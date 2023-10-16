В середине недели, 17–18 октября в Пекине пройдёт грандиозный форум, призванный собрать участников одной из самых важных для Китая инициатив последнего времени — проекта «Один пояс — один путь». Страны-участницы (а на форуме ожидается присутствие 23 лидеров государств, не говоря уже о десятках «рядовых» делегаций) рассчитывают получить по максимуму от выстраивания новых «шелковых путей» — сухопутных маршрутов евразийской торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В основе этой идеи лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей, общих целей развития», — охарактеризовал проект Владимир Путин в интервью, которое он дал одному из каналов китайского телевидения в канун открытия форума.

Собственно, российский лидер (в отличие от глав европейских государств, которых даже не пригласили) будет принимать активное участие в форуме. И не просто принимать — для председателя Си Цзиньпина российский коллега является не просто другом, но и важным партнером в деле продвижения идей «Пути». Причем как в глобальном, так и в региональном смысле.

В глобальном смысле «Путь» и идеи, которые заложены в его основу — это своего рода прообраз многополярного мира. «В китайском проекте «Пояс и путь» участвуют три четверти государств всего мира — более 140 государств. В этом плане отношения РФ и Китая являются не просто двусторонними отношениями, а частью глобального проекта. Этапом окончания американской гегемонии в мире, когда многие сплачиваются вокруг других государств, особенно вокруг Китая», — сказала ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. Сплачиваются в рамках ШОС, БРИКС, «Пути» — и многих других форматов.

При этом Москве и Пекину отнюдь не тесно в одной «геополитической берлоге».

Общая выгода

Китай стремится создать стабильные транспортные каналы для связи с африканскими источниками сырья и европейскими рынками сбыта, отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«В первом случае мы тесно сотрудничаем по линии ШОС, одна из целей которой — контроль над морским путем через Индийский океан. Во втором — ЕАЭС как раз является удобным транзитным пространством для перевозок, так как создает единую таможенную зону вплоть до границ Евросоюза», — пояснил Мендкович ИА Регнум.

Кроме того, уже сейчас КНР становится важным инвестором в России и странах ЕАЭС, добавил эксперт.

К началу нынешнего года совместный пакет российско-китайских инвестпроектов дорос до 165 млрд долларов, сообщил в марте глава Минэкономразвития Максим Решетников. В комментарии «Известиям» он тогда упомянул «порядка 80 самых серьёзных» вложений — газохимические комплексы, транспортные проекты, деревообрабатывающие предприятия. Прибавим сюда «Ямал СПГ», «Сибур» и другие масштабные проекты «нефтегаза», куда активно вкладывается китайский бизнес.

Собственно по линии «Одного пояса — одного пути» страны ЕАЭС обеспечили 24 млрд долларов инвестиций, отметил Путин в упомянутом выше интервью.

Параллельно с выходом Китая в основные партнёры России Москва и Пекин вышли на беспрецедентный уровень политического согласия, отмечает Елена Супонина. «Обе страны разочарованы состоянием дел на международной арене и понимают, что под американским руководством мир может дойти до еще более опасных конфликтов», — отмечает эксперт.

Общая периферия

Прежде всего речь идёт об опасности конфликтов на российско-китайской периферии — в Средней Азии. Причем конфликтов искусственных, раздуваемых с целью ослабить и Россию, и Китай.

«США стремятся использовать Центральную Азию как плацдарм для создания угроз для России, Китая и Ирана, точно так же до этого использовался Афганистан. Основной инструмент — это подготовка цветных революций (только за 2022 год были зафиксированы попытки мятежей при поддержке США в четырёх из пяти странах региона)», — отмечает Мендкович.

Также идет работа с местными элитами с целью привести к власти в рамках интриг и внутренних переворотов более проамериканских политиков, которые в ущерб экономическим интересам своих стран стали бы сотрудничать с США против соседей. «Такие поползновения отмечаются сейчас в тех же Казахстане и Киргизии», — подчёркивает политолог.

