Молдавия не будет принимать участие в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств, которое пройдет в Бишкеке, Киргизия 13 октября, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, то с сожалением я должен сообщить, что они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они остаются де-юре членами Содружества независимых государств», прокомментировал ситуацию генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Если Молдавия не примет участие в планируемом заседании Совета глав государств СНГ, то это станет очередным (и, увы, ожидаемым) шагом руководства страны в сторону охлаждения отношений с Содружеством. Поведение Молдавии относительно России и СНГ стало заметно меняться в худшую сторону еще после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, а с 2022 года риторика Кишинева заметно обострилась.

Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) вовсю стремятся сделать Молдавию частью «европейской семьи». Власти страны пиарят идею евроинтеграции и приверженности ЕС, тогда как их действия направлены на вытеснение России из региона, в том числе и через разрыв связей с СНГ. Они не скрывают: жители республики должны расстаться «с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией», а Содружество — это всего лишь «бессмысленная структура».

Сжигая мосты

«Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдовы в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС — наш единственный путь. Все остальные варианты — ложь», — заявляла Санду во время одного из своих выступлений в национальном парламенте.

При этом, заметим, по сути, единственным «достижением» Санду и ПДС за это время стало получение Молдавией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Полноценными же «европейцами» молдаванам едва ли светит стать в обозримом будущем с учетом того, что страна выполнила только три из девяти условий для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Звучит издевательски, но президент республики, говоря о разрыве отношений с СНГ, апеллирует именно к интересам граждан страны. «У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство невыгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», — поясняла президент Молдавии.

Такой пассаж про «невыгодность» совсем непонятен в свете того, что значительная часть производимых Молдавией товаров поступает в страны Содружества, а министр сельского хозяйства страны Владимир Боля прямо говорил, что выход из соглашений СНГ будет губителен для молдавских аграриев (а агросектор является ядром экономики страны). Более того, даже страны ЕС продолжают взаимодействие с Россией, несмотря на все введенные санкции, отметил Боля.

«Давайте не будем забывать, что мы импортируем удобрения. ЕС импортирует из РФ ежегодно удобрения на три миллиарда евро. И несмотря на то что Евросоюз ввел массу санкций и запретов в отношении России, они не коснулись удобрений, сельхозпродукции и продуктов питания», — объяснял молдавский глава Минсельхоза.

Такая же ситуация складывается и с поставкой природных ресурсов в страну: на днях власти республики заявили, что больше не намерены закупать газ у «Газпрома». Теперь, видимо, Молдавия собирается закупать топливо на европейском рынке, вот только и этот газ будет иметь российское происхождение — правда, стоить заметно дороже.

Впрочем, приведенные аргументы ничуть не уменьшают желание властей Молдавии держать курс на форсированную вестернизацию и сокращение связей с Россией. Кишинев выходит из всех структур СНГ и либо приостанавливает участие, либо бойкотирует их, отмечает для ИА Регнум политолог Александр Носович.

«Команда Майи Санду, правительство Дорина Речана — это все прозападная политическая группа, которая двигает Молдавию в Евросоюз и НАТО, а также к интеграции с Румынией. В таких условиях участие в каких-либо мероприятиях СНГ для молдавской власти не то что не нужно, а предосудительно», — комментирует эксперт.

Необходимость ускоренной интеграции с ЕС и выхода из СНГ объясняется Кишиневом проведением Россией СВО, вокруг которой молдавские политики старательно раздувают антироссийскую истерию.

«После того как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины», — говорил в мае этого года спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Первым шагом, по мнению молдавского политика, тогда стал запуск процедуры выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Позднее парламент республики в третьем чтении принял проект о выходе из МПА. На этом власти страны, естественно, не остановились и продолжили работу по блокированию прочих договоренностей с Содружеством.

17 мая молдавское правительство денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ, — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов. В июне 2023 года Молдавия вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ — подписанного в 1993 году договора о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В июле 2023 года правительство Молдавии также постановило денонсировать ещё три соглашения с СНГ: о поддержке и развитии малого предпринимательства (1997), о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства (1997), о льготных поставках пограничным войскам специальной техники и других материальных средств (1994).

