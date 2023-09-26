Вашингтон, 26 сентября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Чиновники на Украине считают, что поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте, пишет Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — пишет газета.

Как отмечает издание, Пентагон неоднократно предупреждал, что никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий в силу сложности конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что первая партия американских танков Abrams поставлена на Украину.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что поставка этих машин не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции. Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.