Соответственно, одной из важных тем переговоров Владимира Путина и товарища Си наверняка будут совместные меры по стабилизации региона — особенно в свете непростой зимы, которая ожидает среднеазиатские государства. На это направлен комплекс мер от создания системы ПВО до новых экономических проектов. И Китай к ним наверняка присоединится.

При этом опасения некоторых экспертов о том, что Китай под соусом этой совместной борьбы перехватывает у России контроль за Средней Азией, преувеличены, считают эксперты.

«КНР пользуется стабильно низкой популярностью среди населения региона», — напоминает Мендкович.

Здесь сказывает и историческая память об экспансии еще имперского Китая, «и негативные примеры работы местных предприятий».

«Многие китайские компании усвоили не советский хозяйственный, а британский колониальный опыт — создают проекты с минимальной локализацией производства и максимальным выводом капиталов на родину. Это не работает на образ социалистического государства рабочих», — отмечает Мендкович.

С Россией у местных элит и широких слоев населения взаимопонимания гораздо больше. Именно поэтому Пекин зачастую пытается привлечь к тем или иным проектам российские компании в качестве подрядчиков, чтобы создать лучшую картину в глазах местных жителей, указывает эксперт.

«Вообще из-за негативных представлений о КНР китайские возможности в регионе ограничены, и его стабилизация может осуществляться только вместе с Москвой», — резюмирует Мендкович.

Поэтому китайцы осуждают любые проекты расположенных в Средней Азии прозападных неправительственных организаций раздувать русофобию в регионе — понимая, что, выдавливая Россию, американские НПО таким образом выдавливают и Китай.

В более же широком смысле к Китаю существует некое предубеждение в других странах — в частности, об отсутствии у него решимости открыто и жестко противостоять США. И вот тут снова ему нужна Москва — как необходимый и безальтернативный партнер.

Общие явные враги и неоднозначные друзья

Да, некоторым это сотрудничество не нравится. Тем же американцам, которые видят в нём какое-то создание антизападного блока. И это не совсем так. «Россия не намерена втягиваться в американо-китайские конфликты, а Китай не стремится к созданию военных союзов. Поэтому разговоры о каких-то осях и альянсах распространяются с подачи США как некая страшилка. Такого в российско-китайских отношениях нет», — полагает Супонина.

Но при этом, добавляет она, в Вашингтоне прекрасно понимают, что целью российско-китайского партнерства является ослабление американской гегемонии в мире.

Не нравится это сотрудничество не только российским врагам, но и некоторым союзникам. В частности, Индии. «Там опасаются, что РФ попадет в вассальную зависимость от Китая — как экономическую, так и политическую. Это воспринимается как одна из ключевых угроз, так как в этом случае Индия лишится ценного стратегического партнера», — поясняет ИА Регнум руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

В Индии рассчитывают на то, что стремительный рост экономического сотрудничества России и Индии как-то исправит ситуацию сам по себе, добавил эксперт.

Подключить Индию к каким-то российско-китайским проектам непросто. В «Поясе» она не участвует, а, например, к проактивной позиции в Афганистане не готова. «На данный момент у индийцев нет четко выраженных и при этом реализуемых интересов в Афганистане. Они выжидают, как будут дальше развиваться события, и рассчитывают на то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рано или поздно рассорится с Пакистаном, и тогда ему понадобится Индия в качестве партнера», — отмечает Куприянов.

По словам эксперта, сейчас между Китаем и Индией существует взаимное недоверие при сохранении высокого товарооборота. Ничего, что указывало бы на возможную эскалацию, нет, на снижение градуса взаимного недовольства — тоже. А значит, Москве придется учитывать индийские опасения — и постоянно развеивать их.

Площадка пекинского форума, где будут присутствовать большинство евразийских «тяжеловесов», станет хорошим поводом для укрепления двусторонних «осей» между Москвой и, пусть и соперничающими между собой, державами.