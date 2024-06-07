Малликарджун Хардж — один из самых влиятельных политиков в сегодняшней Индии, президент Индийского национального конгресса (ИНК), старейшей политической партии страны.

httpsinc.in Малликарджун Хардж. 2023 год

В 2022 году Хардж собрал вокруг ИНК «зонтичное объединение» более чем четырёх десятков региональных партий. Этот блок с говорящим названием INDIA (Indian National Developmental ИНКlusive Alliance — «Индийский национальный альянс за инклюзивное развитие») стал главной оппозиционной силой в обеих палатах индийского парламента.

ИНК и INDIA — основной оппонент действующего премьер-министра Нарендры Моди, в том числе на прошедших всеобщих выборах.

Мапанна Малликарджнун Хардж родился ещё во времена британского владычества в Индии, 21 июля 1942 года, в «туземном княжестве» Хайдарабад на юге страны. Семья Харджа принадлежала к касте далитов, также известной, как «неприкасаемые».

Хайдарабад до захвата Индостана британцами был мусульманским государством, некоторые элементы которого — например, местные политические элиты и воинские кланы, сохранились до XX века.

От действий одного из исламских отрядов пострадала и семья будущего политика — его мать и сестра погибли в пожаре, устроенном мусульманами в 1948 году. Самому Малликарджуну, которому на тот момент было 7 лет, чудом удалось спастись.

Окончив школу, Хардж получил в университете города Гулбарга бакалаврские степени по гуманитарным наукам и юриспруденции. Первым его работодателем был судья Шиварадж Патил, который много позже (в первой половине нулевых) будет заседать в Верховном суде Индии.

Хардж заработал репутацию юриста — защитника работников. Во время процессов зачастую выступал адвокатом профсоюзных активистов, в 27 лет стал юрисконсультом профсоюза на MSK Mills — градообразующем заводе в Гулбарге. Тогда же, в 1969-м вступил в ИНК.

Ministry of Labour and Employment Малликарджун Хардж. 2011 год

В 1972 году Малликарджун Хардж впервые был избран в парламент своего родного штата Карнатака. На этой территории на юго-западе Индии живут около 61 млн человек — больше, чем в Италии и чуть меньше, чем во Франции. ВВП (ППС) штата сопоставима с показателями ЮАР.

Депутат Хардж одновременно занимал пост министра сельского хозяйства Карнатаки, причем дважды, в 1978-1983 и 1990-1992. В свой первый срок провёл земельную реформу — раздал бесхозную землю безземельным крестьянам-беднякам.

С 1999 по 2004 был главой МВД, справившись с беспорядками и терактами, случившимися во время его пребывания на посту.

В 2009 году Хардж успешно баллотировался в Лок Сабха — нижнюю палату федерального индийского парламента. Получил в правительстве премьер-министра от ИНК Манмохана Сингха сначала портфель министра труда и занятости (2009–2013 гг.), а затем министра путей сообщений (2013–2014 гг).

В 2014 году «Единый прогрессивный альянс» — тогдашняя зонтичная коалиция, которую возглавлял ИНК, с треском проиграл парламентские выборы. Ещё недавно правившая партия и её союзники взяли всего 60 мест из 543. Для сравнения хотя на выборах 2009 г. результат был 262 (из них 206 у ИНК).

Катастрофический провал «Индийского национального конгресса» был обусловлен многочисленными коррупционными скандалами, произошедшими в годы второго срока правительства Сингха (2009–2014 гг.). На этом тогда сыграл лидер оппозиции, глава националистической «Бхаратия джаната парти» Нарендра Моди — который, победив, занял пост премьера, на котором и остаётся по сей день.

Члены «Альянса» и министры уходили в отставку, союзные ИНК партии покидали коалицию, фактически коалиция была на грани распада.

