Воскресное майское утро. Пока большинство москвичей еще спят, управляющий партнёр сети городских кафе Татьяна спешит на работу. По дороге она еще не знает, кем станет сегодня: финансовым директором, операционным или арт-директором — какие задачи возникнут, те и придётся решать.

Иван Шилов ИА Регнум

У Татьяны — доля в бизнесе. Сейчас работают пять заведений, шестое строится. Ключевая задача состоит в том, чтобы каждое приносило большой процент чистой прибыли, поясняет девушка. Для этого нужно быть в курсе всех процессов, на лету переключаться между задачами — от анализа показателей бизнеса к проработке декора заведений, от создания концепции нового кафе к проблемам мотивации персонала.

«Наверное, моя суперсила заключается в том, что я совмещаю очень много должностей», — рассказывает Татьяна ИА Регнум.

Многие люди, продолжает девушка, по-прежнему представляют себе предпринимателя так: сидит себе, пьёт кофе и подсчитывает прибыль, пока другие работают. Кофе на работе действительно можно выпить, говорит Татьяна, но до этого нужно столько всего успеть сделать, что уже и не захочется.

«Самое большое моё достижение в жизни — то, что занимаюсь любимым делом. Никогда не страдаю от своей работы, как, к сожалению, многие люди. Да, тяжело, сложно. Но интересно», — признаёт девушка, добавляя, что главное — не сдаваться, потому что любую дверь можно открыть, а любого результата достичь.

Работают на себя и не только

В воскресенье, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Накануне стало известно, что в 2024 году после обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) их число выросло до 6,56 миллиона — показатель стал рекордным с момента начала учёта. В общей сложности в этом сегменте работают более 15 миллионов человек.

А количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек — в прошлом году их было около 9 миллионов.

Почти половина созданных с начала 2024 года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%). Что касается самозанятых, то, как отмечает Федеральная налоговая служба (ФНС) России, они преимущественно предоставляют услуги такси, ремонта, маркетинга, продажи продукции собственного производства, заняты в сфере красоты, доставке товаров и сфере аренды квартир.

Сегодня малый и средний бизнес — полноценные участники национальной экономики, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Они обеспечивают импортозамещение, развивают производство и создают новые рабочие места.

«В количестве кредитов МСП выросли почти в два раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремятся к развитию и масштабированию», — говорит Исаевич.

Кредиты на 1,7 триллиона рублей

Значительную роль в развитии малого и среднего бизнеса играют меры государственной поддержки, в частности, помощь сектору МСП в рамках утвержденного несколько лет назад нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Во многом благодаря этому многим предпринимателям удалось пережить пандемию и выдержать санкционные удары, а затем продолжить развиваться.

В прошлом году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки по программам национального проекта МСП. При этом налоговые поступления увеличились на четверть, а средняя зарплата работников МСП — на 15%, рассказывал ранее министр экономического развития Максим Решетников.

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», — подчёркивает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Сегодня правительство создаёт комфортные условия для ведения бизнеса и поощряет предпринимательскую инициативу. Для этого, в частности, предоставляются налоговые льготы и кредиты, программы обучения, а также дополнительное финансирование для поддержки МСП на фоне западных санкций.

Нехватка кадров и обновлённый нацпроект

Сейчас одна из главных проблем российского бизнеса — дефицит кадров, рассказывает ИА Регнум Татьяна, управляющая сетью городских кафе. С этой проблемой, признаёт девушка, приходится сталкиваться чуть ли не ежеминутно — «персонал, сотрудники, люди».

Причём речь не только о том, где и как найти людей, но и как нащупать баланс, разумный компромисс между тем, чего они хотят от работы, и тем, что может предложить работодатель.

«Я в общепите уже около 15 лет, и всегда найти сотрудника было в принципе достаточно легко, — говорит собеседница ИА Регнум. — А сейчас приходится подключать такие ресурсы… Если бы мне три года назад сказали, что так будет, я бы не поверила».

С одной стороны, это заставляет предпринимателей улучшать условия труда. С другой, малый бизнес не всегда может конкурировать с крупным за персонал — в условиях кадрового голода это грозит МСП серьёзными проблемами.

Малый и средний бизнес в России устояли на фоне трудностей последних лет, но решены далеко не все проблемы. Остаются вопросы удорожания кредитов, обеспечения импортозамещения — от поставок необходимых товаров до решений в сфере IT. Государству предстоит еще много работы в рамках обновлённого нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы должны трансформировать подходы к поддержке малого и среднего бизнеса: скоординировать между собой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, профильтровать существующую систему и реализовать наиболее эффективные программы, донастроить и адаптировать их под актуальные запросы МСП», — поясняла в апреле 2024 года заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.