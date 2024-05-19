Наступление российской армии в Харьковской области продолжается. Подразделения группировки «Север» продвигаются в глубину обороны ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

За неделю с период с 11 по 17 мая российские военные освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в области. При этом противник пытался атаковать позиции российских сил в районах Волчанска, Липцов и Тихого — все пять контратак ВС РФ успешно отразили, рассказали 19 мая в Минобороны.

Подразделения других группировок российской армии также занимают более выгодные рубежи, что заставляет Киев перебрасывать резервы с других участков фронта.

Успехи российских войск вынуждены признать даже на Западе. Накануне командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что ВС РФ доказали свои устойчивость и умение продвигаться, улучшая подходы к ведению боевых действий.

В свою очередь французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон сообщил, что успехи российских сил, продвигающихся в Харьковской области, стали сюрпризом для всех, поскольку «не было даже предупреждения от американской разведки».

При этом на Украине всё громче звучат заявления, что выделенные на постройку оборонительных сооружений в приграничном регионе попросту разворовали.

«Русские просто вошли. Они просто вошли, без каких-либо заминированных полей, — цитирует BBC слова командира одного из украинских подразделений. — Либо это была халатность, либо коррупция. Это не был провал. Это было предательство».

ВСУ в тяжёлом положении, но Киев может и приукрасить

Глава киевского режима Владимир Зеленский традиционно возлагает вину за провалы в обороне на другие страны: он даже дошёл до того, что обвинил весь мир, который якобы обязан помогать Киеву техникой и боеприпасами. Украина, заявил Зеленский, может потерять Харьков, если ВСУ не получат две американские системы противовоздушной обороны Patriot и 120-130 тактических истребителей F-16 или других современных западных боевых самолетов.

А пока Зеленский выпрашивает новые поставки, главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинскую армию ждут тяжёлые бои из-за «неожиданного» продвижения российской армии. Очевидно, в Киеве надеятся, что новых людей на фронт удастся набрать благодаря вступившему в силу 18 мая закону об ужесточении мобилизации.

Пока же плачевное состояние дел признают в том числе в США. 16 мая Госдеп назвал положение ВСУ «невероятно отчаянным», а глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр добавил, что ситуация для украинской армии — «очень сложная».

Анна Рыжкова ИА Регнум

ВСУ действительно находятся в трудном положении, но не стоит забывать, что Киев умеет преувеличивать опасность для себя, чтобы поддерживать в тонусе мировую общественность, рассказал ИА Регнум военный эксперт Василий Дандыкин.

Вполне возможно, что официальные лица Украины делают громкие заявления, ориентируясь на запланированную на 15–16 июня «мирную конференцию» в Швейцарии, на которой не будет представителей России.

Дандыкин напоминает, что киевский режим регулярно жалуется на отсутствие ракет и других боеприпасов, но это не мешает ВСУ пытаться наносить массированные удары по территории России, в том числе полученными с Запада ракетами HARM и ATACMS.

В то же время эксперт допускает, что Киев паникует из-за потенциального увеличения линии фронта — возможно, российские войска будут выполнять задачи в Сумской и Черниговской областях, чтобы расширить санитарную зону.

«Удары могут быть нанесены в летний период и на других направлениях. Не исключаю, что это будет херсонское направление», — говорит Дандыкин.

Миллиарды для Украины и французские разведчики на фронте

Примечательно, что на фоне пессимистических заявлений о положении дел ВСУ 18 мая Зеленский отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона об «олимпийском перемирии».

Впрочем, саму эту идею вряд ли можно рассматривать всерьёз, отметил в разговоре с ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров. По его словам, любые разговоры о перемирии сейчас не имеют смысла и вряд ли произойдут, пока одна из сторон не почувствует, что дальнейшее продолжение боевых действий принесёт ей более тяжкие последствия, чем любое из предложенных перемирий.

Тем более страны НАТО продолжают накачивать Киев оружием и привлекать «военных специалистов».

Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что министерство обороны страны запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву. В публикации говорится, что запрос на выделение дополнительных средств представят на утверждение парламента в июне, при этом министерство финансов запрос поддерживает.

Неназванный чиновник из министерства сказал Bild, что «Германия не должна потерпеть неудачу в усилении обороны Украины». Также издание сообщило, что в 2025 году бундесвер может запросить для помощи Украине рекордную сумму — 15 миллиардов евро.

Кроме того, недавно стало известно о тестировании на учениях НАТО в Эстонии подразделения разведчиков FRAN из состава французской армии, которые в скором времени могут отправиться на Украину. Сообщается, что в задачи нового и экспериментального подразделения входят координация работы штурмовых групп, поиск опорных пунктов противника и мест для входа в траншеи.

Россия сказала своё слово, Запад отступил

Владимир Гундаров напоминает, что неформально натовские военные специалисты уже присутствуют на территории Украины: об этом заявляли поляки, немцы, британцы и американцы. По мнению военного эксперта, реальной «красной линией» для официального ввода натовских войск может быть лишь переход российскими войсками Днепра и заход на территории правобережной Украины. При этом Запад вряд ли радикально отреагирует на события вокруг Харькова.

Тем более, отмечает Гундаров, Россия со своей стороны уже недвусмысленно дала понять, что пойдёт на обострение ситуации в случае возможного ввода западных войск — в том числе с применением ядерного оружия.

«Западные страны уже сделали шаг назад. Никто не настаивает на том, чтобы официально вводить войска», — говорит эксперт.

В ближайшее время, прогнозирует Василий Дандыкин, продолжатся боевые действия, истощающие Украину.

«Обвал фронта может произойти неожиданно, как это случилось в годы Первой мировой. На мой взгляд, это может быть связано, прежде всего, с массовой сдачей в плен, — говорит Дандыкин. — Пока этого не наблюдается, но, думаю, подобная ситуация не за горами. Объективно возможности России — больше, даже несмотря на помощь Запада ВСУ».