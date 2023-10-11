Воронежские медики зафиксировали резкое увеличение обращений, после которых подтверждался диагноз «пневмония». Две школы в областном центре переведены на «дистанционку», после того как заболевание выявили у двух десятков учеников, ещё в пяти учебных заведениях введён карантин, сообщил 10 октября региональный портал 36on. Всего на онлайн-обучение перевели около 3 тысяч воронежских школьников, передал ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

Одновременно стало известно о росте числа выявленных пневмоний на другом конце страны, в Амурской области. На прошлой неделе зарегистрировано 288 случаев, в том числе 161 среди детей, что на 25% выше уровня предыдущей недели, привёл данные врачей 9 октября благовещенский портал «АСН — 24». Сотрудники областного управления Роспотребнадзора с начала октября дважды сообщали о росте случаев воспалений лёгких на фоне распространения ОРВИ и COVID-19.

В конце сентября липецкий Роспотребнадзор констатировал: количество больных пневмониями и ОРВИ идет уже на десятки тысяч, о чём сообщили местные СМИ.

Воспаление лёгких — одно из наиболее частых осложнений вирусных заболеваний, поэтому, как только начинается сезонный рост ОРВИ и гриппа, тут же появляются и «сезонные» новости о вспышках вирусной или бактериальной пневмонии и об увеличении количества заболевших ею. Нынешняя ситуация осложняется тем, говорят врачи, что к традиционным сезонным возбудителям — ОРВИ и гриппу — добавились штаммы COVID-19. Теперь все они приходят примерно в одно и то же время, ослабляя иммунитет и повышая вероятность развития пневмонии, которая в ситуации такой многосторонней атаки может протекать особенно тяжело.

«Мы имеем дело с массой переболевших ковидом людей, за которыми тянется хвост надолго ослабленного иммунитета, не справляющегося с сезонными вирусами и бактериальными инфекциями», — пояснил ИА Регнум доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Сейчас можно говорить о двух основных вариантах пневмоний, пояснил специалист.

Это либо проявление вируса (в первую очередь ковида), либо активизация микробной флоры на фоне подавленного иммунитета после сезонного заболевания. Причем активизация вторичной микробной флоры происходит необязательно сразу, она может быть отложена по времени, именно потому что ковид сильно снижает иммунитет.

Ждать ли эпидемии

«Когда мы говорим о вспышках пневмонии, в первую очередь встает вопрос об очагах этих вспышек», — объясняет ИА Регнум кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

Если это закрытый коллектив (детский сад, школа, производство), скорей всего, речь идет о бактериальной инфекции или внутриклеточных возбудителях — микоплазме или хламидии.

Если сообщают о массовости в пределах города, скорей всего, это пневмония вирусная, поясняет врач. Чтобы понять, чего ждать, следует выявить причину вспышки и пути распространения, а затем принять меры, провести дезинфекцию помещений, если очаг локализован. Этим занимается Роспотребнадзор и Минздрав.

Специалисты говорят, что об эпидемии пневмонии речь не идет. Но рост сезонных заболеваний, вызывающих воспаление легких, уже начался.

По сообщениям региональных управлений Роспотребнадзора, в большинстве регионов показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ уже незначительно выше, чем в прошлом году.

«Эпидпорог сезонного ОРВИ уже превышается, — полагает Евгений Тимаков. — Этот год будет напряженный, да и следующий тоже. А вот грипп, вероятней всего, будет сезонный, плановый, раннего гриппа мы не ждем, надеемся, что первая волна будет в декабре. Но когда у нас будет одновременно и грипп, и коронавирус, мы с вами увидим совместное течение более частых пневмоний».

Можно ли защититься от пневмонии

В группе риска, как обычно, маленькие дети и пожилые люди. «Хорошая профилактика — ношение масок, которое действительно эффективно защищает от инфекций и которое у нас мало принято, — говорит доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. — Идя в людное место, надевайте маски».

И все же главный способ уберечься от воспаления легких — вакцинация.

Специфических вакцин от пневмонии, конечно же, нет. Чтобы предупредить ее развитие, врачи советуют прививаться от основных агентов-возбудителей, которые могут стать причиной ее появления: от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.

«Эффективнее средства от гриппа, чем прививка, на данный момент нет», — уверен врач-инфекционист Тимаков.

По его словам, противовирусные препараты действуют по принципу «повезет — не повезет», по-настоящему действующих среди них — единицы, а вакцинация, наличие иммунитета, который вырабатывается благодаря прививке, — доказанно эффективны.

По словам профессора Никифорова, прививка делается не столько затем, чтобы не заболеть, сколько чтобы легче перенести болезнь, не допустить развития последствий, в том числе пневмонии, и главное, о чем люди зачастую забывают, — снизить вероятность летального исхода.

«Я не помню, чтоб у меня в реанимации умер хотя бы один привитый, — говорит профессор. — Прививка от гриппа резко снижает риск смертности». Кроме того, Никифоров советует всем, а в обязательном порядке людям старше 60 лет, сделать прививку от пневмококковой инфекции.

«Жаль, что у нас мало людей применяют пневмококковую вакцину, — сетует профессор Альштейн. — Кстати, за рубежом также разработана вакцина против респираторно-синцитиального вируса, который тоже часто бывает источником пневмонии. Если есть возможность, стоит сделать и такую прививку».

Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в стране 11 сентября, прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или в пунктах вакцинации. То же касается вакцинации от пневмококковой инфекции. В разных регионах страны от гриппа привито уже от 5% до 17% населения.

А вот существующие вакцины против СOVID-19, по оценке Альштейна, сейчас неэффективны, новые толькопроходят испытания и, как прогнозирует медик, будут доступны не раньше декабря.

Хотя сейчас вакцинация против коронавируса не является обязательной, врачи в один голос советуют прививаться, как только будет возможность. Но на этот раз подходить к процессу индивидуально. «Хотя ковид присутствует и будет периодически поднимать голову, принудительная массовая вакцинация сейчас не нужна», — говорит Тимаков.

Проводить вакцинацию следует на основании информации о том, сколько раз человек перенес COVID-19, сколько и каких прививок от этого вируса было сделано, есть ли предрасположенность к тяжелому течению этого заболевания, каково состояние иммунитета на данный момент, перечисляет специалист.

Условно говоря, если человек уже болел и есть какие-то риски, прежде чем делать прививку, ему стоит сдать анализы на антитела, коагулограмму и базовые биохимические параметры с общим анализом крови. «Если рисков нет, можно просто приходить делать прививку, хуже от этого не будет. Вопрос только — какую», — резюмирует инфекционист.