Ведущие западные СМИ сошлись в едином мнении: визит Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина стал показательным и демонстративным. Президент России «посылает миру сигнал о своих приоритетах и ​​силе своих личных контактов с Си», как выразилось агентство Reuters, исходя из выбора первой зарубежной поездки после инаугурации Путина на новый шестилетний срок.

Иван Шилов ИА Регнум

В свою очередь, CNN отмечает, что визит стал знаком поддержки со стороны китайского лидера и признаком углубления двусторонних отношений, а оба государства теснее привязываются друг к другу перед лицом конфликта с Западом. Союзники демонстрируют единство, а кроме того, добавляет Reuters, «Путин прибыл для подробных переговоров по Украине, Азии, энергетике и торговле».

Отдельно СМИ обращают внимание, что принимают российского гостя «по полной программе» — в отличие от недавно приезжавших канцлера Германии Олафа Шольца и госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам журналистов, Си Цзиньпин «расстилает перед близким другом Владимиром Путиным красную дорожку, демонстрируя таким образом единство двух лидеров».

Британская The Guardian отмечает контекст поездки Путина, «проходящей на фоне обострения войны на Украине». Соответственно, делают выводы авторы издания, приём со стороны Си является еще одним символом поддержки действий Москвы на территории Украины.

Впрочем, Запад это не удивляет, поскольку «Путин и Си разделяют мировоззрение, которое представляет Запад как декадентскую и приходящую в упадок силу», пишет Reuters.

В свою очередь, авторы газеты The Washington Post прогнозируют, что российский и китайский руководители подчеркнут общую цель по изменению глобального расклада сил и прекращению американского доминирования в мировых вопросах.

«Они будут представлять себя лидерами нового мирового порядка, противостоящего тому, который возглавляют Соединенные Штаты»,— говорится в публикации WP.

РИА Новости/Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Причём миропорядка, о котором заявляют не только в Москве и Пекине: оба политических лидера предлагают мировому сообществу глобальную идеологию сотрудничества и партнёрства, справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности.

У Пекина нет других вариантов

Главной целью визита Путина западные издания называют экономику.

По мнению авторов Bloomberg, российский президент хочет обеспечить «сохранение экономической и торговой поддержки, которую Китай оказал после нападения на Украину в начале 2022 года». При этом США предупредили Китай по поводу продолжения его торговли с Россией, пригрозив применить санкции к банкам, которые пересекают установленную красную линию.

И банки якобы прислушались. Британская газета The Guardian сообщает, что санкции США и опасения Китая по поводу вторичных санкций «принесли свои плоды: китайский экспорт явно упал после декабрьских угроз США ввести санкции в отношении любого банка, осуществляющего клиринговые платежи за товары, используемые в российском военном производстве».

Но «китайский экспорт явно упал» — непрофессиональная оценка. Если обращаться к реальным цифрам, в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3% — до $240 миллиардов, это рекордный показатель. За 2023 год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $111 миллиардов. Российский же экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,1 миллиарда.

То есть степень влияния западных санкций на Китай преувеличивается. Да, отдельные частные компании могут с осторожностью относиться к сотрудничеству с Москвой, но западное давление не может заставить Си Цзиньпина прекратить сотрудничество — в том числе потому, что он понимает важность российской победы для обеспечения национальной безопасности Китая.

К тому же невозможно принудить суверенные страны изменить курс, основанный на национальных интересах и принципах взаимоуважения. Поэтому отношения продолжаются и углубляются.

Более того, многие действия коллективного Запада лишь усугубляют ситуацию — разумеется, для самого Запада. Американский телеканал CNBC сообщает, что администрация Джо Байдена 14 мая объявила об ужесточении тарифов на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, «чтобы защитить американскую промышленность от недобросовестной конкуренции».

В результате, по мнению наблюдателей, у Пекина остается мало вариантов, кроме как сближаться с Москвой. Торговля же просто уходит в серую зону — туда, где её не может отследить американский минфин.

80 проектов на 200 миллиардов

Западные СМИ ожидаемо не смогли пройти мимо мифа, что Москва становится китайским младшим братом. По мнению авторов The Guardian, Китай стал для России «спасательным кругом после того, как были введены западные санкции с целью наказать Москву за её агрессию». Пекин остаётся одним из крупнейших импортёров российской нефти и газа, и объемы торговли между странами увеличились.

Схожую точку зрения даёт агентство Associated Press: с момента начала СВО «Россия становится всё более экономически зависимой от Китая, поскольку западные санкции ограничивают её доступ к большей части международной торговой системы».

А Financial Times пишет, что Китай играет критически важную роль в деле поддержки действий России.

При этом удивительно взвешенно ситуацию оценивает CNN — откровенно русофобский ресурс. По мнению издания, «оба лидера рассматривают друг друга в качестве незаменимых партнёров».

И это правда очевидно.

В стратегическом плане, а в Пекине по-другому ситуацию и не рассматривают, Китай очень зависит от хороших отношений с Россией. Они обеспечивают КНР спокойствие на границе на севере, контролируемое пространство на западе (где Москва обеспечивает покой и стабильность в Средней Азии — то, что китайцы по разным причинам сделать не в состоянии), предоставляют китайской экономике доступ к колоссальным ресурсам — причём без угрозы обрезания каналов поставок американцами.

В целом же по линии профильной межправкомиссии между Россией и Китаем реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов — на сумму около 200 миллиардов долларов.

Обе страны действительно незаменимы друг для друга, поэтому и сотрудничают.

«Похоже, Европа и США мало что могут с этим поделать»,— сокрушается Sky News, и это тоже очевидный факт.