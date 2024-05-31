Жительница города Кимры Тверской области Елена Петровна почти 15 лет обеспечивает себе прибавку к пенсии, продавая выращенные на своей даче овощи на железнодорожной станции Савелово.

ИА Регнум

За эти годы бывало всякое: приходилось в прямом смысле убегать от нарядов полиции, вместе с «коллегами»-соседками противостоять местной администрации, пытавшейся прекратить торговлю.

Случались и приятные неожиданности. Московские туристы, рассказывает Елена Петровна ИА Регнум, порой скупали всю редиску и картошку. Во-первых, покупать не в супермаркете, а у бабушек, — экологично. Во-вторых, — социально ответственно.

Но неделю назад Елене Петровне позвонила дочь и сообщила: нехитрый бизнес оказался под угрозой. Женщина прочла, что с 2024 года россиян якобы будут штрафовать за продажу выращенного на собственной даче картофеля, а также что дачникам, не зарегистрированным индивидуальными предпринимателями, грозит штраф — от 500 до 2000 рублей.

Становиться индивидуальным предпринимателем Елена Петровна не собирается, хотя и называет себя человеком предприимчивым. Однако еще больше её расстроил рассказ дочери, что привлечь к ответственности теперь смогут и дачников, выращивающих картошку из собственных клубней — «по закону нужно покупать картофель для посева на продажу только в специальных магазинах».

В России десятки тысяч бабушек и не только торгуют овощами и фруктами из собственных садов-огородов. Их легко заметить возле автомобильных трасс, на железнодорожных станциях и просто посреди городов.

Юрист, управляющий партнер фирмы «Декарт» Дмитрий Хилькевич заверяет ИА Регнум, что подобной торговле ничего не угрожает.

По словам Хилькевича, согласно действующим законам дачники вправе продавать излишки личного урожая и никаких налогов с этого не платить. Регистрироваться как ИП для этого не нужно. Но урожай при этом должен быть с собственного участка, а его площадь не должна превышать 50 соток. Вдобавок к уборке урожая не должны привлекаться наёмные работники.

Чтобы доказать, что урожай выращен на своем участке, нужно получить справку — в произвольной форме — в правлении садоводческого товарищества. Или, если речь идёт о деревенском огороде, в местной администрации.

«В справке должно быть указано: участок личный, какова его площадь, на нём действительно растёт то, что человек собирается продавать, и он выращивает это собственными силами. Справку лучше обновлять каждый год — чтобы избежать обвинений в незаконной предпринимательской деятельности и неуплате налогов», — сообщил юрист.

Елена Петровна и тысячи её «коллег» могут облегчённо выдохнуть — регистрироваться как ИП бабушкам не нужно. Но только в случае, если все перечисленные условия соблюдены. Иначе придётся заплатить налог 13% на доходы физических лиц, стать самозанятой, после чего платить 6% по упрощённой схеме налогообложения.

Что же касается картошки, выращенной из собственных клубней прошлогоднего урожая, здесь тоже идёт речь о давней законодательной норме.

В Кодексе об административных правонарушениях, ст. 10.12, указано: «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей».

То есть уже давно (последняя редакция статьи — 2010 год) на всё нужны разрешения. Но, как объяснила ИА Регнум начальник отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области Марина Решетникова, это касается именно производства семян. К выращенной и готовой к жарке и варке картошке законодательная норма никакого отношения не имеет.

По словам Решетниковой, «должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов в области семеноводства».

«Необходимо проводить сертификацию семян и оформлять удостоверения качества семян. Допускается оборот партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в реестр селекционных достижений, а также при наличии фитосанитарных сертификатов», — указывают в Россельхознадзоре.

В то же время там посмеялись над предположением, что инспекторы будут требовать сертификаты на семенной материал продаваемой картошки у бабушек и частных торговцев на овощных рядах.

«Продавайте на здоровье, только в специально отведённых для этого местах», — дали добро чиновники.

При этом в Россельхознадзоре напомнили, что дачникам запрещено выращивать на участке борщевик и «наркосодержащие растения»: коноплю, розу гавайскую, шалфей предсказателей, мак снотворный и ипомею трёхцветную (она же вьюнок).

За разведение более десяти растений из запретного списка владельцу участка грозит лишение свободы на срок до двух лет, а за выращивание в особо крупном размере — до восьми лет.