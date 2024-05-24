В среду, 23 мая, в Россию с визитом прибыл король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа. Он провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным — это первая очная встреча двух лидеров государств за минувшие восемь лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Королевство Бахрейн — маленькое островное государство в Персидском Заливе. Его товарооборот с Россией составляет менее 20 миллионов долларов — то есть, выражаясь словами Владимира Путина, «носит символический характер».

Но существуют и возможности для роста: например, у бизнесменов из Татарстана есть хорошие связи с Бахрейном, рассказала ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Глава Татарстана Рустам Минниханов проявляет большую активность на этом направлении, однако структура экономик и география государств вряд ли позволят кратно увеличить товарооборот.

Следующий вопрос — инвестиции. В Бахрейне живут менее двух миллионов человек, причём около половины из них — гастарбайтеры: то есть рынок в стране маленький, но много свободных денег. Владимир Путин отметил, что в инвестиционной сфере между двумя странами «осуществляются примерно 30 крупных проектов, общий объём пакета где-то 500 миллионов долларов».

Однако и здесь легко упереться в стеклянный потолок: Бахрейн — ближайший союзник США в регионе, поэтому будет прислушиваться к американским рекомендациям тщательнее остальных стран.

Впрочем, все экономические сложности перевешивает колоссальное политическое значение визита. Причём как для Бахрейна, так и для России.

Одной из целей короля было диверсифицировать внешние связи.

«Он хочет продемонстрировать многовекторность, в которой Бахрейн был не особо активен. Ему нужно сбалансировать имеющийся перекос в сторону Соединённых Штатов за счет других игроков, ведь за этот перекос Бахрейн сильно критикуют его партнёры», — поясняет ИА Регнум политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семёнов.

И речь не только о критике, но и о политическом ущербе для королевства. Тесные связи с США довели до того, что Бахрейн стал единственной страной Залива, вошедшей в сомнительную со всех точек зрения американскую коалицию против хуситов.

«Монархии Персидского залива сейчас раздражены политикой администрации Байдена в регионе. Им нужны противовесы, чтобы влиять на эту политику», — говорит Елена Супонина.

А если диверсифицировать отношения, то делать это нужно за счёт развития связей с другими крупными игроками, присутствующими в регионе — Россией и Китаем. В КНР король полетит на Форум арабо-китайского сотрудничества, стартующий 30 мая.

Кроме того, Россия нужна Бахрейну и для укрепления сотрудничества с Ираном.

«Среди всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива у Бахрейна с Ираном — самые сложные отношения. Прежде всего из-за шиитского большинства в королевстве», — отмечает Кирилл Семенов.

Бахрейнские власти подозревают иранцев в стремлении свергнуть династию Аль-Халифа — и даже в попытке сделать это в ходе восстания шиитов в 2011 году, которое удалось подавить лишь с помощью саудовских войск. Но сейчас, когда отношения Саудовской Аравии и Ирана нормализуются, Бахрейн не хочет оставаться на обочине процесса. И тут ему нужно посредничество со стороны одного из ближайших иранских партнеров — России.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

«Надеюсь, между всеми странами в регионе будут хорошие отношения, в частности с Ираном, потому что у нас раньше были проблемы. Сейчас их уже практически нет. И, дай бог, нет никаких причин откладывать нормализацию и улучшение отношений», — отметил Хамад бин Иса Аль-Халифа на встрече с российским лидером.

Также король Бахрейна привёз Москве предложение поучаствовать в процессе урегулирования ситуации в Секторе Газа. Причем предложение не только от себя, но и от всей Лиги арабских государств.

«Бахрейн сейчас председательствует в Лиге, только что там прошёл саммит организации. И приезд короля в Москву связан с необходимостью реализовывать целый ряд инициатив, которые озвучили на мероприятии.

Так, в частности, было решено провести международную мирную конференцию, на которой должен быть выдвинут ряд инициатив. В том числе объявлено о помощи в деле восстановлении Сектора, основную часть которой возьмут на себя богатые арабские монархии», — поясняет Елена Супонина.

Кроме того, Лига хочет играть куда более весомую роль в деле выстраивания новой системы безопасности на Ближнем Востоке. Значит, ей важно, чтобы на конференции присутствовали ведущие глобальные державы, выступающие за мир в регионе — Россия и Китай. Чтобы они не только освятили конференцию своим присутствием, но и вложили собственный политический капитал в реализацию арабского видения Ближнего Востока.

«Российская позиция нравится арабам — те считают её гораздо более привлекательной, чем позицию США. Причем нравится даже странам, находящимся в сфере влияния США», — уверена Супонина.

Именно поэтому король Бахрейна не скупится на комплименты в адрес России.

«Ваши арабские друзья передают Вам наилучшие пожелания и высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем», — заявил монарх.

И комплименты наверняка продолжатся — в том числе через организационные мероприятия будущей конференции.

«В качестве площадки для подобной конференции рассматривается Бахрейн, но есть и другие варианты. Некоторые даже предлагают Россию — и это иногда это воспринимается в качестве очередного комплимента в адрес Москвы», — говорит Супонина.

Важно, что задачи бахрейнского короля полностью соответствуют российским интересам. Москве выгодна диверсификация внешних связей королевства: чем больше американских союзников (к тому же богатых) будут искать иных международных контактов, тем лучше России.

Москве выгодно попытаться сыграть роль посредника в решении ирано-бахрейнских противоречий. Это не только укрепит её позиции в регионе, но и серьёзно ослабит вражескую пропаганду, говорящую о том, что Россия якобы союзничает с иранцами против арабов.

Наконец, Москве выгодно не просто поучаствовать, а сыграть одну из ведущих ролей на предстоящей мирной конференции в Газе. Это не только упрочит её статус, но и станет своего рода ответом на так называемую швейцарскую мирную конференцию по Украине, где Запад намерен решать российские дела без участия России.

Поэтому короля Бахрейна приняли на высшем уровне, а его визит никак нельзя считать проходным.