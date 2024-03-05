Вечером из поезда Симферополь — Москва, с интересом оглядываясь по сторонам, выходит 16-летний Даниил Корчагин. Обыкновенный парень с необыкновенной историей.

ИА Регнум Житель Херсонской области Даниил Корчагин

В рюкзаке у Даниила — аккуратно сложенный свитер c легендарным енотом Херсоном. Тем самым, эвакуированным из городского зоопарка вместе с другими животными осенью 2022 года.

Свитер парню пригодится: Москва — не конечный пункт путешествия. Дальше — дорога на Камчатку, где ждут мама, отчим и младший брат.

В свитере будет тепло, а еще окружающие сразу поймут, откуда прибыл парень, которого в родных местах некоторые называют «коллаборантом» — за то, что не боится говорить, что думает.

«Бабушка не хотела отпускать внука»

В столице Даниил — впервые, за пределами родной Херсонщины — тоже.

Семья Даниила оказалась разлучена полтора года назад, во время эвакуации. Родные парня оказались сначала в Краснодаре, затем — на Камчатке. Сам Даниил провел полтора года в селе в освобожденной части Херсонской области — с бабушкой и дядей, всего в тридцати километрах от линии боевого соприкосновения.

Возможности забрать сына к себе у родителей Даниила не было. Дорога — дальняя и дорогая. Мать мальчика обратилась за помощью в местный, камчатский штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО).

Чудо воссоединения семьи стало возможным благодаря помощи организации и местных депутатов, рассказала руководитель регионального штаба КСВО Надежда Гоголева. На Камчатке связались со своими коллегами в Херсонской области. Подключилось и московское подразделение.

«Мы быстро вышли на Олю (Ольга Симанова — руководитель штаба КСВО в Херсонской области — Ред.), узнали, возможно ли вывести человека из этого населенного пункта. В считанные дни оформили доверенность, нашли деньги, все быстро закрутилось.

С мамой мы все эти дни на связи, у нее есть еще младший сын — мальчишка 12 лет. Но трудность была еще и в том, чтобы уговорить бабушку. Она очень переживала, не хотела отпускать внука», — говорит Надежда Гоголева.

Начало СВО и эвакуация

Когда в Херсонской области началась эвакуация, Даниил гостил у бабушки. Парню предложили уехать — категорически отказался. Казалось, что боевые действия продлятся недолго, не больше месяца, а бабушке и дяде понадобится его помощь.

ИА Регнум Житель Херсонской области Даниил Корчагин

«В первую неделю мы даже не поняли, что началась война. Одна ракета пролетела над нами в первые часы СВО, но о том, что на самом деле происходит, узнали из новостей по телевизору, когда показали бой на Антоновском мосту.

Конкретно в нашей жизни перемены наступили, когда российские военные начали ходить по домам, проверять всех. Я относился к этому нормально, я же понимаю: они ищут диверсантов, ДРГ, мало ли кто где живет», — рассказывает Даниил.

Постепенно поселок опустел, вспоминает парень. Появилось ощущение, что село брошено, забыто. На весь поселок осталось двое школьников, школа закрылась. Даниилу пришлось ходить на занятия в соседнее село.

ИА Регнум Житель Херсонской области Даниил Корчагин

В последнее же время в поселке стало опасно. Даже несмотря на то, что находится он за «серой зоной», до линии фронта — всего 30 километров. Часто долетают беспилотники, к счастью — без жертв: сбивают силы ПВО.

Спортсмен и патриот

Одноклассники и друзья Даниила в первые месяцы спецоперации выехали из его родной Нововладимировки и других населенных пунктов области. Разъехались кто куда: в Россию, на Украину, в Польшу, Германию…

Со многими друзьями общение оборвалось. Даниил не скрывал своей позиции и отношения к спецоперации, общался с российскими военными. Однажды, рассказывает парень, военные пригласили в расположение — приехал, познакомился.

Больше всего злобы и негатива в свой адрес он услышал, когда кто-то из знакомых опубликовал его фото в местном чате, подписав Даниила «коллаборантом».

Сам парень говорит об этом спокойно, с иронией:

«Они все внезапно стали очень украинские, но я им всем говорю: вы ведь однажды захотите вернуться домой, а вас не пропустят. Я точно знаю, что не пропустят!»

Даниил — разносторонний юноша. В начальных классах занимался народными танцами, умеет танцевать украинский гопак, пробует играть на гитаре. Хотя в целом о музыке говорит застенчиво — не уверен в своих успехах.

Зато с большим энтузиазмом парень рассказывает о спорте: недавно начал заниматься вольной борьбой и боксом. Тренер — многократный чемпион Украины по вольной борьбе, по словам Даниила, увлек местных мальчишек спортом в воспитательных целях, «чтобы не пили и не стали наркоманами».

Борьба молодому человеку понравилась, на Камчатке он планирует продолжить тренироваться. Уверен, что для профессии его мечты спорт — архиважен.

Будущий моряк и воин

На вопросы о своих мечтах Даниил отвечает без тени сомнения: станет моряком и русским офицером, собирается поступать в военно-морское училище.

«Моя мечта — военно-морской флот. На флоте нужны крепкие, умные, физически подготовленные, этим я и собираюсь заняться. На флот берут не всех, отбирают очень тщательно», — рассказывает Даниил.

ИА Регнум Даниил с Ольгой Бельцевой, руководителем московского штаба Комитета семей воинов Отечества

До сих пор юноша видел только два моря — Чёрное и Азовское. О морях, омывающих Камчатку, говорит увлеченно, как и о регионе в целом. Больше всего интересует природа Дальнего Востока, признается он: горы, вулканы, необычные для южанина флора и фауна.

И о военной службе, и, в особенности, о море Даниил говорит скорее романтично. Любимые книги и фильмы — все о море, о приключениях и подвигах.

Глядя на него, Мария Коровина, руководитель московского штаба Комитета семей воинов Отечества, говорит: именно в таких молодых юношах и девушках — надежда России. В тех, кто взрослеет у линии фронта, растет в семьях военных или общается с ними.

ИА Регнум Житель Херсонской области Даниил Корчагин

«Наверное, Бог очень любит Россию, очень любит каждого из нас, и то, что сейчас происходит — наш шанс сохранить и взрастить все эти зерна чести, совести, правды. Россия — зернохранилище, единственное место на земле, где остается правда.

Когда смотришь на таких мальчишек, как Даниил, становится понятно, что стоит за, казалось бы, пафосных словах о патриотическом воспитании. Вот такие мальчишки точно понимают, что значит защищать свое Отечество», — говорит Коровина.

В Москве Даниил мечтал побывать на Красной площади. И вот — мечта осуществилась. Впечатлений парень не скрывает: главная площадь страны поражает и вдохновляет. Хотя, признаётся, в кино и по телевизору она казалась еще масштабнее — буквально необъятной.

А еще, с грустью добавляет он, хотелось бы погулять по московским бульварам. Но прогулку придётся перенести на следующий визит в столицу: в Москве у Даниила — всего полдня, уже вечером 5 марта он летит на Камчатку. Зато успел купить родным сувениры, а маме — подарок на 8 марта.

ИА Регнум Даниил с Ольгой Бельцевой, руководителем московского штаба Комитета семей воинов Отечества

На самолёте мальчик полетит тоже впервые. Перелёт — дальний и трудный. На вопрос, не страшно ли ему, будущий моряк и офицер пожимает плечами: «Я вообще ничего не боюсь».