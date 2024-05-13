Сегодня слово «беспилотник» у большинства россиян ассоциируется с боевыми действиями. В то же время в России активно развивается сфера «гражданских» дронов, дорабатывается законодательство для их легального использования.

Иван Шилов ИА Регнум

Во многих странах мира БПЛА уже заняли свою нишу в гражданской авиации. Сферы применения — самые разные: фото и видеосъёмка, мониторинг трубопроводов, ЛЭП или миграции животных, геодезия, картография, обработка сельскохозяйственных растений пестицидами и гербицидами, доставка почты и посылок в труднодоступные районы. Беспилотники используют даже в качестве пастухов при стадах овец.

При этом в России долгое время не придавали должного значения развитию дронов. Чиновники разных уровней направляли огромные деньги на развитие пилотируемой авиации в военной и гражданской сферах — с весьма, порой, скромным результатом. Из-за этого беспилотники в стране использовали в основном в развлекательной сфере — для съёмки свадеб, гонок дронов и т.д.

Конечно, попытки создать рынок гражданских беспилотников в России были. Их развитие в целом началось в стране в середине 2010-х годов, рассказывает ИА Регнум заведующий лабораторией ИНП РАН, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

Яркий пример — «Геоскан»: крупный проект, направленный на поддержку точечного строительства. «Геоскан» запустили в 2012 году, чтобы с помощью БПЛА контролировать строительные процессы — размещение временных и постоянных объектов, перемещение стройматериалов и техники. Это позволило ощутимо снизить издержки. Примечательно, что разработанный в России проект стал хитом на зарубежных рынках — в частности, в Японии.

Кроме того, ещё до начала СВО в Татарстане был проведён эксперимент по созданию кадастра и двухуровневой картографии земли с помощью беспилотников. Двухуровневой, поскольку картография сначала велась через спутник, а затем уточнялась с помощью БПЛА. Удалось обнаружить много несоответствий данных, нанесённых на бумажные карты, реальному положению вещей — неправильные границы участков, незаконные стройки, бесхозные объекты и т.д. Эксперимент был признан удачным, рекомендован для распространения по всей стране.

Еще один пробный проект реализовали в Тюменской области, где создали трассы для грузовых беспилотников. Они прошли над крупными реками, что позволило избежать проблем в случае падения дронов или их столкновений с «коллегами». Также в Тюмени запустили экспериментальную систему управления воздушным движением, объединившую контроль над беспилотными и пилотируемыми воздушными судами.

Но дальше локальных проектов и экспериментов дело не пошло. Создать полноценный рынок мешали многие факторы.

На пути прогресса

Первый фактор — суровое российское законодательство, согласно которому аппараты тяжелее 150 граммов необходимо регистрировать в специальном реестре Росавиации. Более того, в ряде регионов (прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге) необходимо получить разрешение от местных служб безопасности. А после атаки дронов на центр столицы в более чем восьмидесяти регионах страны ввели временный тотальный запрет на полёты.

Второй фактор — в России нет промышленной основы для серийного строительства беспилотников. С началом СВО выяснилось, что в стране большие проблемы с производством разных видов двигателей для дронов, а также с линиями широкополосных линий передачи данных. С введением новых западных санкций проблемы усугубились. Была надежда на ввоз комплектующих из Китая, но тамошние производители ограничили поставки. И если в военной сфере ряд проблем удалось решить за счёт поставок из Ирана и других стран, то в гражданской сфере они сохраняются.

Harald Tittel/Global Look Press Аграрный дрон

Третий фактор — нет собственного производства лёгких высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания для дронов. В этой сфере в мире есть фактический монополист — Великобритания. Закупать двигатели там Россия по понятным причинам не может.

Четвёртый фактор — в России не производятся собственные литий-ионные аккумуляторы, а также широкополосные линий передачи данных, необходимые для управления беспилотниками и получения от них большого объема информации. При этом оборудование должно быть лёгким, чего невозможно добиться при отсутствии современной элементной базы.

Пятый, и один из важнейших факторов — масштаб. В России до сих пор не развёрнуто крупносерийное производство. Дроны изготавливают малыми сериями, даже когда речь заходит о крупных компаниях. И если для военных БПЛА, относительно недолго живущих на поле боя, подобный подход приемлем, то для коммерческой эксплуатации партии должны быть гораздо крупнее. Закон рынка — чем больше партия техники, тем дешевле она и запчасти к ней.

Шестой фактор — разделение выпуска продукции и её применения. Оно до сих пор не произошло. Сегодня многочисленные, но небольшие компании, производящие беспилотники, взвалили на себя функции производства, сервисной поддержки, обучения операторов, а зачастую и непосредственной эксплуатации. Получается раздрай, ведущий к параличу отрасли. Отсюда же проистекает еще одна проблема — стандартизация. Прежде всего, речь о совместимости оборудования и протоколов воздушного движения беспилотников и пилотируемых воздушных судов.

Седьмой фактор — обучение. Персонал нужно учить по единым стандартам. Это касается не только собственно операторов БАС, но и тех, кто планирует использовать дроны.

Решить накопившиеся проблемы призвана новая стратегия развития беспилотной авиации в России до 2030 года. В 2023 года её по поручению Владимира Путина разработало и утвердило правительство. За предстоящие шесть с половиной в стране, по сути, должна возникнуть новая отрасль экономики. Минпромторг планирует увеличение российского рынка беспилотников и оказываемых с их помощью услуг с 50 миллиардов рублей в 2023 году до триллиона в 2030-м.

