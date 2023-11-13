Россия приступила к подготовке производства первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Алексей Никольский/ РИА Новости

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — говорится в сообщении госкорпорации. Оно опубликовано в канун открытия одного из ведущих авиакосмических салонов мира — выставки Dubai Airshow 2023.

Лёгкий тактический самолёт Checkmate («Шах и мат»), также известный как Су-75 — это первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Впервые проект был представлен на российском авиасалоне МАКС-2021, а презентация полноразмерного прототипа самолета состоялась на том же Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году.

Теперь же, как сообщается, «Ростех» организовал обратную связь с потенциальными заказчиками, компания скорректировала стоимость проекта и отдельные технические решения на основе проведенных работ. Так, сообщается об изменениях компоновки самолета, системы управления и авиационного вооружения.

«Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании», — подчеркнули в компании.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров полагает, что первый опытный образец Checkmate может быть создан до конца 2025 года.

Ранее производство установочной партии (для подтверждения готовности к запуску производства самолета) предполагалось начать в 2026-м, запустить «в серию» в 2027-м. Возможно, сроки создания новой машины будут пересмотрены, однако информации на эту тему от официальных лиц пока не поступало.

Что отличает воздушного «коня»

Новый самолет получил название «Шах и мат», поскольку, если представить воздушный бой в виде шахматной партии, этой машине отведена роль коня, пояснял Алексей Булатов, замруководителя проекта в ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха», в которую входит и «Сухой»).

«Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», — рассказывал Булатов в прошлом году.

Шахматная метафора вполне оправданна, отмечают эксперты. Среди ключевых особенностей Су-75 — малозаметность, низкая стоимость летного часа (в шесть-семь раз ниже, чем у американского F-35) и открытая архитектура, которую заказчик сможет менять под себя.

«Сheckmate — это концепт, который может быть адаптирован под конкретного заказчика. На созданный планер можно установить любую электронику, любое вооружение, причем и то и другое в России есть», — пояснял в комментарии ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Со слов разработчиков, скорость самолета составит 1,8 Маха (около 2150 км/ч), а боевой радиус его действия — порядка 3 тысяч км. Машина сможет нести более 7 т полезной нагрузки.

Эта полезная нагрузка будет размещаться во внутрифюзеляжном отсеке для ракет и авиабомб (средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность»). Самолёт, как сообщается, сможет одновременно поражать до шести целей. Электроника в истребителе тоже передовая. Истребители Checkmate должны получить защищённые от помех радары с АФАР (активной фазированной антенной решёткой). Дальностью обнаружения целей у таких радаров — 180–200 км, что не уступает американским и европейским аналогам, пишет портал «Русское оружие».

Что может заинтересовать мировой рынок

Checkmate предполагается выпускать в нескольких модификациях: основной, одноместной, двухместной — учебно-тренировочной, а в беспилотной версии воздушная машина сможет работать под управлением пилотируемого боевого самолета Су-57, что существенно расширит спектр и возможности его применения.

«Появление Checkmate говорит о том, что наша промышленность готова работать на опережение и конкурировать в области однодвигательных истребителей с Южной Кореей, Китаем, Японией и США, которые присутствуют сегодня на рынке с однодвигательным истребителем F-35», — ранее отмечал Дмитрий Литовкин.

Еще одним конкурентным преимуществом российского истребителя должна стать цена: при ориентировочной стоимости самолета в 25−30 млн долларов США, за экземпляр французского Dassault Rafale или шведского Saab Gripen покупателю придется «выложить» от 60 млн до 90 млн долларов. Кроме того, изделие «Сухого» выигрывает в простоте обслуживания и транспортировки, что немаловажно для покупателей из развивающихся стран.

В будущем истребитель может поставляться в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки; заинтересованность в российских боевых машинах пятого поколения Checkmate ранее проявляла, в частности, Нигерия. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте российского ЛТС.

Экспортный Checkmate может занять в будущем свою долю рынка сравнительно дешевых однодвигательных истребителей, отметил в комментарии ИА Регнум эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Но, добавил он, сперва нужно дождаться «доводки» машины и запуска ее в серию. А если говорить о перспективах глобальных продаж — то дождаться окончания СВО и стабилизации рынка, чтобы вести предметный разговор. «К моменту, когда самолет будет доведен до стадии серийного производства, политическая ситуация может очень сильно поменяться», — отмечает Денисенцев.

«Избиение младенцев»: что приобретает ВКС

Бывший главком Воздушно-космических сил России, ныне сенатор Виктор Бондарев отметил в своем Telegram-канале, что запуск в производство нового легкого истребителя не только расширит экспортные возможности ВПК России, но и повысит боевой потенциал страны.

«Производство нового типа боевых самолётов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО», — пишет экс-главком ВКС.

«У нас есть тяжелый истребитель пятого поколения — Су-57. Теперь будет легкий для завоевания господства в воздухе», — говорит военный эксперт Василий Дандыкин. Специалисты высоко оценивают возможности новейшего российского истребителя и указывают на множество его преимуществ над конкурентами, в частности американскими F-16, о поставках которых киевскому режиму уже давно говорят на Западе.

«Checkmate — это «Майбах» рядом с F-16, который уже стал старенькими «Жигулями». Российский истребитель существенно превосходит американский», — указывает Литовкин. Также он может составить хорошую конкуренцию другому, более новому американскому истребителю F-35.

Разговор о Checkmate также может быть актуален в связи с новостями о возможной передаче Украине таких боевых машин, как французский и шведский истребители четвёртого поколения Rafale и Gripen. Но разница между этими самолетами и Checkmate слишком велика, чтобы стоило даже говорить о ней, считает заслуженный военный летчик Владимир Попов. «Это все равно что сравнивать ребенка 12–14 лет со взрослым мужчиной, профессионалом своего дела», — сказал Попов ИА Регнум.

По словам эксперта, уже сегодня наши самолеты сопоставимы по многим показателям с американскими машинами 5-го поколения.

Это самолёты поколения 4+ или 4++, такие как Су-30СМ, Су-35, Су-33 (ударный вариант), Су-34 или легкий истребители на платформе МиГ-29 — МиГ-29 КУБ или МиГ-29 М/М2, перечислил Попов. По его мнению, сравнивать с F-16 или его аналогами новый «Шах и мат» просто бессмысленно — «это будет выглядеть избиением младенцев».

Впрочем, головокружения от успехов быть не должно: если украинская армия по итогам размышлений западных союзников может получить F-16, то страны НАТО всерьёз интересуются американскими истребителями уже пятого поколения — F-35. На это указывает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Если запросы ВВС Польши, Чехии, Норвегии и новичка альянса, Финляндии, будут удовлетворены, то к 2030 году ВВС этих стран получат около двухсот «тридцать пятых» — отмечает эксперт.

В связи с этим программа развития Checkmate, «одноклассника» F-35, становится актуальной задачей для отечественной промышленности. «Потому что выдерживать паритет по численности с НАТО при наличии в серии только тяжёлых и совсем не дешёвых Су-57 будет не самой простой задачей, учитывая, что нужны они будут не только на западе страны», — указывает Крамник. Способность производить в этих условиях доступные по цене многочисленные машины становится залогом боеспособности ВКС, резюмирует эксперт.