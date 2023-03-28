«Мало кто хочет в нынешних условиях таскать каштаны из огня для бывших метрополий»; страны бывшего третьего мира «не хотят поступаться своими законными национальными интересами ради того, чтобы помогать англосаксам и их подручным сохранять свою гегемонию». Этот тезис, с которым в начале недели выступил шеф российской дипломатии Сергей Лавров, резонирует с тематикой открывшейся 28 марта в Москве конференции «Африка — восходящий центр формирующегося многополярного мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Главной ее темой стало преодоление неоколониализма в теории и на практике — от самого возникновения идеи полной независимости от бывших белых хозяев до нынешнего активного выстраивания осей сотрудничества с Россией, Китаем и другими альтернативными Западу центрами силы. Экспертная встреча на площадке Института Африки РАН — уже второе по счету за последние дни событие, связанное с политикой России на Черном континенте. Неделю назад в Москве проходила международная парламентская конференция «Россия — Африка в многополярном мире» с участием представителей более 40 стран континента: спикеров парламентов, депутатов, лидеров партий и общественных деятелей.

На прошлой неделе стало известно, что в мае в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным прибудет лидер стратегически важной страны Северной Африки — Алжира Абдельмаджид Теббун. С ним же в конце февраля встречался секретарь Совбеза России Николай Патрушев и провел переговоры о совместной работе в формате ОПЕК+. Наконец, но не в последнюю очередь упомянем и предстоящий в июле в Петербурге II саммит «Россия — Африка».

Quirinale.it Абдельмаджид Теббун. Президент Алжира

Экспорт безопасности

Взаимный интерес очевиден. Сейчас же значительная часть африканских стран сами являются игроками — суверенными странами, со своей собственной повесткой и интересами. И их интересам соответствует как раз углубление и расширение сотрудничества с Москвой. Причем настолько соответствует, что ряд африканских стран (последняя на сегодня — Буркина Фасо) изгоняет со своей территории французских военных для того, чтобы заменить их на россиян.

Для западных журналистов, экспертов и политиков подобный африканский поворот стал сюрпризом. В своих статьях и выступлениях многие из них утверждают, что Россия забирает Африку потому, что готова сотрудничать и защищать местных диктаторов. Так, Эммануэль Макрон говорил, что российские военные нужны некоторым африканским руководителям (например, руководству Мали) не для борьбы с терроризмом, а для сохранения их у власти.

Возглавляемый Францией валютный союз. Страны зоны франка КФА. Зелёный цвет — ЗАЭВС (UEMOA), красный — ЦАВЭС (CEMAC) (ЭКОЦАС)

Действительно, одной из причин наших успехов на континенте стало то, что Москва зарекомендовала себя как надежный «поставщик безопасности». Адресатом этого экспорта стали не только и не столько руководители стран, а молодые африканские нации, которые заинтересованы одновременно в избавлении от «опеки» со стороны экс-метрополий и в прекращении внутренних конфликтов.

К 2023 году Россия, по данным Стокгольмского института изучения проблем мира (который, вопреки названию, анализирует оружейный экспорт), стала крупнейшим поставщиком вооружений для стран Африки южнее Сахары. Несмотря на идущую на Украине СВО, российские компании выполняют все свои контрактные обязательства перед африканскими партнерами — как с точки зрения поставок оружия, так и в плане других мероприятий в области обеспечения безопасности.

Не пространство для игры

Обеспечение безопасности — лишь одно из объяснений африканского интереса к Москве. Американцы ведь тоже могут предложить безопасность — поставлять вооружения, направлять «специалистов» из компании Academi или других ЧВК, обучать местных военных. Но разница между предложениями Москвы и Вашингтона (в безопасности и других сферах) в том, что Россия это делает исходя из новых африканских реалий, а Запад — из старых. Россия строит сотрудничество с Африкой на основе принципов равноправия и уважения суверенитета, а Запад — через восприятие Африки как пространство для большой геополитической игры. Или, что даже хуже, как свою колонию, куда нельзя допускать другие державы. По крайней мере государства не из своего лагеря.