Но Малликарджун Хардж сохранил в чистоте свою репутацию, что позволило ему быть переизбранным в Лок Сабха в 2014 году — политик поставил личный рекорд, победив в одиннадцатых подряд выборах, в которых он участвовал.

inc.in Малликарджун Хардж. 2023 год

Руководство разгромленного «Прогрессивного альянса» назначило Харджа главой оппозиции а нижней палате парламента. Но на следующих выборах, в 2019-м, положение ИНК и его союзников сильно не улучшилось.

«Альянс» набрал 91 место (52 досталось головной партии — ИНК), а для Харджа выборы стали личным провалом. На 12-й раз он впервые за свою карьеру проиграл, уступив кандидату от «Бхаратия джаната парти».

Но политик без конкуренции получил место в Раджья Сабха — индийском сенате, возглавив оппозицию уже там.

К этому времени всем стало понятно, что кризис, в который вошли ИНК и «Альянс» имеет системный характер.

Индийскому истеблишменту надоели постоянные коррупционные скандалы, связанные с кланом Неру-Ганди, контролирующим «Индийский национальный конгресс» со времен правления Джавахарлала Неру (1947–1964 гг), первого премьер-министра независимой Индии.

Достаточно сказать, что до 2019 года конгрессом руководил младший представитель клана Ганди, Рахул, а до этого партию возглавляла Соня Ганди — вдова убитого в 1989-м премьера Раджива Ганди.

Рахул Ганди ушел в отставку после провала партийного блока на выборах 2019 года. 3 года пока руководство ИНК выбирало нового главу партии, Соня Ганди вновь была временным президентом.

Наконец, в 2022 году на съезде Индийского Национального Конгресса новым главой партии был избран Малликарджун Хардж. Факторами в пользу его избрания стали безупречная репутация честного человека и талантливого управленца, а также происхождение из касты «неприкасаемых», что говорит о близости к беднейшим слоям населения.

Хардж стал первым главой ИНК не из клана Неру-Ганди почти за четверть века.

В июле 2023 года под руководством ИНК и его нового президента была создана новая парламентская коалиция — «Индийский национальный альянс за инклюзивное развитие».

Альянс включил в себя огромное количество партий умеренно-левого и центристского толков, а также движений приверженцев местных верований, выходцев из низших каст и активистов региональных мусульманских политических движений.

Пёструю коалицию объединяет неприятие линии правящего Национально-демократического альянса во главе с «Бхаратия джаната парти», и линия, которую ведёт премьер Моди — на сплочение страны на основе «хиндутвы» — индусского культурно-религиозного национализма.

inc. in Малликарджун Хардж. 2024 год

При поддержке премьер-министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи и главного министра Дели — лидера «Партии простого человека» Арвинда Кеджривала, конференция INDIA выдвинула Маллихарджуна Харджа кандидатом на пост премьер-министра Индии от Альянса.

Склонив на свою сторону огромное количество движений по всей Индии и вдохнув новую жизнь в ИНК, Хардж рассматривался как возможный претендент на кресло премьера.

Однако еще до всеобщих выборов апреля-июня 2024 года, эксперты указывали на несколько факторов, способных помешать лидеру Конгресса: во-первых, преклонный возраст (81 год) кандидата; во-вторых, слишком широкий характер новой коалиции, который уже дал о себе знать в январе 2024 года, когда премьер-министр штата Бихар вышел из Альянса и присоединился к НДА, сославшись на разногласия внутри INDIA.

Относительно внешнеполитических взглядов Харджа нет каких-либо опасений или подозрений в возможности разворота нынешнего курса. Индия являлась одним из основателей БРИК (ныне БРИКС+) и оставалась верным членом организации как при главенстве ИНК, так и при лидерстве Моди и его «Бхаратия джаната». Прочие направления международных отношений также скорее всего останутся неизменны: сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном, а также постепенная разморозка в отношении Пакистана продолжатся.

Актуальные ссылки:

Внешние источники:

https://sansad.in/ls/members/biography/4315?from=members — страница политика на сайте парламента Индии.

https://www.ИНК. in/aicc-office-bearers/president — страница политика на сайте ИНК.