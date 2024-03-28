В среду, 27 марта, в московском театре документальной пьесы «Театр.doc» отменили показ постановки «о старом вампире, сосущем кровь из России», под названием «Сладкое для памяти». Автор пьесы — уехавший из России еще в 2021 году, признанный иноагентом и собиравшийся финансировать ВСУ Виктор Шендерович. Двумя днями ранее именно ИА Регнум обратило внимание на то, что постановки по произведениям иноагента, обещавшего передавать вырученные средства украинской армии, до сих пор проходят в московском театре.

Иван Шилов ИА Регнум

Спектакли в «Театре.doc» планировались 27 марта и 4 апреля. Из описания постановки следует, что основана она на материалах томского журналиста Дениса Карагодина о репрессиях в СССР 1930-х годов. Сам Карагодин уехал из России в Литву, получил местное гражданство и отказался от российского.

Заявлено, что в основе «Сладкого для памяти» — история прадеда Карагодина, Степана Карагодина, расстрелянного сотрудниками НКВД СССР в 1938 году. При этом Шендерович сильно изменил содержание истории, превратив её в «фантасмагорию, пронизанную документом».

«Пара главных героев (старый вампир и его память), <…> и наша великая отечественная фактура, вековая работа тружеников ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ, нашей палаческой элиты», — описывает содержание постановки автор.

Уже днём 27 марта стало известно, что показ «Сладкого для памяти» отменили. При этом за несколько часов до спектакля была продана лишь треть мест в зале. Деньги за приобретенные билеты вернут зрителям в полном объёме.

«К нашему сожалению, мы отменяем показы спектакля «Сладкое для памяти» из-за угроз анонимных недоброжелателей», — заявили в театре, добавив, что «автор изначально предоставил театру право безвозмездного исполнения его пьесы, авторские отчисления либо другие формы вознаграждения не предусмотрены ему ни с прежних, ни с текущих спектаклей».

Обыкновенная русофобия

«Театр.doc» был основан в 2002 году, позиционирует себя как независимый. О себе коллектив пишет, что «непричёсанность, активность и прямота при постоянной обновляемости и осознанной эклектике — неотъемлемые качества «Театра.doc». Главным, как заявляется, для театра является «человек, его судьба и возможность свободно жить и высказывать своё мнение».

При этом «свободно высказанное мнение» театра выглядит откровенно русофобским.

В 2014 году там показывали украинский фильм «Сильнее, чем оружие» о событиях на Майдане — в поддержку украинского кинорежиссёра Олега Сенцова. Позднее в России его приговорили к тюремному сроку на 20 лет за терроризм.

Спектакли «Театра.doc» проверяли на экстремизм, граждане жаловались на антироссийскую пропаганду, пропаганду наркомании и гомосексуализма в постановках. Но театр продолжает работать, в марте и апреле запланирован ряд примечательных спектаклей.

Например, «Человек из Подольска».

«То ли слишком абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчёмности собственной жизни», — говорится на сайте.

Автор пьесы Дмитрий Данилов говорил, что её можно трактовать как «замечательную метафору страшной кровавой путинской России, где насильственными методами насаждается патриотизм».

Или еще пример: пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». С этим спектаклем российские иноагенты, бежавшие из страны после начала СВО, активно гастролируют в Прибалтике.

«К Украине претензий нет»

Творческая и не только биография Виктора Шендеровича под завязку наполнена русофобией. В 2014 году в статье «Путин и девочка на коньках» он проводит параллель между Олимпиадой, состоявшейся в нацистской Германии, и Олимпиадой 2014 года в Сочи.

В 2021 году публично оскорблял День Победы, заявляя, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением».

В том же 2021 году Шендеровича признали иноагентом, он уехал из России. После начала СВО открыто занял сторону Украины. Говорил, что Россия — «полунацистское государство», а также «страна неоперабельного запущенного стокгольмского синдрома».

В 2022 году Шендерович присоединился к так называемому «Антивоенному комитету»* (признан нежелательным в России), призывающему к борьбе с политической системой в России. Участвовал в работе русофобского «Форума свободной России»* (признан нежелательным в РФ).

А в феврале 2024 года в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Шендерович, думая, что общается с представителей киевского режима Андреем Ермаком, заявлял о согласии отправлять свои гонорары ВСУ. Писатель рассказал, что с начала конфликта начал оказывать гуманитарную помощь Украине, но потом отправлял деньги и военным.

Признание вызвало скандал. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить Шендеровича всего имущества в России. По мнению депутата, ФСБ следует проверить слова писателя на предмет активного пособничества ВСУ.

Впрочем, и за границей писателю далеко не все рады. В 2023 году Шендеровича активисты с украинскими флагами облили кетчупом в Вильнюсе, а затем и в Таллине. В Грузию же его вовсе не пустили — без объяснений от властей.

Не первая отмена для режиссёра

Отдельно стоит отметить также режиссёра и продюсера отменённого «Сладкого для памяти». Это Варвара Фаэр. В 2015 году она планировала поставить пьесу «Банщик» в Псковском драматическом театре.

Понимания «произведение современного искусства» у псковичей не нашло: актеры театра тогда написали гневное письмо министру культуры России Владимиру Мединскому.

«Конечно же, типичными представителями нашего города в «документальной пьесе» будут две проститутки, сирота с трагическим детством, женщина-следователь, прапорщик, понятно, какие у нас прапорщики.

Обязательно будет жадный примитивный начальник бани, и над всем этим легким этюдом, конечно же, будет «первопричина зла и виновник страданий» — царь — карлик», — говорилось в письме труппы.

Кроме того, несколько лет назад Фаэр поставила в Финляндии спектакль, в котором сравнила Зимнюю войну с СВО. И попросила у финнов прощения за события того времени.

Перед русскими Фаэр сейчас, разумеется, не извинялась.