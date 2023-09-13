В ночь с 12 на 13 сентября украинские ВВС нанесли ракетный удар по Севастополю. Целью стал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, где на ремонте стояли боевые корабли и подлодки Черноморского флота. Судя по официальному заявлению Минобороны, по заводу было выпущено десять крылатых ракет. Семь из них были сбиты на подлёте силами ПВО. В военном ведомстве также заявили, что повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Кроме того, корабли Черноморского флота уничтожили три украинских надводных дрона — безэкипажных катера, которые пытались войти в бухту Севастополя.

Иван Шилов ИА Регнум

В Сети появились кадры одного из повреждённых кораблей, предположительно — большой десантный корабль проекта 775 «Минск». Также поступает информация, что повреждения получила дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, способная наносить удары крылатыми ракетами «Калибр».

Выбор цели и средств

Из заявления командующего ВВС Украины Николая Олещука можно сделать вывод: при ударе использовались Storm Shadow — поставленные Украине британские крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования.

Атака на Севастополь действительно могла вестись с использованием Storm Shadow (или их французского варианта SCALP), сказал ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

По его оценке, удар нанесли бомбардировщики Су-24 ВСУ с базы «Староконстантинов» в Хмельницкой области. «Было пять самолётов, каждый нёс по две ракеты Storm Shadow», — пояснил эксперт.

Наши ПВО штатно отреагировали, подчеркивает Васильев. «Пуск ракет был обнаружен заранее, все были готовы, благодаря чему часть ракет удалось сбить на подлёте, — указал военный эксперт. — К ПВО тут не может быть претензий, потому что ни одна противовоздушная оборона не гарантирует 99,99% защиты».

Эксперт отметил, что ракеты Storm Shadow представляют собою сложную цель для систем ПВО, они имеют системы постановки помех, идут на сверхмалых высотах, поэтому обнаружить их непросто.

Тем более что, по информации ряда украинских СМИ, по базе в Севастополе был нанесён комбинированный удар.

Перед пуском крылатых ракет бомбардировщиками были запущены зенитные ракеты С-200. Эти «противоракеты» из комплекса ПВО переоборудованы украинцами в средство атаки — для нанесения ударов по наземным целям. Именно этот манёвр, предположительно, позволил «обмануть» российские системы противовоздушной обороны.

«Севморзавод имени Орджоникидзе» был выбран в качестве цели для удара по причине того, что стоящие на ремонте корабли не могут уйти от готовящегося удара, пояснил Васильев. Военные корабли и суда в Севастопольской бухте при обнаружении пуска ракет меняют своё местоположение, удар же по заводским докам может гарантировать результат.

За ударом присматривали самолёты-разведчики НАТО

Не исключено, что в операции была косвенно задействована разведывательная авиация НАТО. По данным европейского мониторингового сервиса ItaMilRadar, за день до удара по Севастополю в западной части Чёрного моря была отмечена деятельность разведывательной авиации НАТО.

В 300–350 км от Севастополя были замечены сразу два самолёта радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint: борт ВВС США 62-4131 с позывным JAKE11 и самолёт ВВС Великобритании с позывным ZZ665.

Оба самолёта взлетели с авиабазы британских ВВС «Милденхолл» и действовали в рамках одной миссии. Их специализация: поиск источников электромагнитного излучения наземного, морского и воздушного базирования.

Непосредственно после атаки, утром 13 сентября к побережью Крыма вылетел разведывательный беспилотник RQ-4B с позывным FORTE10.

«В принципе, они могли участвовать, — полагает Васильев. — Если они дают освещение ситуативной обстановки по наличию в воздухе наших самолётов, которые занимаются перехватом. Могут оповещать ВСУ, чтобы подобрать оптимальное время для удара, для пуска ракет. Но там цель известная, статичная, поэтому в наведении они не нуждались».

Ощутимый ущерб

Официальные источники пока не сообщили, в каком состоянии находятся повреждённые военные корабли. В любом случае возместить их даже временный выход из строя получится далеко не скоро.

