Военный эксперт Михайловский: российские «Ланцеты» стали грозой украинской артиллерии

Москва, , 19:01 — REGNUM Фактически российские дроны «Ланцет» заменили управляемые снаряды и довольно успешно уничтожают артиллерию противника, сказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Дрон-камикадзе «Ланцет» (с) ИА REGNUM

«Причём всё чаще в числе «жертв» аппаратов «Ланцет» появляются американские гаубицы М777, самоходные орудия М109 и Crab. Это говорит о том, что артиллерию советского производства уже выбили», — отметил собеседник.

Так аналитик прокомментировал данные аналитического портала LostArmour, который специализируется на анализе потерь военной техники. Портал опубликовал статистическое исследование об эффективности беспилотных аппаратов «Ланцет» — барражирующих боеприпасов, которые принято называть дронами-камикадзе. Исследователи изучили 251 эпизод применения «Ланцетов» на основе фото и видеозаписей, опубликованных в открытых источниках.

Из 251 цели было уничтожено 112, отмечают исследователи. Ещё в 106 случаях цели получили повреждения. В оставшихся случаях нельзя с точностью оценить урон, который был получен в результате применения дронов.

Любопытна и статистика уничтоженных целей. В подавляющем большинстве случаев «Ланцеты» поражают артиллерию противника: 66 буксируемых орудий и минометов, 65 самоходных артиллерийских установок и 10 реактивных систем залпового огня. Также целями дронов в 28 случаях стали комплексы ПВО и радиолокационные комплексы — в 22 эпизодах. В остальных случаях «Ланцеты» поразили танки и другую бронетехнику.

Главной задачей этих беспилотников можно считать снижение огневой мощи ВСУ, отмечает Михайловский. В последнее время акцент несколько сместился — теперь целями становятся зенитные комплексы противника. Так, например, 27 апреля жертвами дронов стали три пусковых установки комплекса С-300 и немецкая установка Gepard. Пару дней назад был впервые поражён британский зенитный комплекс Stormer.

«Скорее всего, это связано с тем, что наши ВКС всё чаще применяют управляемые авиабомбы, в связи с чем ликвидация остатков украинской ПВО выходит на первый план. Что касается танков, то, скорее всего, у «Ланцета» не хватает массы боевой части, чтобы поражать такие цели. Поэтому их затачивают на поражение легкобронированных целей», — отметил военный эксперт.

Ранее обозреватель чешской газеты Lidoky Штепан Гобза назвал дрон-камикадзе «Ланцет» одним из самых эффективных средств уничтожения американских артиллерийских комплексов HIMARS.

Как сообщил 8 мая начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский, в районе населенного пункта Великий Бурлук (Харьковская область) спецназ ВС России смог найти и поразить украинскую боевую машину ЗРК «Оса» — удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».