Соединенные Штаты в последние полгода-год стали уделять повышенное внимание Черному континенту — что показательно. «В Африке более решительный американский подход отчасти направлен на то, чтобы укрепить пошатнувшееся положение Франции, которая в последние годы уступила позиции России в бывших колониях, таких как Мали и Центрально-Африканская Республика. Теперь русские стремятся опрокинуть еще больше французских костяшек в Центральной и Западной Африке, а Соединенные Штаты реагируют на это», — объясняла на днях The New York Times. В рамках этого решительного подхода в африканские страны зачастили американские лидеры — причем, казалось бы, не с пустыми руками.

В середине марта госсекретарь Энтони Блинкен был с визитом в Эфиопии и Нигере (где обещал выделить 150 миллионов долларов странам Сахеля), а 26 марта в Африку отправилась вице-президент Камала Харрис. «Мой визит является еще одним свидетельством длительных, устойчивых очень важных отношений и дружбы между народом США и теми народами, которые живут на Африканском континенте», — заявила Харрис (к слову, по отцу — чернокожая). Визит второго лица США подразумевал в первую очередь обсуждение «вопросов демократизации и влияния российского вторжения на Украину», отмечал CBS News. В качестве бонуса Харрис привезла с собой проекты на 100 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Деньги африканские страны, конечно, возьмут. С Камалой Харрис сфотографируются, поблагодарят ее. Однако вряд ли этот визит приведет к резкому усилению позиций США в регионе — и во многом как раз по причине неправильно выбранной повестки. Точнее, американского восприятия этой повестки, которое африканские страны не разделяют.

Трудности перевода

Вопросы демократизации Африке неинтересны — весь глобальный Юг уже понимает, что под демократизацией США понимают усиление влияния на внутриполитическую жизнь других государств. Климатическая повестка, с которой в Африку приезжают эмиссары Вашингтона, — это повод навязать дорогие и зачастую нерентабельные проекты зеленой энергетики. Безопасность (гарантированную и без сопутствующего вмешательства во внутренние дела) США обеспечить не в состоянии, а влияние российского «вторжения» на мировую стабильность они обсуждать не намерены. В том числе и потому, что куда большее влияние на эту самую стабильность оказали действия США и коллективного Запада против России.

Так, европейские издания публикуют данные о серьезной зависимости африканских стран от импорта зерна из России и с Украины (в той же Танзании эта доля составляет 74% от всего импорта, или порядка 67% всего потребления), однако скромно умалчивают, что львиная доля зависимости приходится как раз на российское зерно.

То самое, выход которого на внешние рынки ограничен из-за прямых и непрямых американских санкций. США обещали разблокировать в рамках так называемой зерновой сделки, но обещания не исполнили. Владимир Путин, напомним, пообещал — в случае отказа Москвы от сделки — предоставить Африке зерно бесплатно для покрытия той небольшой доли, которую они получали от Украины.

Владимир Астапкович / РИА Новости Участники Международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве. 20.03.2023

Дружим с теми, кто готов дружить с нами

Штаты работают по принципу: «вы либо с нами, либо против нас» (или как минимум «если вы работаете с Россией, то вы против нас»). Вашингтон постоянно требует от африканцев сделать выбор — и тем самым отказывает странам континента в праве на многовекторность. США и бывшие метрополии постоянно пытаются административными методами избавить Африку от сотрудничества с китайским и российским бизнесом. Тем самым континенту отказывают в праве на свободу конкуренции — которая вроде бы существует, но только внутри элитарного западного сообщества.

Запад постоянно вмешивается во внутренние дела африканских стран, уча их жизни и демократии — и тем самым отказывает им в праве на суверенитет, а также на стабильность. Ведь принуждение к «демократизации по-американски» вело лишь к дестабилизации государств-реципиентов, что ярче всего можно было наблюдать на примере разрушения государственности Ливии, кризиса 2011–2013 годов в Египте и подыгрывания одной из сторон конфликта в недавней гражданской войне в Эфиопии.

Россия же действует исходя из простого и понятного всем принципа: «мы дружим с теми, кто готов дружить с нами, — и уважаем суверенитет тех, кто уважает наш суверенитет». Она никого не принуждает, не учит жить, не просит кого-то выгонять. Она лишь предлагает сотрудничество на равноправной основе. Сотрудничество, от которого Запад десятилетиями отказывался как в отношениях с африканскими странами, так и в отношениях с Россией. Неудивительно, что африканские страны видят в России не просто перспективного и уважающего их партнера, но и в какой-то степени родную душу. А кто-то (тот, кто не способен сейчас жестко ответить Западу за неуважение) даже пример для подражания.