Как пояснил ИА Регнум бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, ситуация для ЧФ осложняется тем, что часть кораблей, которые штатно числятся в составе флота, не может вернуться из-за позиции Турции по черноморским проливам.

Ранее в Турции заявили о намерении не пропускать военные корабли как России, так и Украины в Чёрное море до окончания конфликта.

«Как я понимаю, речь про БДК «Минск» старой постройки, это ощутимая потеря, — прокомментировал адмирал Комоедов сообщения о причинённом ущербе. — Ситуация такова, что десантные корабли у нас в ВМФ на пальцах можно посчитать. «Минск» — это корабль проекта 775 польской постройки ещё, сейчас таких новых не будет. Сейчас делают в Калининграде новые корабли, но их недостаточно».

Так что для флота это потеря, потому что снижаются возможности по перевозке грузов, и в первую очередь — по перевозке десанта, констатировал адмирал. А новые корабли не появятся, потому что черноморские «ворота», проливы закрыты, добавил Комоедов.

Превентивная защита — реальная, но сложная задача

Атака на Севастопольский морской завод вновь ставит вопрос о необходимости совершенствования защиты города и его акватории от ударов с воздуха. Решать эту задачу необходимо комплексно, подчеркнул адмирал Комоедов.

«Севастополю уже пора проснуться. Следует защитить корабли, потому что тут экипажи обвинять нельзя — корабли стояли в доке, — указал собеседник. — Так что должна быть комплексная, эшелонированная оборона. Неважно, чьего производства ракеты — США, английские, германские, они должны были быть сбиты на подступах. На третьей, на четвертой, на пятой полосе обороны, в конце концов. Удары продолжаются, и видно, что наши недочёты, наши недоработки нам сейчас возвращаются».

Превентивным средством защиты от ракетных ударов могло бы стать уничтожение самолётов — носителей крылатых ракет Storm Shadow и пунктов их базирования. Ранее аэродром «Староконстантинов» неоднократно повергался ракетным ударам, однако часть самолётов Су-24, оборудованных для применения крылатых ракет образца НАТО, всё ещё остаётся в строю.

Но, как отмечает Алексей Васильев, в сложившихся условиях у этой задачи нет решения, которое бы позволило гарантировать стопроцентный результат.

«Их всего 10–12 машин переоборудовано, то есть немного совсем, — оценил эксперт количество Су-24 у ВВС противника. — Но дело в том, что база в Старконстантинове ещё в советские времена была укомплектована бетонными укрытиями для самолётов, поразить их точечно сложно. Нужно поймать самолёт, чтобы он не был в укрытии. Кроме того, наличие ангаров затрудняет разведку. Есть ли он, нет ли его в укрытии — непонятно».

Свою роль играет и помощь НАТО, добавил Васильев. Когда у нас осуществляется запуск средств поражения, в НАТО это фиксируют и уведомляют Украину. «Имеющиеся самолёты поднимаются в воздух, поэтому к моменту подлёта ракеты аэродром уже пустой. Восстановление аэродрома занимает 2–3 дня. Дальше снова можно использовать, то есть надолго его из строя не вывести», — отметил эксперт.

Даже синхронный удар по всем аэродромам украинских ВВС не даёт уничтожить в воздухе все имеющиеся самолёты, они действуют на сверхмалых высотах, максимально прячутся и приземляются на запасные аэродромы, оборудованные на автострадах, добавил Васильев.

Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода после атаки ВСУ

Поэтому пока единственной возможностью ликвидировать угрозу крылатых ракет остаётся уничтожение самолётов-носителей в воздухе непосредственно в момент нанесения удара, резюмирует эксперт.

В дальнейшем ситуация с применением украинскими ВВС крылатых ракет может ещё более усложниться.

В 2024 году на Украину должны прибыть первые самолёты F-16, поставленные из резервов стран НАТО. Кроме того, Украина ведёт переговоры с Германией о поставке крылатых ракет Taurus с дальностью поражения свыше 500 км. По данным CNN, Белый дом также близок к тому, чтобы передать украинским войскам тактические ракеты ATACMS, в связи с чем их возможности по нанесению ударов по российской территории ещё более возрастут.