеты становятся украинскими.

Да, Москва заявляет, что эти «украинские» ракеты управляются, наводятся и обслуживаются американскими и британскими специалистами, но западные политики продолжают уверять, что это не так.

Им ответил президент Владимир Путин — на состоявшейся 5 июня встрече с руководителями международных информагентств.

«Мы думаем на тему того, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», — сказал глава государства.

Ряд экспертов уверены, что Россия уже не только подумала, но и сделала.

«Не стоит думать, что мы начнем прорабатывать механизмы условно через неделю после того, как какая-нибудь британская Storm Shadow ударит по городам в Подмосковье. Я уверен, что работа уже проведена, и в соответствующих регионах размещено наше вооружение — удары возмездия будут нанесены молниеносно», — заявил ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По мнению эксперта, Москва будет действовать конкретно против трёх стран: Великобритании, Франции и США.

Во-первых, все три — ключевые военно-политические спонсоры киевского режима. Да, та же Польша поставляет не меньше Франции, но у Варшавы, в отличие от французов, практически нет военных объектов за пределами национальных границ.

Во-вторых, США, Великобритания и Франция поддерживают военное присутствие в ряде регионов за пределами сферы ответственности НАТО и действия 5-й статьи устава организации, предусматривающего коллективную оборону в случае нападения. Соответственно, нападения могут совершаться в иных регионах и иными игроками.

Причём речь идёт буквально обо всём земном шаре.

«Западный мир объявил нам гибридную войну на территории всего мира. Весь мир является зоной боевых действий. Соответственно, Москва может производить ответные шаги, выбирая, где и через кого», — поясняет ИА Регнум военный эксперт Иван Коновалов.

Должны совпасть несколько факторов: важность региона для Запада, присутствие антиамериканских игроков, наличие у них политической воли для прямого (а не риторического) противостояния Западу, а также хорошие отношения с Россией.

Наиболее перспективным с этой точки зрения выглядит Ближний Восток. Там находится значительное количество западных баз, есть западная инфраструктура — которая, в отличие от баз, не защищена, отмечает Коновалов.

«Например, объект Эт-Танф (на оккупированном американцами юге Сирии), который у нас называют базой, таковой фактически не является. Он достаточно беззащитен», — говорит эксперт.

Кроме того, на Ближнем Востоке есть так называемая «Ось сопротивления» под управлением Ирана, уже много лет воюющая против США и их союзников. Причём помимо государств (той же Сирии) в ось входят многочисленные сетевые акторы: ливанское движение «Хезболла», иракские ополчения и йеменские хуситы. Они уже бьют по американцам.

«Хуситы отчитались об 11 операциях против США и их союзников за неделю. Наиболее важная операция — удар семью крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками по американскому авианосцу «Эйзенхауэр» в северной части Красного моря.

«Ансар Аллах» (официальное название организации хуситов. — Прим. ред.) уже стали проблемой для США и могут стать еще более серьёзной проблемой в случае, если у них, скажем, появится гиперзвук», — рассказал ИА Регнум политолог-международник Аббас Джума.

Этот гиперзвук есть у России.

«У нас присутствуют противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», способные запускать сверхзвуковые ракеты «Оникс», которые преодолеют бортовые комплексы вражеской корабельной группировки», — добавляет Андрей Клинцевич.

Причём необязательно даже поставлять оружие хуситам напрямую — можно сделать это через Иран. Ведь, перефразируя аргументы западных политиков в украинском вопросе, поставленное Ирану российское оружие становится иранским. Поставленное хуситам — хуситским. А поражение иранско-хуситским гиперзвуком даже эсминца (не говоря уже об авианосце) станет грандиозным военно-политическим ударом по США.

Сирии, Хезболле и иракским ополчениям, постоянно пытающимся атаковать американские базы в регионе, тоже есть что предложить.

«Из вооружения это будет что-то компактное и похожее на гражданский предмет. Например, у нас есть контейнерный ракетный комплекс «Калибр-К», позволяющий запускать крылатые или баллистические ракеты.

Мы можем передать комплексы «Искандер». Могут быть переданы и ударные беспилотники «Ланцет», бьющие на сотню километров. Массовый запуск десяти «Ланцетов» по базе может нанести урон больше, чем одна крылатая ракета», — говорит Клинцевич.

Кроме того, Москва может передать и переносные комплексы.

«Например, ПЗРК «Верба», способный на высоте 5 километров сбивать любой самолёт и вертолёт НАТО, в том числе хвалёный F-35, противотанковые комплексы «Корнет» в термобарическом исполнении», — добавляет эксперт.

Еще одним регионом для ответа США и их союзникам может стать Восточная Азия. Например, Москва поможет Пекину, который американцы буквально подталкивают к решению тайваньского вопроса военным путём. Или Северной Корее, оказавшей России помощь в рамках СВО.

«Может случиться, что Северная Корея, всегда занимавшаяся баллистическими ракетами и ядерным оружием, вдруг начнёт создавать ракеты крылатые. Она уже получила соответствующие технологии. И это станет смертельным приговором для всего, что находится на территории Южной Кореи — в том числе для американских баз.

Сейчас северокорейская дальнобойная артиллерия накрывает, условно, Сеул, а крылатые ракеты позволят ей наносить неядерные удары по всей территории противника», — говорит Иван Коновалов.

Наконец, не стоит забывать об Африке, где размещены базы всех трёх враждебных России стран и где местные правительства буквально одержимы идеей окончательной деколонизации — изгнания западных сил со своей территории. Американцы и французы добровольно уходить не хотят, но Россия может помочь создать ситуацию, когда оккупация Западом Африки станет для США и Европы настоящим кошмаром.

Тогда, возможно, они и поймут, что не стоило поставлять ракеты, танки, артиллерию и самолёты для убийства русских.