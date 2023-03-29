Эрдоган заявил о желании «как можно скорее» организовать переговоры России и Украины

Анкара, , 21:28 — REGNUM В Стамбуле готовы организовать переговоры Москвы и Киева по скорейшему завершению конфликта, заявил 29 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам беседы с президентом Венгрии Каталин Новак.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить войну», — сказал Эрдоган.

Он предложил представителям Киева и Москвы снова сесть за стол переговоров в Стамбуле, напомнив, что ранее попытки найти компромисс уже предпринимались, и именно на территории Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть всех целей в СВО и пока для этого есть только одна возможность — военный путь.