Брюссель, 5 апреля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Страны Европейского союза после католической Пасхи, которая в 2023 году отмечается 9 апреля, обсудят введение 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ожидается, что новый пакет санкций в отношении России, как ранее заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, будет нацелен на противодействие различным методом их обхода российской стороной.

Накануне Норвегия ввела против Российской Федерации новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел североевропейской страны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Соединённые Штаты Америки договорились об усилении сотрудничества с целью снижения зависимости стран Европы от российского ядерного топлива. Соответствующий документ был подписан во вторник, 4 апреля, под председательством государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин 4 апреля заявил, что поскольку антироссийские санкции — «это надолго», стране нужны средние и долгосрочные преобразования для суверенного развития страны.