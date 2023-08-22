Участок фронта на левобережью реки Оскол в Харьковской области и по северо-западной границе ЛНР всё чаще попадает в сводки. «Противник предпринял шесть контратак <…> в районах Петропавловка и Новосёловское. Упреждающим огнём артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — сообщил РИА Новости 22 августа офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ попытались взять штурмом позиции на подступах к селу Новоселовское, их штурмовая группа уничтожена огнем артиллерии в понедельник, передал ТАСС офицер 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. «Мы с дрона заметили штурмовую группу противника, которая готовилась к штурму населенного пункта. После обнаружения координаты были оперативно переданы артиллеристам, после чего противник был уничтожен сосредоточенным огнем артиллерии», — рассказал военный.

Новосёловское, освобожденное нашими войсками 5 августа, находится на российской территории, в ЛНР. А Петропавловка — это уже левобережный пригород Купянска, города на северо-востоке Харьковской области. Идут бои за другое пригородное село на левом берегу Оскола, Синьковку — здесь только за сутки 21 августа наши военные пресекли четыре попытки атак противника.

Купянск, напомним, был освобождён в самом начале СВО, в феврале прошлого года, но в сентябре наши войска были вынуждены оставить город в рамках отступления из районов Балаклеи и Изюма.

Сейчас «линия фронта потихонечку двигается в сторону Харькова», отметил 19 августа в эфире «Соловьев. Live» Виталий Ганчев, глава созданной в мае прошлого года военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. «Наши войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке — в самом поселке, — констатировал Ганчев. — Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на пять поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России тридцать три. Это в основном серая зона, там люди проживают в очень тяжелых условиях».

В прошедшие месяцы, когда шли бои за Соледар и Артёмовск, и позже, когда наши войска сдерживали «контрнаступ» ВСУ на запорожском участке фронта, на купянском направлении положение дел принципиально не менялось. Сегодня ситуация иная — это косвенно признают и в Киеве. Подвижки начались в июле: тогда наши войска заняли участок трассы из Чугуева (Харьковская область) к Старобельску и Меловому (ЛНР), отрезав ВСУ от важного логистического пути. Спустя две недели замминистра обороны Украины Анна Маляр признала факт российского наступления на этом направлении, а западные СМИ рассказали о переброске украинских подразделений в Купянск.

По информации ряда телеграм-каналов, украинские власти Купянска начали минирование административных зданий, а также подрыв мостов на подходе к городу. Это может означать, что Киев всерьёз рассматривает возможность сдачи города России — правда, с попыткой нанесения максимально возможного ущерба для наступающих войск.

То, что купянский участок становится уязвимым для ВСУ, признают и на Западе. The Wall Street Journal в материале от 22 августа отмечает: ВС России пытаются штурмовать Купянск, используя небольшие группы пехоты. Сейчас российские войска продвигаются на юг, чтобы занять весь восточный берег Оскола и захватить стратегические высоты на востоке города перед наступлением, сообщают источники WSJ с украинской стороны.

Что показал бой в Синьковке

Но быстроту и лёгкость продвижения к Купянску не надо переоценивать, отмечают эксперты. Примером могут быть сообщения о полном освобождении Синьковки — которые позже не подтвердились, указал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Вчера, не без участия украинского ЦИПСО, был вброшен видеоролик о том, что наши войска якобы заняли населённый пункт. Анализ кадров показал, что они сделаны совершенно в другом месте, но видео уже подхватили некоторые любители сенсаций и понесли», — заметил эксперт.

«К населённому пункту Синьковка относятся железнодорожная станция, которая находится на некотором удалении, а также лесной массив между селом и станцией. Если мы говорим про район станции, то даже самые большие оптимисты не говорят о присутствии там наших войск, — разъяснил эксперт. — Так что даже в случае, если посёлок занят, этот район остаётся за противником и чисто юридически нельзя считать, что населённый пункт полностью взят».

Можно лишь констатировать: за пригородное село идут бои, «скорее всего, постоянных позиций нет ни у одной из сторон, с обеих сторон заходят войска, потом отходят», отметил Михайловский.

