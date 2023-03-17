Блинкен: США выделят африканскому региону Сахель $150 млн в качестве гуманитарной помощи

Ниамей, , 18:49 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал расширить поддержку африканского региона Сахель, выйдя за сотрудничество в сфере безопасности. Об этом он сообщил в ходе визита в Нигер.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что таким способом Соединённые Штаты пытаются выставить себя лучшим партнёром, нежели Россия, которая расширяет своё присутствие в регионе.

В ходе визита представитель США отметил, что Нигер добился успеха в сдерживании повстанческих групп и управлении демократическими преобразованиями в регионе, подверженном переворотам.

Он также сообщил о том, что Соединённые Штаты выделят $150 млн на гуманитарную помощь для африканского региона Сахель. Уточняется, что помощь получат Буркина-Фасо, Чад, Мали и Мавритания, а также сахельские беженцы в Ливии. Выделенные средства пойдут на реализацию программы реабилитации бывших экстремистов, а также программу по борьбе с опустыниванием.