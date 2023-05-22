Вашингтон, 22 мая, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Оснащение военно-воздушных сил Украины современными американскими истребителями F-16 является приоритетом для США, заявил 22 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Марина Лысцева/ТАСС Истребитель F-16

«Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы», — сказал он, отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы поставить F-16 Киеву сообщения о том, что украинские военные использовали полученную из США военную технику для нападения на населенные пункты в Белгородской области России.

Миллер также добавил, что не может уточнить, «когда или как это будет происходить», какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден объявил, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов. В том числе их обучат управлению истребителями F-16. Он добавил, что реализация этих планов должна укрепить Воздушные силы Украины.

При этом американский президент подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский заверил его, что ВСУ не станут использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России.

Советник командования ВСУ Юрий Игнат уточнил, что Киев ожидает от партнёров сразу «несколько десятков» истребителей F-16. Он добавил, что в дальнейшем Украина хотела бы полностью укомплектовать войска F-16.