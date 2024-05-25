Москва, 25 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. После обновления реестра субъектов МСП число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,56 миллиона, обновив рекорд с момента начала их учета. С начала текущего года сохраняется тенденция к росту числа предпринимателей: в 2023 году число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь количество самозанятых достигло 10,2 млн человек.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», утверждённого президентом Владимиром Путиным. Новак подчеркнул, что выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах. «Всё это позволяет поддерживать приоритетные для государства направления и корректировать предлагаемые меры с учетом их эффективности и возникающих вызовов», — отметил Новак.

Почти половина созданных с начала года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).

По данным министра экономического развития Максима Решетникова, по состоянию на 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 млн юридических лиц. «Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 млн единиц, малых — 184 тысячи и средних предприятий — 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 млн единиц», — отметил министр.

Наиболее широко МСП представлены в столице — свое дело ведут в Москве почти 927 тысяч предпринимателей. На втором месте находится Московская область (456 тысяч), а на третьем месте Санкт-Петербург (377 тысяч). Пятерку регионов-лидеров замыкают Краснодарский край с результатом 306 тысяч МСП и Свердловская область — почти 214 тысяч. В юго-западных субъектах РФ деятельность ведут около 107 тысяч предпринимателей.

«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что в 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял только 10%. «При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в два раза (на 72%) и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — заключил Исаевич.