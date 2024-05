Иван Бартош — чешский политик, председатель существующей с 2009 года Пиратской партии, вице-премьер, курирующий цифровизацию, и министр регионального развития. Одновременно — диджей и автор миксов в жанре «психоделический транс», вокалист панк-группы «Ногами вперёд», церковный органист и обладатель роскошных дредов. Вопросы внешней политики интересуют Бартоша и его коллег явно меньше вопроса о легальном статусе марихуаны. Но «пираты» выступают против поставок оружия Украине.

(сс) Pirátská strana Иван Бартош. 2022 год

При всей новизне и экзотичности этой политической силы, у неё уже есть три представителя в действующем составе Европарламента — и «чешские пираты» явно рассчитывают на большее.

Иван Бартош родился 20 марта 1980 года в небольшом, но промышленно развитом городке Яблонец-над-Нисоу, который расположен недалеко от места схождения трёх границ — Чехии, Германии и Польши (в бывшей Судетской области, к слову, лидер судетских немцев Конрад Генлейн также был родом из Яблонца).

В молодости Иван играл на органе в церкви своего родного города. Бартош, к слову, принадлежит к Чехословацкой гуситской церкви — которая возводит себя к общине реформатора Яна Гуса, но в преимущественно католической (а в последнее время — по большей части атеистической) Чехии является религиозным меньшинством.

Иван с юных лет стремится сочетать три увлечения — творчество, IT и политику. По окончании школы в 1999 году переехал в Прагу, где поступил на Философский факультет Карлова университета по специальности информационные исследования и книговедение. В 2003 году получил звание «Доктор философии». Один семестр он проработал в США — на факультете компьютерных наук университета Нового Орлеана. Докторантуру по специальности «информационная наука» завершил в 2013 году.

pirátská strana Иван Бартош и Микулаш Ференчик играют на аккордеоне. 2014

Работал на чешских и зарубежные компании (Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile и EMTC), в качестве специалиста по цифровым технологиям.

Параллельно, и не в ущерб занятиям, Бартош был активным участником DIY-сообщества. DIY — сокращение от Do It Yourself — «сделай сам», изготовление чего-либо (от мебели до электронной аппаратуры) вручную, своими силами. Выступал в качестве диск-жокея, микшировал психоделический транс, играет на аккордеоне и продолжает быть вокалистом панк-группы Nohama napřed — «Ногами вперёд». В 2018-м, уже будучи партийным лидером, сыграл небольшую роль — фактически, самого себя — в сатирическом фильме «Президент Бланик».

При всём экзотически-неформальном имидже (добавьте сюда длинные дреды в сочетании со строгим деловым костюмом и галстуком), Бартош сторонится политического радикализма.

В частности, он отрицал свою связь с движением «антифа» — в чём его пытался уличить правый чешский политик японского происхождения Томио Окамура. То, что на некоторых фотографиях Бартош был запечатлен с флагом Antifaschistische Aktion — «Антифашистского действия», он объяснил уважительным отношениям к антифашистам 1930-х.

Собственно, Пиратская партия, которую весной 2009-го основал программист Иржи Кодержавек, и в которую с момента создания вступил Бартош, вопреки «флибустьерскому» антуражу, декларирует довольно умеренные требования.

upozornění Иван Бартош во время панихиды 17 ноября 1989 года на Народной улице в Праге. 2017

Самым радикальным пунктом программы «пиратов» можно считать либерализацию закона об авторских правах. Защита гражданских прав Интернет-пользователей, борьба с коррупцией и выводом денег в офшоры, защита природы, поддержка малого бизнеса, поменьше бюрократизма и побольше прямой демократии — таковы, вкратце, требования «партии под Весёлым Роджером».

На первом съезде «Пиратов» Иван Бартош был избран председателем. В июне 2013 году ушёл в отставку с должности председателя, но был избран им вновь в сентябре того же года. На выборах в Европейский парламент в 2014 году «Пиратская партия» получила 4,78% голосов и не преодолела пятипроцентный барьер. Через две недели после выборов Бартош объявил о своей отставке с председательского поста. Он обосновал это усталостью после избирательной кампании, идеологическим расколом в партии и необходимостью уделять больше времени личной и семейной жизни.

В 2015-м Бартош женился на соратнице по партии Лидии Хейновой — библиотекарше по специальности, ныне она муниципальный депутат в одном из районов Праги. Возможно, решение личных вопросов побудило Бартоша вновь включиться в партийную жизнь. На форуме «Пиратов» в апреле 2016-го он вновь был избран руководителем. Год спустя во главе партийного списка прошёл в Палату депутатов чешского парламента. Тогда пираты получили 22 мандата.

На очередных выборах 2021 года «Пираты» заключили коалиционное соглашение с другой новой силой, выступающей за децентрализацию и прямую демократию — либеральной партией STAN («Старосты и независимые»).

(сс) Pirátská strana Иван Бартош. 2023 год

За полгода до выборов блоку под забавным названием «Пираты и старосты» прочили оглушительную победу над традиционными партиями. Но прорыва не случилось — коалиция заняла лишь третье место с 15,6% голосов, а из-за особенностей распределения мандатов «пиратам» досталось лишь четыре депутатских кресла.

Тем не менее, новый премьер — правый либерал из «Гражданской демократической партии» Петр Фиала пригласил «Пиратскую партию» и STAN в правительственную коалицию. Иван Бартош получил вице-премьерский пост (кураторства IT-отрасли) и портфель министра регионального развития. Всего «пираты» получили три министерских места.

Как говорилось выше, «Чешская пиратская партия» представляет собой одну из новых сил чешского парламента, которая концентрируется на вопросах копирайта и Интернета в целом, а также проблеме эрозии гражданских свобод.

Позиции партии определяют как центристские либо левоцентристские и «либеральные» (в противоположность «консервативным») в контексте чешской политики.

Иван Бартош видит в «Пиратской партии» единственную по-настоящему демократическую политическую платформу, которая пытается отразить реальность третьего тысячелетия. «Технологии, которыми мы располагаем сейчас, могут чудесным образом помочь нам и в конечном итоге облегчить жизнь всем людям. Однако он не должен становиться инструментом цифрового тоталитаризма», — заявил лидер «Пиратов».

В 2016 году Иван Бартош выступил одним из инициаторов, мягко говоря, спорной акции — массовой демонстрации за легализацию марихуаны в Праге.

Считает себя пацифистом. В 2017 году выразил критику в отношении некоторых военных интервенций НАТО. Вместе с тем, в 2019 году Бартош высоко оценил работу солдат и заявил о необходимости модернизации армии в рамках координации с союзниками по НАТО и ЕС.

В партийной программе о России не говорится ни слова, но в 2017 году внутри организации разгорелся жаркий спор по поводу того, как следует относиться к Владимиру Путину. В том же году некоторую ясность в спор внёс лидер «пиратов». Бартош разъяснил, что партия однозначно осуждает присоединение Крыма к России, но полностью отвергает поставки оружия Украине.

Ответ о необходимости санкций оказался уклончивым. С одной стороны, Бартош высказал сомнения в эффективности санкций, с другой — дал понять, что партия их поддержит, если иного варианта нет. Так что к пророссийской силе «Пиратов» отнести нельзя. Но учитывая антифашистские и пацифистские убеждения Бартоша, становится понятно, почему партия воздерживается от заявлений в поддержку Киева — в отличие от премьера Фиалы.

Актуальные ссылки:

Внешние источники:

https://tass.ru/obschestvo/3265966

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13376765