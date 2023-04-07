Попытки Макрона сыграть роль независимого политика выглядели беспомощно, особенно в свете того, что власти Евросоюза не отпустили его одного и французскую делегацию сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Олеся Орленко, , 21:16 — REGNUM О намерениях Эммануэля Макрона нанести визит в Китай объявили в конце февраля. Многие представители политических кругов Франции возлагали надежду на эту поездку. Однако по факту «жёсткий», как обещала администрация Макрона, разговор с китайским коллегой обернулся слабыми, если не сказать ничтожными, политическими результатами.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Попытки Макрона сыграть роль независимого политика выглядели беспомощно, особенно в свете того, что власти Евросоюза не отпустили его одного и французскую делегацию сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приехав 6 апреля к Дому народных собраний в Пекине, Эммануэль Макрон в сопровождении Си Цзиньпина прослушал гимны обеих стран в исполнении военного оркестра, прошёлся вдоль китайских военных, стоящих в почётном карауле, заглядывая им в лица, сказал, что «человеческое общение ничто не заменит» и отправился на переговоры.

Визит президента Франции длился с 5 по 8 апреля.

По традиции он приехал в сопровождении делегации, как и во время поездки в США в начале декабря прошлого года. В этот раз с ним прибыли представители экономических кругов и культурной элиты. Деловые круги состояли из поверенных от компаний Danone, L’Oréal, Alstom, групп компаний LVMH и Veolia, банка BNP Paribas и др.

Французскую культуру олицетворяли музыкант Жан-Мишель Жарр, известный на весь мир своими световыми шоу, и режиссёр Жан-Жак Анно. Именно они, по идее Макрона, должны были напомнить китайской стороне о тесных культурных связях между их странами. Однако этот выбор выглядит весьма странно, поскольку среди фильмов, созданных Анно, есть картина «Семь лет в Тибете», рассказывающая о борьбе тибетцев с китайскими «оккупантами». Заканчивается она восхождением героя Брэда Питта на одну из вершин с флагом независимого Тибета и рассказом о тяжкой доле региона.

Также странным является сопровождение Эммануэля Макрона в лице главы Евросоюза. Тем более что 15 апреля в Китай прилетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

За три недели до Пекина, 10 марта, Урсула фон дер Ляйен посетила США и встретилась с президентом Джо Байденом. В результате этой встречи Европа приняла ряд ограничительных экономических мер в отношении Китая. В частности, операторы сотовой связи Германии отказались от использования оборудования, произведённого компаниями Huawei и ZTE. А голландский производитель полупроводников ASML был вынужден перестать поставлять свою продукцию в Китай.

Встреча фон дер Ляйен с американским президентом не была согласована с Советом Европы. А у европейских стран, несмотря на декларируемую независимость от властей ЕС, видимо, не хватило возможностей отказаться от навязанных ограничений. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в статье газеты Le Monde, которая описывает эту ситуацию, приведены свидетельства дипломатов и «высокопоставленных европейских чиновников», говорящих о пагубности такой политики для стран Европы, но никто из них не раскрывает своих должностей и имён.

Стоит отметить, что за несколько дней до визита в Китай 30 марта в Брюсселе прошла конференция, организованная двумя главными европейскими аналитическими центрами, занимающимися китайской тематикой: Merics, находящимся поl санкциями Китая, и European Policy Centre.

В своём выступлении глава Еврокомиссии отметила «многочисленные нарушения прав человека» в Китае. Также она сказала, что отношения этой страны с ЕС будут зависеть от того, какую позицию она займёт в войне на Украине.

Главной задачей Эммануэля Макрона в переговорах с Пекином было убедить Китай использовать своё влияние на Россию, чтобы та прекратила военные действия в Донбассе и села за стол переговоров. Естественно, по мнению президента Франции, это нужно будет сделать, постоянно консультируясь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон © Артем Иванов/ТАСС

В обращении к представителям французского сообщества Китая Макрон сказал, что считает украинский конфликт самым серьёзным мировым кризисом с 1945 г, а поведение России расценивает как колониальный захват.

Тогда же он объяснил присутствие главы Еврокомиссии. Якобы Франция является основной силой, движущей страны Европы к общению с Китаем, и все контакты европейских лидеров происходили в результате его личного вмешательства. Как бы в доказательство своих слов он привёз Урсулу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Global Panorama

Что по итогам переговоров?

Макрон призывает Китай «вернуть Россию к разуму», но добиться изменения позиции по отношению к Украине ему не удалось, что признаёт французская пресса, дипломаты и политики. Заявления Макрона о том, что Китай уважает принцип территориальной целостности, — аргументы, которыми он хотел убедить Си Цзиньпина выступить на стороне Украины, — сделали вопрос Тайваня тем пунктом переговоров, который французская сторона красноречиво обходила молчанием. А на вопросы журналистов президент Франции отвечал уклончиво: мол, «стоически» откажется от комментариев по «независящей» от него ситуации.

Эммануэль Макрон не смог добиться от Китая осуждения действий России ни на Украине, ни в Беларуси (решение о размещении ядерных ракет). При этом китайская сторона приводит аргументы, которые Le Monde называет скопированными с риторики Кремля, о каких-то легитимных опасениях по поводу угрозы безопасности в связи с расширением НАТО.

В связи с вышесказанным издание Компартии Китая China Daily осудило вступление Финляндии в НАТО, основываясь на том, что сейчас у Запада есть шанс пересмотреть концепцию развития альянса. К тому же Си Цзиньпин ответил Урсуле фон дер Ляйен в пресс-коммюнике, что «украинский кризис не является проблемой ЕС и Китая».

Единственным обещанием, которое удалось получить от китайского лидера, это звонок Зеленскому, но только тогда, когда для этого сложатся благоприятные условия.

Особенно ничтожно это звучит на фоне другой важной встречи, проходившей в тех же дни в Пекине: переговоры глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии. После семилетнего разрыва дипломатических отношений обе страны договорились об открытии друг у друга посольств и о визите в Китай президента Ирана Ибрахима Раиси.

Пекин провел встречу глав МИД Ирана и Саудовской Аравии © Фото сайт МИД Ирана

В последний день своего пребывания в Китае Макрон встретился со студентами Университета Сунь Ятсена, который поддерживает партнёрские отношения с несколькими высшими учебными заведениями Франции, где также осудил «российскую агрессию». Затем принял участие в чайной церемонии вместе с Си Цзиньпином.

Вечером состоялся ужин, на котором присутствовали главы групп Wencan, гиганта автомобильной промышленности, и XTC New Energy Materials, изготовителя литиевых батареек, в том числе для электромобилей.

Возможно, президенту Франции удалось поспособствовать подписанию некоторых контактов между французским и китайским бизнесом.

Однако из поставленных политико-культурных целей наиболее выполнимыми, видимо, оказались те, которые он озвучил тоже 5 апреля на фестивале искусств «Пересечения», вот уже 10 лет устраиваемом французским посольством в Пекине: развитие современного танца и инвестиции во франко-китайские проекты, связанные с искусством. И то последнее остаётся под вопросом в свете предстоящих новых трат на воюющую Украину.