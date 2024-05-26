«Сложно, но интересно». В России рекордно выросло число предпринимателей
Воскресное майское утро. Пока большинство москвичей еще спят, управляющий партнёр сети городских кафе Татьяна спешит на работу. По дороге она еще не знает, кем станет сегодня: финансовым директором, операционным или арт-директором — какие задачи возникнут, те и придётся решать.
У Татьяны — доля в бизнесе. Сейчас работают пять заведений, шестое строится. Ключевая задача состоит в том, чтобы каждое приносило большой процент чистой прибыли, поясняет девушка. Для этого нужно быть в курсе всех процессов, на лету переключаться между задачами — от анализа показателей бизнеса к проработке декора заведений, от создания концепции нового кафе к проблемам мотивации персонала.
«Наверное, моя суперсила заключается в том, что я совмещаю очень много должностей», — рассказывает Татьяна ИА Регнум.
Многие люди, продолжает девушка, по-прежнему представляют себе предпринимателя так: сидит себе, пьёт кофе и подсчитывает прибыль, пока другие работают. Кофе на работе действительно можно выпить, говорит Татьяна, но до этого нужно столько всего успеть сделать, что уже и не захочется.
«Самое большое моё достижение в жизни — то, что занимаюсь любимым делом. Никогда не страдаю от своей работы, как, к сожалению, многие люди. Да, тяжело, сложно. Но интересно», — признаёт девушка, добавляя, что главное — не сдаваться, потому что любую дверь можно открыть, а любого результата достичь.
Работают на себя и не только
В воскресенье, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Накануне стало известно, что в 2024 году после обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) их число выросло до 6,56 миллиона — показатель стал рекордным с момента начала учёта. В общей сложности в этом сегменте работают более 15 миллионов человек.
А количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек — в прошлом году их было около 9 миллионов.
Почти половина созданных с начала 2024 года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%). Что касается самозанятых, то, как отмечает Федеральная налоговая служба (ФНС) России, они преимущественно предоставляют услуги такси, ремонта, маркетинга, продажи продукции собственного производства, заняты в сфере красоты, доставке товаров и сфере аренды квартир.
Сегодня малый и средний бизнес — полноценные участники национальной экономики, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Они обеспечивают импортозамещение, развивают производство и создают новые рабочие места.
«В количестве кредитов МСП выросли почти в два раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремятся к развитию и масштабированию», — говорит Исаевич.
Кредиты на 1,7 триллиона рублей
Значительную роль в развитии малого и среднего бизнеса играют меры государственной поддержки, в частности, помощь сектору МСП в рамках утвержденного несколько лет назад нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Во многом благодаря этому многим предпринимателям удалось пережить пандемию и выдержать санкционные удары, а затем продолжить развиваться.
В прошлом году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки по программам национального проекта МСП. При этом налоговые поступления увеличились на четверть, а средняя зарплата работников МСП — на 15%, рассказывал ранее министр экономического развития Максим Решетников.
«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», — подчёркивает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Сегодня правительство создаёт комфортные условия для ведения бизнеса и поощряет предпринимательскую инициативу. Для этого, в частности, предоставляются налоговые льготы и кредиты, программы обучения, а также дополнительное финансирование для поддержки МСП на фоне западных санкций.
Нехватка кадров и обновлённый нацпроект
Сейчас одна из главных проблем российского бизнеса — дефицит кадров, рассказывает ИА Регнум Татьяна, управляющая сетью городских кафе. С этой проблемой, признаёт девушка, приходится сталкиваться чуть ли не ежеминутно — «персонал, сотрудники, люди».
Причём речь не только о том, где и как найти людей, но и как нащупать баланс, разумный компромисс между тем, чего они хотят от работы, и тем, что может предложить работодатель.
«Я в общепите уже около 15 лет, и всегда найти сотрудника было в принципе достаточно легко, — говорит собеседница ИА Регнум. — А сейчас приходится подключать такие ресурсы… Если бы мне три года назад сказали, что так будет, я бы не поверила».
С одной стороны, это заставляет предпринимателей улучшать условия труда. С другой, малый бизнес не всегда может конкурировать с крупным за персонал — в условиях кадрового голода это грозит МСП серьёзными проблемами.
Малый и средний бизнес в России устояли на фоне трудностей последних лет, но решены далеко не все проблемы. Остаются вопросы удорожания кредитов, обеспечения импортозамещения — от поставок необходимых товаров до решений в сфере IT. Государству предстоит еще много работы в рамках обновлённого нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Мы должны трансформировать подходы к поддержке малого и среднего бизнеса: скоординировать между собой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, профильтровать существующую систему и реализовать наиболее эффективные программы, донастроить и адаптировать их под актуальные запросы МСП», — поясняла в апреле 2024 года заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.