По итогам визита в Узбекистан президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, где рассказал не только о евразийских перспективах Ташкента, но и о легитимном руководителе Украины, последствиях ударов западным оружием по территории России и будущем отношений России и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Иван Шилов ИА Регнум

В первую очередь Путин дал понять, что ждёт Узбекистан в Евразийском союзе. По его словам, если экономика этой страны присоединится к объединению, Союз от этого только выиграет. Но нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. В целом, отметил президент, это «достаточно сложный переговорный процесс».

Сейчас Узбекистан — один из самых очевидных кандидатов в деле расширения Евразийской интеграции, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он напоминает, что Ташкент еще до начала СВО ставил в своих официальных стратегиях задачу присоединения к процессу, шла адаптация местного законодательства к нормам Евразийского союза.

«Да, наш острый конфликт с Западом задержал этот процесс. Сейчас Ташкент, как и многие внешние игроки, выжидает, чья возьмёт. После нашей победы на Украине процесс по вступлению в Евразийский союз, скорее всего, возобновится — как и процесс по возвращению Ташкента в ряды стран — участниц ОДКБ», — прогнозирует Мендкович в комментарии ИА Регнум.

Законные власти Украины

Оказалось, что Владимир Путин разбирается в украинской конституции и законодательстве гораздо лучше ряда депутатов Верховной рады, и уж точно лучше главы киевского режима Владимира Зеленского. Такой вывод можно сделать после разъяснений российского президента о легитимности украинских властей.

Путин отметил, что отсутствие президентских выборов не означает, что Зеленский сохраняет пост президента страны неопределенное время. Да, должен сохраняться принцип непрерывности власти, но по закону она переходит другому человеку. Глава российского государства заявил, что, по предварительной оценке, «единственной легитимной властью остаются парламент и спикер Рады». Фактически глава Рады Руслан Стефанчук становится и. о. президента.

Сам спикер уже отреагировал: сказал, что президентом Украины вплоть до следующих выборов является Владимир Зеленский, то есть выразил покорность и открестился от украинской оппозиции.

«Стефанчук, конечно, является абсолютно человеком Зеленского и его команды. И понимает, что в случае чего его могут быстро снять с должности спикера», — поясняет ИА Регнум политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

При этом, указывает он, спикер оставил без внимания слова Путина о том, что Конституция Украины не предусматривает отмену президентских выборов на время военного положения. Так что Стефанчук явно играет свою игру и ещё может неприятно удивить Зеленского в решающий момент, считает Корнилов.

Ответ на удары по России

Обращался Путин и к западным политикам, которые сейчас обсуждают возможность дать киевскому режиму разрешение использовать своё оружие для ударов по России, при этом подчёркивая, что они к ударам отношения якобы не имеют — оружие после передачи Киеву становится украинским.

«Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это — совершенно другие обстоятельства», — утверждал, например, еще в июле 2023 года представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Но, по словам президента Путина, нанесение новоукраинским оружием ударов вглубь российской территории невозможно без прямого западного участия.

«Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки — это первое. Второе: окончательный выбор цели и так называемое полётное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных», — сообщил президент.

Очевидно, Путин имел в виду западных военных. При этом он также прозрачно намекнул, что в ответ страны Запада рискуют получить удары уже от российской армии.

«Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — сказал глава государства.

Главный вопрос: услышит ли Запад российского лидера? Доцент РГГУ Вадим Трухачёв уверен, что нет.

«К этим словам в НАТО и ЕС не прислушаются. Ещё и потому, что уверены: Россия не причинит им никакого вреда», — сказал Трухачёв ИА Регнум, допустив, что Москве придётся идти на дальнейшую эскалацию.

Афганское продвижение

Но в других регионах Россия сама продвигает идею деэскалации и сотрудничества. Например, в Афганистане. Президент Путин признал, что там есть проблемы — однако нужно выстраивать отношения с нынешней афганской властью.

«Это люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения», — отметил президент.

Учитывая недавние заявления представителей российского МИД, рекомендовавших Москве исключить «Талибан» из списка террористических организаций, многие расценили высказывание Путина как предлог не только к исключению, но и к установлению дипломатических отношений с режимом талибов.

Еще с момента их прихода к власти после бегства оттуда американцев перспективы этой нормализации увязывались с двумя официальными и одним неофициальным условием. К первой категории относится борьба «Талибана» против джихадистских террористических группировок, окопавшихся в Афганистане, а также прекращение попыток ввоза афганского героина в Россию через страны Средней Азии. Оба эти условия талибы выполнили: они уничтожают террористов, а также по состоянию на 2023 год смогли, по данным ООН, сократить посевы опиумного мака в стране почти на 95%.

Неформальным же условием является синхронизация признания с российскими союзниками — Китаем и среднеазиатскими странами, для которых «Талибан» тоже не должен представлять угрозы.

Судя по словам российского президента, а также месту, где он их произнёс, это условие тоже выполнено.

«Возможно, Москва и Ташкент получили серьёзные гарантии безопасности и возможности реализовать транзитные проекты через территорию Афганистана. Каким-то образом «Талибан» убедил российский МИД, что мы сможем осуществлять транзит к побережью Индийского океана через Узбекистан и Афганистан. Выходить на новые рынки сбыта, в том числе газа, — и «Талибан» гарантирует безопасность этого проекта», — считает эксперт Мендкович.

И если «Талибан» выполнил всё условия, даёт гарантии и готов сотрудничать, то и Россия сдержит своё слово.