Как ранее заявлял бывший президент Молдавии Игорь Додон, «руководством Молдавии движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ — очень долгий процесс». Очевидно, что Санду и ее правительство делают все, чтобы ускорить этот процесс. Невзирая на целесообразность таких шагов и мнение населения республики.

Вразрез с интересами страны

Граждане страны не поддерживают идеи Санду и ее приспешников о необходимости скорейшего выхода из СНГ. По результатам летнего опроса, проведенного Институтом европейских политик и реформ (IPRE) совместно с центром социологических исследований CBS Axa, почти половина опрошенных жителей государства выступает против выхода Молдавии из Содружества.

Данные исследования (проведенного, подчеркнем, отнюдь не российскими социологами), показательны: полностью не согласны с выходом республики из СНГ 33,5% опрошенных, скорее не согласны, чем согласны, — 15,8%, и только 12,9% граждан одобряют полный разрыв с Содружеством. При этом 33,2% опрошенных не считают членство в СНГ препятствием для евроинтеграции.

В таких условиях Кишинёв в этом году денонсировал более десяти соглашений с СНГ, а действия властей Молдавии направлены на максимальный разрыв связей не только с СНГ, но и с Москвой. С 2022 года в республике запрещено вещание некоторых российских СМИ (к тому же Кишинев вышел из соглашений о создании и осуществлении деятельности единых для пространства СНГ телеканалов — «МИР ТВ» и «МИР 24»), а «взамен» был учрежден «Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией», в распространении которой Кишинев неоднократно обвиняет Москву.

В это время западные кураторы Кишинева выражают поддержку действий властей республики, продвигая там нужную им повестку. В сентябре Евросоюз объявил, что запустит в стране конкурс на сумму 5,5 миллиона евро для поддержки организаций гражданского общества. Говорится, что это поможет Молдавии стать ближе к ЕС через продвижение гендерного равенства и вовлечение молодёжи в европейские ценности.

В целом же европейские политики выделяют немалые деньги на поддержку молдавского правительства, вот только помогут ли они поддержать аграрный сектор страны или дадут возможность населению покупать газ дешевле? Пока что деньги активно уходят на увеличение оборонного бюджета страны, в то время как уровень абсолютной бедности в Молдавии только увеличился с 23% в 2018 году до 31,1% в 2022 году: 1,3% населения страны живет менее чем на $2,15 в день.

Несмотря на это, Молдавия будет продолжать следовать курсом, заданным западными странами, пока Россия не перейдет к более активной политике на постсоветском пространстве и пока мы не увидим очевидные военные победы России в рамках специальной военной операции, отмечает в беседе с ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

«Все происходящее в Кишиневе к Кишиневу не имеет прямого отношения. Это пишется в Брюсселе, частично в Лондоне, частично в Вашингтоне. Задача — разрушение даже тех не самых мощных форм постсоветской интеграции, которые существуют. Работа идет во всех направлениях. Удивляться тут нечему», — отмечает эксперт.

Что касается окончательного выхода из структур СНГ, то, хотя де-факто Молдова со времен прихода к власти Майи Санду в делах Содружества полноценного участия не принимает, Кишинев может продолжить демонстрировать выбранный им «европейский курс» путем провокационных заявлений, говорит для ИА Регнум политолог, старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Участие Молдавии в СНГ всегда было достаточно ограничено, поясняет Маргулис. Как правило, ничего конкретного Кишинев не подписывал, а большая часть соглашений страны с СНГ носит декларативный характер, поэтому правительство Санду и обостряет свою риторику. «Я не уверен, что молдавская сторона сейчас, отказавшись от участия в Совете глав государств, предпримет конкретные шаги по дальнейшему выходу из СНГ, потому что это лишает молдавские власти возможности еще раз в будущем поднять в публичной сфере вопрос выхода из состава Содружества», — говорит эксперт.

«Если в ближайшее время Майе Санду понадобятся демонстративные шаги по разрыву связей на востоке, связей с Россией, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать это Западу, то Молдавия может уйти из СНГ официально и окончательно. Но сейчас де-факто страна уже в СНГ не участвует, такие шаги могут быть предприняты только для демонстрации», — резюмирует Александр Носович.