В стратегии определены пять ключевых направлений: стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы (БАС); разработка и серийное производство подобных систем, создание крупных производственных центров; развитие инфраструктуры; подготовка кадров для беспилотной авиации; фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.

Также правительство планирует разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников — по аналогии с IT-компаниями.

На пути к отрасли

В 2024 году в России уже началась разработка учебных модулей и курсов обучения по БПЛА, их внедряют в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Кадры нужны срочно: сегодня на отечественном рынке работают более 140 компаний. Среди них «Кронштадт», «Аэромакс», «Геоскан», НЦВ «Миль и Камов».

Ожидается, что в новой отрасли будет задействовано до миллиона новых рабочих мест. Но чтобы в неё массово пошли люди, особенно молодёжь, в отрасли должны больше платить. Сейчас оператор БПЛА начального уровня в России в среднем в праве рассчитывать на 30-50 тысяч рублей в месяц. В провинции цифра может быть еще меньше. Да, с увеличением опыта и развития навыков зарплата оператора будет расти, но далеко не каждый готов ждать.

При этом уже сегодня по всей стране развёрнуто массовое производство воздушных дронов (разумеется, большинство идёт на нужды СВО, но в дальнейшем они зайдут и в гражданскую сферу). Например, в Москве на базе индустриального парка «Руднево» запущены три предприятия, производящие БПЛА. Они уже выпустили 1490 аппаратов, до конца года планируется 5 тысяч.

Александр Вильф/РИА Новости Беспилотник БАС-200 на выставке ПМЭФ-2023

В январе 2024 года Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» сообщил о разработке специализированной системы для обнаружения конфликтов движения гражданских БПЛА. Система позволит всем участникам воздушного движения получать данные о ситуации в небе и наблюдать дроны, движущиеся по соседству.

А на контрольно-диспетчерском пункте аэродрома «Путилово», что в 70 километрах от Санкт-Петербурга, была развёрнута тестовая версия системы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод». Эта первая в России служба ситуационной осведомлённости о беспилотном авиатрафике в гражданской сфере, в которую на программном уровне интегрированы летательные аппараты. Платформа обрабатывает данные и генерирует предупреждения о возможных конфликтах в небе.

Сейчас Минпромторг разрабатывает нацпроект, в рамках будет создана система мер поддержки эксплуатантов дронов. Предусматриваются скидки на покупку беспилотников, субсидии для возмещения затрат на тематические НИОКР и лётные часы, адаптацию грантовой программы обратного инжиниринга комплектующих изделий для БАС.

Для поддержки гражданских аппаратов Минпромторг планирует ввести балльную систему оценки степени локализации производства дронов, допущенных к госзакупкам. Принципиальное требование — установка отечественного программного обеспечения. Ожидается рост автоматизации труда, появление новых бизнесов и стартапов.

В то же время, несмотря на сохраняющиеся проблемы с законодательством и запреты от силовиков, в России уже сейчас разрабатывают новые БПЛА гражданского назначения.

Расположенная в Санкт-Петербурге площадка Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» серийно производит многофункциональные квадрокоптеры, способные вести видеосъёмку и проводить мониторинг территории. Входящая в концерн «Калашников» ижевская компания «Zala Aero Group Беспилотные системы» поставляет целую линейку дронов семейства Zala. Эти аппараты самолётного и вертолётного типов мониторят экологическую и обстановку, используются при картографировании и трехмёрном моделировании местности. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью дронов.

А специалисты и студенты Московского авиационного института (МАИ) разработали две беспилотные авиационные системы для сельского хозяйства — «Агроскаут» и «Агродрон». Коптер «Агроскаут» мониторит поля, а «Агродрон» предназначен для широкого спектра задач: высокоточное распыление пестицидов, гербицидов, инсектицидов, органических удобрений, прикормок, гормонов роста, а также для аэропосева.

По мнению Дмитрия Белоусова, использование подобных агродронов может оказаться очень выгодным: это гораздо дешевле использования пилотируемых самолётов и вертолётов. К тому же у них более гибкий режим применения, они могут более точно распылять удобрения или ядохимикаты.

БПЛА помогают также находить полезные ископаемые. Для этого на них монтируют спектральные камеры, газоанализаторы, металлодетекторы и лазерные лидары, что позволяет сканировать местность на предмет наличия залежей в труднодоступных районах. Кроме того, с помощью подобной техники можно исследовать водо — и газопроводы и быстро обнаруживать места утечек.

В будущем в России могут появиться и «созвездия беспилотников», включающих летающие пункты управления, ретрансляторы и машины для узконаправленных задач: мониторинга, транспортировки, поиска и т.д. Подобные системы могут быть востребованы в МЧС. В случае, если человек попал в зону подтопления или пожара, дроны доставят ему всё необходимое на первое время, пока не придёт помощь.

Очень хорошо зарекомендовали себя беспилотники и в сфере поиска и спасения пропавших. Многих потерявшихся, например, в лесу людей нашли именно благодаря дронам.

Ожидается, что в случае решения законодательных проблем и стимулирования спроса, к 2035 году доля БПЛА российского производства на отечественном рынке составит около 80%. А в перспективе дроны будут заходить во всё новые сферы. Например, к 2040 году ожидается появление беспилотных такси. Подобные эксперименты уже проводятся в Тюменской и Московской областях.