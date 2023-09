Вооружённые силы Украины получили первую партию американских танков M1A2 Abrams. По информации The New York Times, партия из «более чем десяти машин» прибыла на Украину 23–24 сентября. Как отмечают журналисты, доставка была осуществлена «раньше срока». При этом, как подчеркивает The Washington Post со ссылкой на свои источники в минобороны Украины, Соединённые Штаты обещали Киеву 31 танк Abrams, к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного.

Иван Шилов ИА Регнум

По некоторым сведениям, они уже были задействованы в боевых действиях на Запорожском фронте или же будут доставлены туда в ближайшее время.

Машины прошли подготовительные мероприятия: с танков было снято всё современное оснащение, включая броню из обеднённого урана. Таким образом, ВСУ получили не машины, используемые армией США, а устаревшую модификацию M1A1 Abrams.

В то же время появились сообщения, что «Абрамсы» — которые так долго выпрашивало украинское руководство — не смогут кардинальным образом изменить ситуацию на фронте. Об этом, в частности, заявили украинские источники The Wall Street Journal — по их словам, «Абрамсы», поставленные через четыре месяца после начала «контрнаступа», вряд ли помогут в продвижении ВСУ. Упоминался погодный фактор: в ближайшие недели на Украине ожидается приход дождей, которые сделают невозможным использование 70-тонных танков.

По мнению офицера танковых войск запаса Александра Михайловского, главная проблема все же не в погодном факторе, который одинаково действует на обе стороны конфликта, а в их небольшом количестве.

«Речь идёт про, извините, три десятка машин. И из них доставлены только 15. Штаты откровенно измываются над своими партнёрами, растягивая этот процесс на полгода», — отметил Михайловский в интервью ИА Регнум.

С другой стороны, признаёт эксперт, в такой задержке есть и «сильная сторона». Экипажи «Абрамсов» успеют подготовить лучше, чем экипажи немецких танков Leopard, переданных ВСУ весной, перед началом наступления.

«Но ещё раз, речь про 30 машин, которые, даже будучи задействованы в едином кулаке, ни в одном военном конфликте ничего бы не смогли изменить. Здесь можно обсуждать плюсы-минусы, но суть в том, что их просто слишком мало», — подчеркнул Михайловский.

ВСУ запрашивали у западных партнёров не менее 300 современных танков. Совместными усилиями США, Великобритании и Евросоюза к началу наступления на Запорожском фронте украинские войска получили от 120 до 150 бронемашин. В первую очередь — танки Leopard 2 и Challenger 2. Как минимум 10 «Леопардов» и два «Челленджера» были уничтожены в боях на запорожском направлении.

Средний вес любого из танков, поставленных Западом, превышает массу боевых машин, используемых российской армией. Но в то же время западная техника обладает усиленным бронированием.

«Все, кто говорят про большой вес этих машин, конечно, правы. «Абрамс» в среднем на 20 тонн тяжелее любого из танков «советской школы». То же самое можно сказать про британский Challenger 2 и про Leopard 2. Это тоже тяжёлые машины. Странно, что этот аргумент распространяется только на «Абрамсы», но допустим», — рассуждает Михайловский.

По осенней грязи такие тяжелые танки ездить не смогут, тем более что у ВСУ вряд ли есть эвакуационные машины, которые смогут их вытащить, отмечает военный специалист.

Но, подчёркивает он, осень не вечно будет продолжаться. «К ноябрю земля промёрзнет, поэтому они смогут пойти в бой. Словом — погода погодой, но она переменчива», — указал собеседник.

По логике, американские партнёры должны разъяснить украинским военным — как и в каких условиях «выпускать» танки на поле боя, тем более что «Абрамс» в поставляемой модификации — машина достаточно старая и проверенная.

Капризная «рабочая лошадка» восточных войн

Первые танки M1 Abrams поступили на вооружение армии США в 1980-х годах. Более современная версия M1A2 была принята на вооружение в 1993 году и с тех пор активно модернизируется и используется в ряде военных конфликтов как армией США, так и вооружёнными силами ряда других стран.

«Что касается боевых качеств этих машин, то, думаю, все знают, что это главная рабочая лошадка армии США во всех последних конфликтах, — напомнил Михайловский. — Ирак, Афганистан — это всё «Абрамсы». Также машины модификации M1A1 применялись армией Ирака в боях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в модификации M1A2 SEP армией Саудовской Аравии в Йемене».

Причём опыт показывает, что машина уязвима перед противотанковыми комплексами, даже не самыми современными — советскими ПТРК «Фагот», «Конкурс» и т.д. «Так что это точно не чудо-оружие», — отмечает эксперт.

В то же время США постоянно контролируют всех зарубежных операторов своей бронетехники и стремятся к тому, чтобы свести её потери к минимуму, добавил Михайловский. После того как армия Саудовской Аравии потеряла в Йемене некоторое количество танков, американцы потребовали вывести машины из зоны боевых действий.

Также США держат на контроле вопросы, касающиеся обслуживания машин, и при необходимости прекращают поставки запчастей своим партнёрам. В частности, армия Ирака лишилась возможности использовать имеющиеся у неё машины из-за сотрудничества властей страны с Ираном и Россией. Элитные соединения иракской армии в итоге пересели на российские танки Т-90, а «Абрамсы» были переданы в резерв как крайне капризные и требующие особых условий эксплуатации.

В Багдаде также остались недовольны дороговизной бронетехники, которая явно не соответствует её боевым качествам.

«Очень много обрушилось критики на машины, но здесь скорее вина экипажей во многом, потому что арабских танкистов и готовили неважно, да и мотивация там страдает всегда», — отметил Александр Михайловский.

Помощь в размере двух батальонов

«Если предположить, что украинские экипажи подготовят лучше арабских и машины не сгорят в первые же дни, то получится суммарно две танковые роты, если мы берём штатное расписание армии США», — указывает собеседник ИА Регнум. Одна рота — это три взвода по четыре танка плюс один взвод с двумя танками и машинами снабжения — итого получаем, что сейчас ВСУ передана одна танковая рота, пояснил Михайловский.

«Не могу утверждать наверное, но, скорее всего, эта рота будет включена в состав батальона с двумя механизированными ротами на БМП Bradley и ротой снабжения в составе, — полагает военный эксперт. — Когда приедет ещё 15 танков, будут две танковые роты, на основе которых можно сделать два механизированных батальона. Итак, у нас есть один-два батальона по образцу армии США».

«Могут ли они что-то изменить в масштабах такого конфликта, как украинский? Я сомневаюсь», — делает вывод Михайловский.

Как резюмирует специалист, ажиотаж вокруг поставки «Абрамсов» явно не соответствует масштабу проблемы. Вне зависимости от погоды на Украине в ближайшие недели машины сами по себе не смогут изменить баланс сил.

Возможно, Соединенные Штаты могут намеренно ограничивать объёмы поставок бронетехники и оттягивать их сроки для того, чтобы поддерживать интенсивность конфликта на выгодном для себя уровне, предположил Михайловский.

США могут планировать использовать танки при конкретных обстоятельствах, например — для развития прорыва на одном из участков фронта, допустил эксперт.

«Всё зависит от того, где и когда машины вступят в бой. Может, для каких-то обстоятельств они подойдут как нельзя лучше. Но обе тенденции: что накручивание, преувеличение возможности этих машин, что их всяческая недооценка, мне непонятны», — подытожил Михайловский.