Что более важно, по характеру боёв в Синьковке можно сделать вывод об общем характере боёв на купянском направлении.

«Из того, что есть в открытых источниках, следует, что с той стороны действуют части второго эшелона, натовская техника не фиксируется, — отмечает эксперт. — Это говорит о том, что резервы с запорожского направления не сняты и от планов наступления там противник не отказался».

При этом появлялись сообщения о том, что ВСУ отводят свои подразделения из населенного пункта. Это играет немаловажную роль в сценарии возможного наступления, который стоит учитывать, полагают эксперты. Закрепление на высоком левом берегу Оскола позволяет ВС России получить в радиус поражения украинские войска, стоящие на окраинах Купянска — в частности, для использования тяжелой артиллерии и 120-миллиметровых полковых минометов.

Ещё одним признаком нервозности Киева в отношении Купянска является эвакуация 68 окрестных сёл «в безопасные регионы Украины».

Как брать Купянск

Купянск — важный железнодорожный центр. Некоторые специалисты по уровню значения сравнивают важность его освобождения с занятием Артёмовска. Киев также понимает стратегическую важность Купянска, и поэтому просто так не сдаст город, отмечают эксперты.

Штурм подобных Купянску населённых пунктов — это серьёзная наступательная операция. В данном случае сложность связана с форсированием крупной реки Оскол, на двух берегах которой находится город, сказал ИА Регнум военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Синьковка находится в «клещах» ВС РФ, и удержать её у противника шансов нет. Но остаётся ещё укрепрайон в Петропавловке — это последний укрепрайон северо-восточнее Купянска», — пояснил собеседники.

Военные аналитики не исключают, что российские войска окружат Купянск, но не будут вступать в город, поскольку это несёт риски потери личного состава и техники. В рамках такой стратегии одна часть российских войск будет изматывать боями позиции ВСУ, а другая часть пойдёт на освобождение других населённых пунктов Харьковской области.

Надо учесть, что противник может осознанно отойти из ряда населённых пунктов для того, чтобы организовать мощный оборонительный узел непосредственно в самом Купянске. Решающую роль как для штурмующих город сил, так и для обороняющихся играет рельеф местности.

«Общий анализ обстановки на купянском направлении выглядит так. Наши войска наседают на упомянутую выше Синьковку и на село Петропавловка, которое расположено в четырёх километрах восточнее Купянска. С занятием Синьковки и Петропавловки наши войска смогут развивать наступление на город с севера, северо-востока и востока», — предполагает Михайловский.

Как уже говорилось выше, противник подорвал мосты через реку Оскол, которая разделяет город на две части.

«Восточная часть города — это серьёзная промзона. Здесь противник может попробовать создать узел обороны по аналогии с Мариуполем или Артёмовском. Но если наши войска выбьют противника из промзоны, говорить о взятии города будет преждевременно, потому что теперь форсировать реку придётся уже нам. Административные здания и узловая станция железных дорог находятся на той, правобережной стороне. Поэтому праздновать взятие города, как делают некоторые граждане, пока точно рано».

Онуфриенко в свою очередь полагает, что активные бои на купянском направлении оттянут часть сил противника с запорожского участка, и следовательно, еще больше затруднят наступление ВСУ. Как ранее отмечали эксперты, занятие Купянска открыло бы возможности для продвижения в сторону города Изюм. Это, в свою очередь, открывает перспективу возвращения плацдарма, «нависающего» с севера над Славянско-Краматорской агломерацией — оплотом группировки ВСУ в Донбассе. Теоретически освобождение Купянска даёт возможность продвигаться и в харьковском направлении.

Кроме того, если такой крупный районный центр, как Купянск, падёт, то это, помимо прочего, станет колоссальным медийным ударом для Киева, отмечает Онуфриенко. Украинские власти уделяют внимание не столько успехам на фронте, сколько успехам в информационно-пропагандистской войне, резюмировал эксперт.